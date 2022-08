Erfolg «Für mich persönlich war es wie ein neues Universum»: Oltner Kantischülerin nahm an Internationaler Wirtschaftsolympiade in der Türkei teil Die 18-jährige Srishti Manivel nahm zusammen mit weiteren Schülern als Team an der diesjährigen Internationalen Wirtschaftsolympiade teil. Sie erzählt von ihrer Reise in die Türkei, wie sie den Wettbewerb wahrgenommen hat und welches ihre nächsten Projekte sind. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 08.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schweizer Team an der Internationalen Wirtschaftsolympiade (von links): Ben Martin (Gymnasium Thun BE), Adrien Zaradez (Kantonsschule Hottingen ZH), Alexander Trösch (Kantonsschule Hottingen ZH) und Srishti Manivel (Kantonsschule Olten). Schweizer Wirtschafts-Olympiade

Eine viereinhalbstündige schriftliche Prüfung in Volkswirtschaft, eine zweistündige Simulation und ein «Business Case» später: Die Kantischülerin Srishti Manivel aus Olten nahm zusammen mit drei weiteren Schülern an der diesjährigen Internationalen Wirtschaftsolympiade teil.

Als Team landeten sie auf Platz 16, während ihr «Business Case» gar in die Spitze der Top 10 reichte. Die individuellen Leistungen von Ben Martin, Adrien Zaradez und Alexander Trösch, Manivels Teamkollegen, wurden ausserdem mit Bronzemedaillen ausgezeichnet.

«Ich bin ein Mensch, der nicht viel erwartet», sagt Manivel über sich selbst und bezogen auf ihren Sieg bei der Nationalen Wirtschaftsolympiade. Und auch die Internationale Olympiade werde sie nicht so schnell vergessen. Der Wettbewerb habe ihre Leidenschaft zur Volkswirtschaftslehre bekräftigt und sie gelehrt, mit zeitlichem Druck umzugehen.

Nationale Wirtschaftsolympiade Die Olympiade ist ein Projekt der Organisationen «Young Enterprise Switzerland» und der Wissenschaftsolympiade. Schülerinnen und Schüler können sich anschliessend für die Teilnahme an der Internationaler Wirtschaftsolympiade qualifizieren. Ziel ist es, Jugendliche sowohl in Wirtschaft als auch in Finanzen und Unternehmertum zu fördern und sie miteinander zu vernetzen.

Srishti Manivel nahm an der diesjährigen Internationalen Wirtschaftsolympiade teil. Schweizer Wirtschafts-Olympiade

Das erste Mal in der Türkei

Manivel brach am 25. Juli zusammen mit ihren Teammitgliedern für eine Woche in die Türkei auf, am Tag ihres 18. Geburtstags. Das sei schon etwas Spezielles gewesen, das Gefühl, aber «cool», erklärt sie. Etwas Aufregung habe sich nicht vermeiden lassen. Gerade weil es für Manivel die erste Reise in die Türkei war. Eine konkrete Vorstellung des Landes hatte sie nicht. «Ich kannte es nur aus den Medien», sagt sie.

«Ruhig» sei es gewesen, als die Gruppe im Kulturzentrum in Şirince, in der Provinz Izmir, angekommen sei. Aber: Die Natur habe sie besonders in Erinnerung behalten. Es sei wie eine andere Atmosphäre gewesen.

Alles anzeigen

Die diesjährige Internationale Wirtschaftsolympiade hätte in China ausgetragen werden sollen. Durch die Pandemie fand sie aber online statt. Die türkische Delegation habe für die Delegationen aus der Schweiz, Türkei, Slowenien, Griechenland und Nordmazedonien den Aufenthalt in der Türkei, in einem Kulturzentrum in Şirince, organisiert.

Die türkische Delegation sei nicht nur sehr gastfreundlich gewesen, sondern habe sich auch gut um die Schweizer Gruppe gekümmert. Bei Fragen oder Problemen standen sie immer zur Verfügung.

Internationale Wirtschaftsolympiade Der Wettbewerb im Bereich Wirtschaft und Finanzen ist für Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt angedacht. Unterstützung gibt es von Nobelpreisträger für Wirtschaft aus dem Jahr 2007 Eric Maskin. Mehr als 40 Länder nehmen jeweils an der Internationalen Wirtschaftsolympiade teil. Die diesjährige Olympiade fand zwischen dem 26. Juli und 1. August statt.

Auch kulturelle Ausflüge gab es

«Am Anfang haben wir keine Sightseeingtouren gemacht. Wir wollten uns auf die Prüfungen konzentrieren.»

Nach und nach habe das Team dann aber Ausflüge gemacht und sich kulturelle Artefakte angeschaut. Mit ihrem Team und den Coaches habe sie sich gut verstanden. Zum Aufenthalt in Şirince sagt sie:

«Ich war nach Langem wieder mal sehr entspannt.»

Sie würde gleich nochmals in den Flieger steigen und an den Ort zurückgehen, gerade weil er so ruhig und abgelegen sei. Ausserdem versuche sie das Lockere und die gute Laune mitzunehmen.

«Für mich persönlich war es wie ein neues Universum.»

«Für mich persönlich war es wie ein neues Universum», sagt Manivel zu ihren Eindrücken aus der Türkei. Schweizer Wirtschafts-Olympiade

Neben dem Prüfungsstress hat die 18-Jährige viel Zeit zur Selbstreflexion gehabt. Und durch die Internationale Wirtschaftsolympiade konnte sie auch neue Freundschaften knüpfen: mit ambitionierten Menschen, welche die gleichen Interessen verfolgen, sagt sie.

«Bei mir läuft immer etwas.»

Nach einer Woche kam sie spät in der Nacht wieder in der Schweiz an. Die Zeit in der Türkei sei «cool» gewesen, aber zu schnell vorbeigegangen. Manivel habe nicht alle Eindrücke reflektieren können. Dennoch habe sie sich gefreut, wieder nach Hause zu kommen.

Nach einer Woche in der Türkei hat sich Manivel wieder auf die Schweiz gefreut. Schweizer Wirtschafts-Olympiade

Jetzt will sich die Kantischülerin auf ihre Maturaarbeit fokussieren, in der sie sich mit Sozialunternehmertum beschäftigt. Vor gut einem Jahr hat Manivel zusammen mit fünf Kantimitschülern im Rahmen von «Young Enterprise Switzerland» das Start-up «TryNew» gegründet, welches handgemachte Mini-Kräutergärten mit LED-Lampen für die Küche herstellt und verkauft. Dieses Projekt werde sie weiterverfolgen.

«Bei mir läuft immer etwas. Aber das habe ich gerne.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen