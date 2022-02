Endo Anaconda wäre im März nach Olten gezügelt

Stiller Has Endo Anaconda hätte ab März in Olten gewohnt – «er war wie ein Familienmitglied» Der verstorbene Mundartpoet und Stiller-Has-Bandleader Endo Anaconda hatte sich bereits eine Wohnung in Olten ausgesucht. Dies in der Nähe der von Roman und Annetta Wyss, die mit ihm freundschaftlich verbunden waren. Fabian Muster Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Auf der Terrasse von Roman und Annetta Wyss fühlte sich Endo Anaconda wohl, philosophierte und rauchte seine Zigaretten. Patrick Lüthy (22. Oktober 2021)

Olten steht in seinem Lied «Walliselle» neben Dutzend anderen Ortschaften in der Schweiz, einem Text über das spezielle Heimatgefühl der hiesigen Bewohnerinnen und Bewohner zu ihrer Gemeinde. Doch für Endo Anaconda, für den in dieser Woche verstorbenen Bandleader von Stiller Has, hat Olten in den vergangenen Jahren eine grosse Bedeutung erhalten – dank Annetta und Roman Wyss, wie sie am Stubentisch erzählen. Roman ist seit 2017 Pianist und Leader der Band, Stiller Has probte häufig in seinem Tonstudio; Annetta war zu Beginn Tourmanagerin und ist die gute Seele des Hauses bei der Familie Wyss – auch Sohn Andreas spielte teilweise mit. Je länger man zusammen arbeitete, desto persönlicher und freundschaftlicher wurde das Verhältnis. Anaconda nannte Roman manchmal ironisch-liebevoll «Ehemann», Annetta war seine «Adoptivmama». «Endo war wie ein Familienmitglied mit seinen Ecken und Kanten», sagt Annetta Wyss. «Mir fehlt, dass er einen schrägen Spruch bringt oder zuerst einmal schimpft», sagt Roman Wyss. Man habe zusammen gegessen, geprobt, geblödelt, politisiert und philosophiert. Sie haben Tränen in den Augen.

Es habe so angefangen, dass er nach den Konzerten nicht mehr nach Trub ins Emmental nach Hause gefahren sei, sagt Roman Wyss. Morgens, wenn Annetta, die Frühaufsteherin, um halb sieben wach geworden sei, hätte sie mit Endo auf der Terrasse die erste Zigarette geraucht, Kaffee getrunken und über den Sinn und Unsinn des Lebens philosophiert. Oder mit lautem Lachen das Quartier geweckt.

So war Anaconda in den vergangenen Wochen vor seinem Tod mehr in Olten als in seinem Emmental zu Hause. Immer wieder übernachtete er auch im Hotel Astoria. «Er betonte es so, als wohnte er in einem Palast mit Butler, Chauffeur und dem vollen Programm», erinnert sich Roman Wyss und lacht. Anaconda war dann häufig in der Oltner Innenstadt anzutreffen, ging in die Hammer-Brocki und schaute sich in deren Bücherecke um oder besuchte die Buchhandlung Schreiber. «Er hat schnell Kontakt geknüpft mit einigen Einheimischen und ging dann mit ihnen einen Kaffee trinken», sagt Annetta Wyss. Er habe sich wohl in Olten gefühlt.

So wohl, dass Endo Anaconda nach Olten zügeln wollte. Was der 66-Jährige im Interview mit dieser Zeitung vergangenen Oktober angekündigt hat, wollte er tatsächlich in die Tat umsetzen. Eine Wohnung in der Nähe vom Haus der Familie Wyss war bereits ausgesucht, der Vertrag unterschrieben. Ab März wäre er Oltner gewesen und hätte seine Schriften in die Kleinstadt gezügelt. «Mit den Pantoffeln wollte er hinüberschlurfen, um mit uns zusammen brunchen zu können», sagt Annetta Wyss.

Wie geht es mit Stiller Has und Roman Wyss weiter?

Wie geht es mit Stiller Has weiter? Die Abschiedstournee wäre noch bis ins 2023 weitergelaufen. «Wir wollten immer noch besser werden und waren in einem Entwicklungsschub», sagt Roman Wyss. Anaconda habe sich extrem auf die Konzerte gefreut. Er habe so im Moment gelebt, dass das Ende der Tournee noch weit weg gewesen wäre. «Jedes Konzert stand für sich.»

Wie gehts es mit dem Musiker Roman Wyss weiter? «Stiller Has hatte für mich Priorität Nummer eins», sagt er. Zwar hatte er noch andere Engagements. «Endo war aber von der Präsenz her so intensiv, dass es kaum Möglichkeiten gab, über anderes nachzudenken.» Roman Wyss braucht das Bild des Riesentankers, der den Motor abgeschaltet hat. Nun gehe es noch zig Kilometer, bis er stillsteht. Roman Wyss ist jetzt froh, dass die neuen Projekte langsam anlaufen. «Endo stand für mich als Mensch und Musiker viel zu nahe.» Er müsse sich neu finden und könne derzeit noch nicht sagen, wie es weitergehe. «Ich möchte mir etwas Zeit lassen und heute noch nicht von den neuen Projekten sprechen.»

