Windpark am Born? 2023 könnte kantonaler Richtplaneintrag folgen

Energiewende Gibt es dereinst einen Windpark am Born? Diese Idee hat der Gemeinderat in Kappel diskutiert – nun steht der nächste Schritt an Nächstes Jahr könnte der Born als mögliches Gebiet für Windräder in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. Noch gibt es nicht viele Informationen. Wenn aber alles nach Plan läuft, könnten auch die betroffenen Gemeinden profitieren. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 25.10.2022, 12.19 Uhr

Der Born könnte als mögliches Gebiet für einen Windpark in den Richtplan aufgenommen werden. Blick auf die Westseite des Borns, links im Bild die Gemeinde Kappel. Bruno Kissling

Am 1. Juni dieses Jahres wurde es im Kappeler Gemeinderat besprochen. Öffentlich, wie es die Regel im Kanton Solothurn ist. Im Sitzungsprotokoll, unter Traktandum Nummer 15, steht: «Aufnahme Windkraftwerk Born in den kantonalen Richtplan.» Und weiter: «Einstimmig wird die Beantragung via Amt für Raumplanung zur Aufnahme des Projekts Windpark Born in den kantonalen Richtplan genehmigt.»

Kaum jemand scheint Wind von der Sache bekommen zu haben. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befindet und es kaum konkrete Informationen gibt. Man sollte eigentlich eher von einer Idee sprechen. Stand heute ist die Idee auch dem kantonalen Amt für Raumplanung bekannt. Sacha Peter, Leiter des Raumplanungsamts, sagt auf Anfrage:

Sacha Peter, Leiter Amt für Raumplanung Kanton Solothurn Tom Ulrich

«Ich kann bestätigen, dass die Gemeinde Kappel bei uns die Aufnahme eines Gebiets Windpark Born in den Richtplan beantragt hat.»

Jedoch ist man noch weit von einer definitiven Aufnahme entfernt. Peter erklärt: «Jeweils im Herbst läuft das jährliche Anpassungsverfahren des Richtplans an. Die Idee in Kappel ist aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass dieses Jahr bereits über eine Aufnahme diskutiert werden könnte.»

Die Gemeinde müsse erst noch weitere Angaben insbesondere über Windexposition, Wirtschaftlichkeit oder Aspekte der Erschliessung respektive Auswirkungen auf Raum und Umwelt liefern. «Wenn diese Abklärungen vorliegen, können wir darüber beraten, ob das Projekt im Herbst 2023 für eine Aufnahme in den Richtplan in Frage kommt.»

«Wir sind gewillt, bei der Energiewende mitzumachen»

So weit also der Stand beim Kanton. Und was sagt Rainer Schmidlin, Gemeindepräsident von Kappel, zur Idee? «Vor ein paar Jahren kam eine Firma, die Erfahrung im Erstellen von Windparks hat, auf uns zu. Sie hat uns gefragt, ob wir uns ein Windkraftwerk am Born vorstellen können. Der Gemeinderat war der Meinung, dass sämtliche Möglichkeiten der Alternativenergiegewinnung zu prüfen wären.»

Rainer Schmidlin, Gemeindepräsident von Kappel Bruno Kissling

Deswegen sei man der Idee nicht direkt ablehnend gegenübergestanden, sondern der Gemeinderat habe sich vor Ort über die verschiedenen Möglichkeiten der Alternativenergiegewinnung orientiert. Auf dem Mont Soleil habe sich der Rat über Windkraftanlagen ins Bild setzen lassen.

«Wir sind gewillt, bei der Energiewende mitzumachen und unseren Teil dazu beizutragen. Bald ist unser Fernwärmesystem in Betrieb und auch beim Fotovoltaik-Ausbau soll es weiter vorwärtsgehen», sagt Schmidlin. «Wir haben ja jetzt alle gemerkt, dass wir zu abhängig vom Ausland sind.» Zudem betont er, dass Windenergieanlagen im Winter den meisten Strom produzieren.

«Genau dann, wenn wir ihn am meisten brauchen. Aus diesem Grund halte ich das Projekt für prüfenswert.»

Es ist noch zu früh, um genaue Angaben zu machen

Wie gross könnte ein Windpark am Born denn sein? Wie viel Strom könnte er liefern und wo genau sollten die Windräder stehen? Zu all diesen Fragen können noch keine Antworten geliefert werden.

Da diese Punkte noch nicht geklärt sind, weiss man somit auch nicht, ob die Windräder ausschliesslich auf Kappeler Gemeindeboden zu stehen kämen, oder ob auch angrenzende Gemeinden involviert werden müssten. Damit das Projekt von nationalem Interesse ist, müsste eine Jahresproduktion von mindestens 20 Gigawattstunden erbracht werden, was einem Strombedarf von ca. 20'000 Einwohnern entsprechen würde.

Hinter dem Projekt steht eine private Firma

Besonders interessant ist die Tatsache, dass der mögliche Windpark nicht von einem grossen Konzern wie etwa der Axpo oder der BKW geplant wird. Wie diese Zeitung weiss, will eine private Firma den Windpark planen, deren Mitarbeitende Erfahrung im Erstellen von Bürgerwindparks haben. Ihren Namen will die Schweizer Firma noch nicht in der Zeitung lesen, weil dieser auch im Protokoll der Gemeinderatssitzung in Kappel nicht vermerkt ist.

Generell gesagt ist die Idee eines Bürgerwindparks, dass die lokale Bevölkerung sowie die Standortgemeinden Eigentümer des Projekts werden. Das soll nicht nur zu einer breiteren Akzeptanz führen, sondern als Eigentümer könnten die Bürger auch mitbestimmen und direkt von den Stromerlösen profitieren.

Bis es jedoch am Born soweit ist, wird es noch dauern. Damit das im Richtplan gesteckte Produktionsziel von 160 Gigawattstunden Windenergie bis 2035 erfüllt werden kann, braucht es noch viele Anstrengungen. Noch ist bekanntlich keine einzige Anlage im Kanton gebaut. Von daher kann zumindest gegen die Prüfung der Idee eines Windparkgebiets am Born nichts einzuwenden sein.

