Energiewende Möglicher Windpark am Born kommt bei einigen umliegenden Gemeinden gut an – die Segelfluggruppe äussert aber starke Vorbehalte Eine Firma zeigt Interesse, am Born einen Windpark zu realisieren. Was bei umliegenden Gemeinden gut ankommt, löst bei der Segelfluggruppe Olten Bedenken aus. Deren Präsident rechnet zumindest mit einschneidenden Folgen. Adrian Kamber und Fabian Muster Jetzt kommentieren 16.11.2022, 12.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Born könnte dereinst Strom durch Windkraft produziert werden. Bruno Kissling

Am Born könnte es einen Windpark geben. Im Juni hat die Gemeinde Kappel die Aufnahme des Borns als mögliches Gebiet für einen Windpark im Richtplan beim Kanton beantragt. Eine private Firma mit Sitz in der Schweiz hat Interesse daran, dort einen Bürgerwindpark zu realisieren. Mit solch einem Vorgehen soll auch die lokale Bevölkerung und die Standortgemeinde profitieren, weil sie sich daran beteiligen könnten. Diese Zeitung machte die Pläne Ende Oktober publik.

Daria Hof, Gemeindepräsidentin Wangen bei Olten. Zvg

Doch nicht nur in Kappel wurden die Windpark-Pläne diskutiert, sondern auch in anderen Gemeinderäten. In Wangen bei Olten beispielsweise wurde das Thema ebenfalls behandelt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie Gemeindepräsidentin Daria Hof auf Anfrage sagt. Man wolle den Lead in dieser Sache Kappel überlassen, begründet sie. Hof persönlich ist gegenüber eines Windparks sehr positiv eingestellt. Sie sagt: «Bei der Stromproduktion müssen wir umsteigen, sonst erreichen wir die Klimaziele nie.»

Fabian Aebi aus Rickenbach: «Es wäre ein Hammerprojekt»

Fabian Aebi, Gemeindepräsident Rickenbach. Zvg

Auch Rickenbachs Gemeindepräsident Fabian Aebi kann sich für einen Windpark am Born erwärmen. «Es wäre ein Hammerprojekt und eine sehr gute Idee», sagt er auf Anfrage. Der Klimawandel sei so weit fortgeschritten, dass man jetzt nicht mehr den Fünfer und das Weggli haben könne. Das heisst: Auch wenn die Landschaft beeinträchtigt würde, müsse man jetzt auch Windräder aufstellen. Auch in der Gemeinde will Aebi mit der Energiewende vorwärtsmachen. Auf dem Schulhaus möchte man eine Fotovoltaikanlage installieren.

Andreas Heller, Gemeindepräsident Hägendorf. AZM

Noch nicht besprochen wurde das Projekt im Hägendörfer Gemeinderat, weil es noch zu wenig Information dazu gebe, sagt Gemeindepräsident Andreas Heller auf Anfrage. Das SP-Mitglied findet die Windräder zwar «potthässlich», wie er sagt, aber kann sich diese trotzdem am Born vorstellen. «Sie haben auch den Vorteil, dass man sie schnell und schadlos wieder weghaben kann, wenn man sie nicht mehr will», so Heller. Man müsse dem Thema gegenüber offen sein. Er freue sich auf eine lehrreiche Diskussion.

Segelfluggruppe Olten äussert starke Vorbehalte

Christian Heimlich, Präsident Segelfluggruppe Olten. Franz Beidler / Stadtanzeiger Olten

Weniger überschwänglich tönt es bei der Segelfluggruppe Olten, die im Gheid in unmittelbarer Nähe zum Born den Flugplatz betreibt. Präsident Christian Heimlich schreibt zwar auf Anfrage, dass man «vollstes Verständnis für die zunehmende Notwendigkeit zur Erschliessung von erneuerbaren Energiequellen» habe und als Verein selbst aktiv engagiert sei, das «an und für sich schon sehr umweltfreundliche Hobby noch umweltfreundlicher zu gestalten».

Man sei von der Firma, die den Windpark bauen möchte, vorgängig informiert worden und hatte bereits einige Treffen, «um die gegenseitigen Bedürfnisse abzuklären».

Trotzdem hat die Segelfluggruppe starke Vorbehalte gegenüber eines Windparks am Born. Dieser hätte nämlich «zweifellos nachhaltige Konsequenzen für die Oltner Segelfliegerei zur Folge».

Wie einschneidend oder sogar existenzbedrohend diese wären, «hänge sehr stark vom genauen Standort dieses Windparks ab». Es ist jedoch klar, so Heimlich, dass aus Gründen der Sicherheit ein Windpark, bestehend aus Windrädern mit einer Gesamthöhe von 250 Metern und einem Blattdurchmesser von 150 Metern, mit genügend Abstand umflogen werden müsse.

«Somit wäre mindestens ein signifikanter Teil, vermutlich aber sogar der gesamte Born, für uns Segelflieger nicht mehr nutzbar, was definitiv sehr einschneidend wäre.»

Start mit Winde müsste eventuell geändert werden

Speziell nach einem Windenstart – der heutigen Standard-Startmethode in Olten, wo die Ausgangshöhe für Segelflieger begrenzt ist – seien die Segelflieger auf die nahe gelegene Thermik- und dynamische Aufwindgebiete angewiesen, um wegsteigen zu können.

Heimlich: «Unser Hausberg Born spielt da eine sehr zentrale Rolle. Er wird nicht nur von Streckenfliegern regelmässig als erste Aufwindstelle nach dem Windenstart aufgesucht, sondern er spielt auch in der Ausbildung in Olten eine sehr zentrale Rolle, um neue Pilotinnen und Piloten in die Technik des Hangfluges einzuführen.»

All dies wäre grundlegend in Frage gestellt. Man müsste den Flugbetrieb in Olten und die heute zur Verfügung stehende Startmethode mit der Winde möglicherweise überdenken und neu gestalten.

Ein Segelflieger beim Landen auf dem Flugplatz im Gheid – im Hintergrund der Born. Zvg/Daniel Steffen

Erste Abklärungen – auch unter Mitwirkung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt - haben ergeben, dass die zu Beginn vorgeschlagenen Standorte der einzelnen Windkraftwerke die Vorgaben des heute gültigen Sachplan Infrastruktur Luftfahrt des Flugplatzes im Gheid nicht erfüllen und somit nicht ohne Weiteres umgesetzt werden könnten, schreibt Heimlich weiter. Weitere Abklärungen seien nötig, um eine für alle Parteien gangbare Lösung auszuarbeiten.

«Wir haben während eines Jahres die Flugwege unserer Flugzeuge aufgezeichnet, um die Benutzungsintensität des Luftraumes am Born nachzuweisen.»

Mögliche Vorschläge bezüglich der Windkraft-Standorte habe man an das zuständige Projektteam weitergeleitet. Man warte aktuell auf eine Rückmeldung und sei bereit, zu aktualisierten Projektdaten weiter Stellung zu nehmen, schreibt Heimlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen