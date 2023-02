Raiffeisenbank Olten: Erfolg im indifferenten Geschäft gestiegen

Erfolgreich Raiffeisenbank Olten schliesst Geschäftsjahr mit gutem Ergebnis Zwei Prozent mehr Kundeneinlagen und ein gesteigerter Jahresgewinn von knapp 900'000 Franken. Das Oltner Raiffeisen-Jahr war ein gutes. Urs Huber 06.02.2023, 18.00 Uhr

Einen etwas höheren Personalaufwand, dafpr euinen geringeren Sachaufwand hatte die Raiffeisenbank Olten zu verzeichnen. Patrick Luethy

Die Raiffeisenbank Olten blickt auf ein erfreuliches Geschäftsjahr zurück und hat im Jahr 2022 ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Dies ist einer Medienmitteilung der Bank zu entnehmen. Im Kerngeschäft habe sich das kontinuierliche Wachstum fortgesetzt. Die Hypothekarforderungen stiegen um knapp 5 Prozent auf rund 828 Millionen Franken. Auch bei den Kundeneinlagen legte die Bank gut 2 Prozent zu. Mit einem Jahresgewinn von 890000 Franken steigerte sie den Vorjahresgewinn um 1,4 Prozent.

Ertragssituation positiv entwickelt

Auch die Ertragssituation habe sich insgesamt positiv entwickelt, so die Medienmitteilung weiter. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft reduzierte sich zwar leicht um 1,1 Prozent auf 8,83 Millionen Franken. Besonders erfreulich sei dafür die Entwicklung im indifferenten Geschäft. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ist um 4,4 Prozent auf 2,01 Millionen Franken gestiegen.

Trotz des volatilen Marktumfelds fällt der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit 0,67 Millionen Franken leicht über dem Vorjahresniveau aus. Der Geschäftsertrag hat dank des erfolgreichen operativen Geschäfts insgesamt um 1,0 Prozent auf 11,71 Millionen Franken zugenommen. Die Kosten hätten sich im Geschäftsjahr 2022 erwartungsgemäss entwickelt.

Der Personalaufwand stieg um 1,0 Prozent an, während der Sachaufwand um 4,3 Prozent sank. Die Kapitalsituation der Raiffeisenbank Olten sei äusserst stabil und erfreulich. «Die Raiffeisenbank Olten ist somit gut aufgestellt und für die kommenden Jahre gerüstet», so das Bankhaus zum Schluss. Dieses Jahr findet die traditionelle Generalversammlung am 24. März 2023 in der Stadthalle statt. (otr)