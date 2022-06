Doch kein Tunnelfest? Das 500 Millionen-Bauprojekt am Belchentunnel wird nicht gross gefeiert

Enttäuschung in Hägendorf

Die dritte Röhre beim Belchentunnel, der den Kanton Solothurn mit dem Kanton Basel-Land verbindet, geht am 1. Juli in Betrieb. Doch gefeiert soll der Abschluss der Bauarbeiten laut Astra nicht mit einem grossen Fest. Das stöss in Hägendorf auf Unverständnis.