Energiewende Zusätzlich ein Klimarappen nur auf Stadtebene: Soll Olten den Solarstrom speziell fördern? Nicht nur der Bund oder bald der Kanton, sondern auch die Stadt Olten soll den Ausbau von Solarenergie mit finanziellen Mitteln fördern. Die Grünen regen in einem Vorstoss an, dafür einen kommunalen Klimarappen einzuführen. So könnte dies aussehen. Fabian Muster und Urs Huber Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf den Säliturnhallen sind seit Herbst 2019 über 150 Solarpanels in Betrieb – dies unter dem Label Oltner Solarstrom. Patrick Lüthy

Wer eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach installiert, erhält vom Bund einen Teil der Investitionskosten zurückerstattet. Martin Räber von den Grünen möchte nun, dass auch die Stadt respektive der Energieversorger Städtische Betriebe Olten (sbo), der zu 100 Prozent im Besitz der Einwohnergemeinde ist, zusätzlich in Fotovoltaikanlagen investiert.

Dem Gemeindeparlamentarier schwebt vor, dass die Strombezügerinnen und -bezüger auf dem Gemeindegebiet eine zusätzliche Lenkungsabgabe zahlen, um den Ausbau und Betrieb der Solaranlagen durch die sbo zu finanzieren. Der so erzeugte lokale Strom käme dann allen zugute, die die Anlagen mit ihrem Energiebezug mitfinanzieren.

Im Sinn hat Räber einen sogenannten kommunalen Klimarappen pro Kilowattstunde – angelehnt an die gleichnamige Stiftung auf Bundesebene, die 2005 als freiwillige Massnahme der Wirtschaft gegründet wurde, um CO 2 -Emissionen zu verhindern. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch zwischen 2000 und 4000 Kilowattstunden pro Jahr würde dies für einen Privathaushalt Mehrkosten von 20 bis 40 Franken auslösen, rechnet er in seinem Vorstoss vor.

Martin Räber. Zvg

Die Kleine Anfrage hat der Grünen-Politiker noch vor dem Ukraine-Krieg im vergangenen November eingereicht. Mit dem Konflikt sei es der Gesellschaft bewusster geworden, wie abhängig die Energieversorgung von Atomstrom, Öl und Erdgas sei. Räber:

«Es ist unbestritten, dass wir etwas tun müssen, auch wenn es uns unter dem Strich Geld kostet.»

Die Energieversorgung müsste Richtung Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern gehen. Dazu müssen in seinen Augen nicht nur Bund und Kanton, sondern auch die Gemeinde ihren Teil dazu beitragen.

Bis 2040 soll die Oltner Verwaltung klimaneutral sein, wie der Stadtrat Anfang 2021 entschieden hat. In einem Folgevorstoss will er den Stadtrat nun mit der Prüfung eines kommunalen Klimarappens beauftragen. «Ich hoffe, dies könnte ein Modell sein, das dann auch andere Städte kopieren», sagt Räber.

Stadtrat begrüsst die Idee – aber Schuss könnte auch nach hinten losgehen

Grundsätzlich begrüsse der Stadtrat Vorhaben, den Ausbau der Fotovoltaik mit geeigneten Fördermassnahmen zu beschleunigen, schreibt Stadtrat Benvenuto Savoldelli in seiner Antwort auf den Vorstoss. Allerdings dürften die sbo gemäss Statuten derzeit keine kommunalen zweckgebundenen Energiezuschläge erheben. Im Gegensatz dazu könnte aber die Einwohnergemeinde einen solchen Klimarappen als zusätzliche Gebühr einführen. Dazu müsste das Gesetz angepasst werden.

«Eine solche Gebühr müsste diskriminierungsfrei bei sämtlichen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern erhoben werden können, also auch bei Gewerbe-, KMU- und Industriekunden»,

wie Savoldelli weiter schreibt. Je nach Verbrauch könnte die Belastung aber mehrere zehntausend bis zu hunderttausend Franken ausmachen. «Möglicherweise führen diese Mehrbelastungen dazu, dass der Umstieg von fossilen Energieträgern auf Strom behindert wird.»

Würde Olten einen solchen Klimarappen einführen, könnte der städtische Energieversorger diesen für die Stadtverwaltung bei der Kundschaft einziehen – wie dies bereits bei den Kehrichtgebühren geschieht. Die Erträge könnten einen städtischen Energiefonds äufnen, dessen Gelder dann zweckgebunden an die Kundinnen und Kunden zurückfliesst.

So würden beispielsweise A-Fonds-perdu-Beiträge an Leute ausbezahlt, die in eine neue Fotovoltaikanlage investieren wollen. Es müsste aber sichergestellt werden, dass «die Stadt die Gesamtsumme wieder zweckgebunden investiert, da mit dem Klimarappen bei den Stromkundinnen und -kunden keine allgemeine Steuer erhoben werden darf», heisst es in der Antwort des Stadtrats.

sbo-Geschäftsleiter Beat Erne. Bruno Kissling

Städtische Betriebe mit einem Vorbehalt

Auch die Städtischen Betriebe verschliessen sich der Idee nicht. Geschäftsleiter Beat Erne könnte sich vorstellen, dass mit den zusätzlichen Geldern weitere Energiemassnahmen gefördert würden – nicht nur der Ausbau von Fotovoltaikanlagen von Privaten und der sbo. Einen Vorbehalt hat er allerdings:

«Weil die Energiepreise bereits jetzt durch die Decke gehen, würden sich einige Leute, vor allem Firmen, kaum über zusätzliche Gebühren freuen.»

Bereits jetzt hat der städtische Energieversorger seit 2019 ein Programm am Laufen, bei dem sich Einwohnerinnen und Einwohner einzelne Solarpanels sichern und so über 20 Jahre Solarstrom beziehen können. Unter anderem gehören die über 150 Panels auf dem Sälischulhaus zum Programm.

Weitere Anlagen seien derzeit nicht in Planung, sagt er. Kurz vor Ostern ging zudem die Anlage auf dem neuen Betriebsgebäude ans Netz, die rund 100'000 Kilowattstunden pro Jahr liefert, was dem Verbrauch von bis zu 40 Einfamilienhäusern entspricht.

Die Solaranlage auf dem Dach beim Sälischulhaus in Olten. Patrick Lüthy

Bei der kantonalen Energiefachstelle heisst es auf Anfrage, dass Solothurn derzeit den Ausbau von Fotovoltaikanlagen nicht zusätzlich fördere. Doch mit dem neuen Energiekonzept, das der Regierungsrat derzeit ausarbeite, könnte sich dies ändern. Eine zusätzliche kommunale Lenkungsabgabe kennt bisher aber keine Gemeinde im Kanton.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen