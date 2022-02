Verschobenes Oltner Schulfest findet diesen Sommer nicht statt

Enttäuschung Olten: Auch in diesem Jahr gibt’s kein Schulfest Das offiziell verschobene Oltner Fest aus dem Jahr 2021 wird heuer nicht nachgeholt; das nächste Schulfest ist regulär fürs Jahr 2023 vorgesehen. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Das nächste Schulfest in Olten findet erst 2023 wieder statt. Patrick Lüthy, 2019 / OLT

Das Schulfest: ein Fixpunkt einer jeden Oltnerin und eines jeden Oltners. Mann und Frau treffen sich aus diesem Anlass wieder mal in der Stadt, auch Auswärtige finden regelmässig ihren Weg zurück zu ihren schulischen Wurzeln und nicht selten ist der Satz zu hören: «Ein richtiger Oltner ist am Schulfest zugegen.» Was natürlich auch für Oltnerinnen gilt.

Fahrplan aus dem Takt gekommen

Nun ist der Fahrplan dieses populären Volksfestes doch etwas durcheinandergeraten. Letztes Jahr musste die Veranstaltung bekanntlich aus Pandemiegründen ausfallen. Und die Idee tauchte auf, das Fest im Jahr 2022 über die Bühne gehen zu lassen. Das heisst: Der Stadtrat liess das Fest 2021 nicht ausfallen, sondern zog zumindest in Betracht, den Anlass ins kommende Jahr zu verschieben, wie diese Zeitung im März letzten Jahres berichtete. Aber: Das Schulfest von 2021 findet auch 2022 nicht statt. Es bleibt damit beim Zweijahresturnus, der in den frühen 1920er-Jahren eingeführt wurde und der seither nur einmal ausfiel: 1941 nämlich, wegen der angespannten Kriegslage in Europa.

Vom Tapet verschwunden

«Der Anlass ist auf der Agenda fürs Jahr 2022 gar nicht mehr aufgetaucht», sagt Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage. Und er kam auch in keinem Budget vor. Der Entscheid des Stadtrates, fürs Schulfest am üblichen Zweijahresturnus festzuhalten, fiel im Rahmen der Budgetverhandlung, die schon im Spätsommer beginnen.

«Der Anlass geriet nicht etwa in Vergessenheit»,

so Stadtpräsident Thomas Marbet. «Es war damals im Stadtrat vor allem eine Frage der Planungssicherheit.» Die Coronasituation habe eine solche in keiner Art und Weise zugelassen. «Denn die Vorbereitungen für die Festivitäten beginnen jeweils schon früh im betreffenden Festjahr», so Marbet weiter.

Ein Entscheid vor unsicherem Hintergrund

Im Nachgang erweist sich dieser Entscheid vor dem Hintergrund der nach wie vor vorherrschenden pandemischen Unsicherheiten und der einmal mehr aktuellen budgetlosen Zeit in Olten als verständlich. Die Stadt wird frühestens Ende April über ein rechtskräftiges Budget verfügen, was die Vorbereitungsarbeiten massiv tangiert hätte. Das kann allerdings nicht der Hauptgrund gewesen sein: Im April 2019 hatte er sich quasi vor demselben Budgethintergrund für die Durchführung des Schulfestes entschieden. Das grösste Oltner Fest war damals neben dem Bürostuhlrennen auch mit dem Musik-Festival des Solothurner Blasmusikverbandes koordiniert.

Bürostuhlrennen heuer in Davos

Lee Aspinall, der eigentliche Vater des populären Bürostuhlrennens, ist vom Entscheid sehr enttäuscht. «Ich weiss von der Nichtdurchführung des Schulfestes seit Januar. Und dementsprechend findet natürlich auch das Bürostuhlrennen heuer nicht statt», gibt er auf Anfrage zu verstehen. So wollte er das Rennen bei anderer Gelegenheit durchführen. Parallel etwa zur im Mai laufenden Fernsehsendung «SRF bi de Lüt – live», die dann auf der Oltner Kirchgasse gastiert. Aber:

«Die Mühlegasse wird in dieser Zeit für die Übertragungswagen genutzt. So fehlte uns die abschüssige Strasse»,

erzählt Aspinall weiter. Und die Rötzmattstrasse komme in einer solchen Situation auch nicht infrage. «Sonst ist dann wirklich alles dicht», lacht Aspinall.

Da ist natürlich guter Rat teuer. Zumal die Sponsoren der Veranstaltung lieber jährliche Rennen sehen würden, wie Aspinall zu verstehen gibt. Was also tun? Jetzt ziehen er und seine Crew vorübergehend ins Landwassertal nach Davos. «Die WM findet heuer dort statt, am 25. Juni, nahe der Parsennbahnen», so Aspinall weiter. Aber 2023, wenn’s regulär das nächste Schulfest in Olten geben soll, wird das Bürostuhlrennen wieder in der Stadt stattfinden. Da ist er sich sicher.

