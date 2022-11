Notschlafstelle Olten kann kommen

Solothurn Welche Bücher mag Remo Ankli? In der Bibliothek verriet der Regierungsrat, was er liest

Von Erich Kästner über Krimiliteratur bis hin zu einem Buch über Trump. In der Zentralbibliothek in Solothurn sprach Regierungsrat Remo Ankli über Literatur und was für Bücher ihn interessieren.