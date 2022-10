Bewilligung von Klimaanlagen: Kanton zeigt sich kritisch

Viele Vorschriften Kanton sieht Schwächen bei der Baubewilligung von Klimaanlagen: «Viele stellen wohl gar kein Gesuch» Wer ein Split-Klimagerät anschafft, müsste gemäss Energiegesetz viele Vorschriften einhalten. Christoph Bläsi von der kantonalen Energiefachstelle erklärt, wieso es in der Praxis wohl oft nicht dazu kommt und was dies mit den Baubehörden der Gemeinden zu tun hat. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 14.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ausseneinheiten der Klimaanlagen sind frei stehend auf Bürocontainern gut sichtbar. Je nach Montageort, fallen die Apparate jedoch kaum auf. Bruno Kissling

Auch bei der kantonalen Energiefachstelle beobachtet man, dass die Nachfrage nach Klimageräten wächst und während eines Hitzesommers wie dem vergangenen besonders hoch ist. Christoph Bläsi, stellvertretender Leiter der Fachstelle und Vizegemeindepräsident von Winznau, sagt:

Christoph Bläsi. zvg

«Im Juni trudelten die ersten Anfragen ein, im Juli war die Spitze erreicht.»

In der Beratung gehe man vor allem auf die gesetzlichen Vorschriften zu Klimaanlagen ein.

Denn genau hier liegt der Knackpunkt: Eigentlich ­ist der Einsatz von fest verbauten Klimageräten umfassend geregelt. Das kantonale Energiegesetz, inklusive den zugehörigen Verordnungen und Normen, sieht vor, dass diese Geräte möglichst effizient geplant, gebaut und betrieben werden.

Gemeinde muss Einhaltung der Vorschriften überprüfen

So darf etwa der Stromverbrauch gemessen an der gekühlten Fläche bei Kleinanlagen einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Zusätzlich muss in den gekühlten Räumen ein Sonnenschutz mit automatischer Steuerung installiert sein. Gerade bei Split-Klimageräten in privaten Gebäuden würden diese Vorschriften jedoch kaum beachtet, so Bläsi.

Die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen ist nicht Aufgabe des Kantons. Zuständig sind die Gemeinden. Wer eine Klimaanlage montiert, müsste als Teil des Baugesuchs auch die Nachweise für die Einhaltung der energetischen Anforderungen erbringen – in der Theorie.

Weil das kleine Aussengerät kaum wahrnehmbar sei, würden viele wohl gar kein Gesuch stellen, so Bläsi. Und wenn sie es doch tun, sei es für die Baubehörde anspruchsvoll, die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. «Kühlung ist eines der schwierigsten Themen im Vollzug, weil es so viele verschiedene Anforderungen zu erfüllen gibt.»

Die üblichen Verdächtigen installieren Klimageräte

Selbst die Kühlbranche sei oftmals zu wenig sensibilisiert für die geltenden Vorschriften bei Kleinanlagen. In der aktuellen Situation würden sich deshalb wohl vor allem jene Leute Klimageräte anschaffen, die sonst schon wenig in die Gebäudehülle oder erneuerbare Energien investieren. «Weil es die einfachste und kurzfristig umsetzbare Lösung ist», so Bläsi. Dennoch:

«Im Moment besteht kein grosser Handlungsbedarf, weil wir noch keinen sommerlichen Strommangel haben.»

Zudem seien Klimaanlagen in Privathaushalten hierzulande noch lange nicht so verbreitet wie etwa im Mittelmeerraum oder in den USA.

Früher oder später dürfte sich das Thema dennoch aufdrängen: Wegen der Abkehr von fossilen Brenn- und Treibstoffen wird der Strombedarf auch im Sommer stark ansteigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen