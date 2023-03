Offene Kirche Region Olten verschwindet

Ende Der Verein Offene Kirche Region Olten ist nicht mehr: Was bleibt jetzt von der Ökumene übrig? Nach 20 Jahren löst sich der Verein mangels Nachfolge, fehlender finanzieller Mittel und Akzeptanz auf. Eine ökumenische Arbeitsgruppe soll den ideellen Verlust begrenzen helfen. Urs Huber Jetzt kommentieren 20.03.2023, 14.00 Uhr

Mahnwache, auch von der Offenen Kirche Region Olten organisiert, aus Anlass des Kriegsausbruchs in der Ukraine im März letzten Jahres. Bild: zvg

Tilmann Zuber brachte es in seinem Artikel im Kirchenboten von Ende Januar mit einem Satz auf den Punkt: «Basel hat eine, Zürich hat eine und Olten hatte eine offene Kirche», schrieb er. Will heissen: Was in Basel und Zürich noch immer existiert, gehört in Olten schon bald der Vergangenheit an.

«Über Jahre konnte der Verein wichtige religiöse und kulturelle Akzente setzen», so Zuber noch. Die Offene Kirche Region Olten, bekannt geworden unter dem etwas hart klingenden Kürzel OKRO und getragen von einem Verein mit heute rund 75 Mitgliedsparteien, wird am 21. März nach 20 Jahren aufgelöst.

Es fehlt an freiwillig helfenden Händen und Köpfen

Die Gründe sind vielfältig. «Es fehlt an Nachfolgerinnen und Nachfolgern», sagt Ruth Vogler, die erste Präsidentin des Vereins. Und Ursula Allemann, seit 2019 im Amt, präzisiert: «Es braucht etwas Neues, das merkt man.» Was sie damit meint: leer stehende Kirchen, verwaiste Pfarrämter, schwindende finanzielle Mittel wegen Kirchenaustritten. Die Situation der Landeskirchen ist keine beneidenswerte.

Eveline Schärli-Fluri. Bild: Carole Lauener

Der Anspruch und die Zielsetzung dieser Gruppe, aus der die OKRO hervorging, war anspruchsvoll, leidenschaftlich. Vielleicht zu anspruchsvoll, zu leidenschaftlich? «Die OKRO stand für Offenheit und Begegnung, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung», sagt Eveline Schärli-Fluri, wie Ruth Vogler ebenfalls eine Frau der ersten Stunde. Urchristliche Anliegen, unabhängig von Glaube und Religion eigentlich. Ökumene pur also.

Wer den Frauen zuhört, die da stellvertretend reden, merkt bald: Ihnen war ernst damit; mit der Ökumene, die zwar in aller Leute Munde angekommen ist, aber in den Seelen noch ziemlich darbt. Nicht nur die Verwaltungsmühle arbeitet eben langsam. Und den Frauen war ernst mit der «Kirche von unten», die sich mit Lebensfragen beschäftigt, über Zustände nachdenken hilft, eine bessere Welt anstrebt.

Mitunter fehlt auch verbreitet die Akzeptanz

Man könne durchaus sagen, das Ende der OKRO sei nicht bloss eine Frage des fehlenden Nachwuchses. Die OKRO sei gelegentlich auch auf mangelnde Akzeptanz gestossen, ja Skepsis gar, finden die drei Frauen. Gab’s so etwas wie Unordnung in der Stadtkirche, war die OKRO schuld. Ging ein Schlüssel verloren, war die OKRO schuld. So jedenfalls nehmen die Frauen die Vergangenheit wahr.

Und schliesslich stellten die Landeskirchen im Zuge schmaler werdender Mittel teilweise auch die Zahlungen ihrer Unterstützungsgelder an die OKRO ein. Das führte dazu, dass dort schliesslich alles in Freiwilligenarbeit bewältigt werden musste. Ein Aufwand, den fast niemand mehr auf sich zu nehmen bereit ist.

Jetzt droht das grosse Vergessen

«Natürlich sind wir traurig über die Entwicklung», sagt Eveline Schärli-Fluri. All die Aktivitäten, die in den letzten 20 Jahren aufgebaut worden sind, drohen nun in Vergessenheit zu geraten. Das Friedensgebet, die Taizéfeiern, die Woche der Religionen, die Pilgeranlässe.

«Für das laufende Jahr sind die Aktivitäten noch gesichert», sagt sie, die in einem Fünf-Prozent-Pensum für Sekretariat, Koordination, Werbung und anderes mehr angestellt war. Für ein grösseres Pensum reichten die Beiträge aus Verein und von den Landeskirchen nicht aus.

Ein Blick zurück zeigt: Der Gründung der OKRO ging auch eine gewisse Zufälligkeit voraus: Die Frauen begegneten an den «kirchlichen Tagen Olten» dem seinerzeitigen christkatholischen Pfarrer Franz Murbach. Wie immer: Die besagten Tage förderten den Tatendrang. Optimismus, wohin man blickte.

Einer hat die Kirche, die anderen das Geld

Und Murbach, der habe zwar eine Kirche, aber nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, diese als offene Kirche zu führen. Im Gegensatz zu den reformierten Frauen: Die hatten das Geld. Der OKRO-Gründung im Jahr 2003 stand nichts mehr im Weg.

Und die Oltner Stadtkirche wurde am Anfang zum eigentlichen Zentrum der OKRO. Im Laufe der Jahre boten ihr mehr und mehr Gotteshäuser Gastrecht. Ihre ursprüngliche Heimat hat die OKRO hingegen ganz verloren. Seit der Renovation der Stadtkirche geniesst sie dort kein Gastrecht mehr. Voilà.

Auch wenn der Verein am 21. März seine Auflösung mit einem weinenden Auge beschliesst: Ganz umsonst sollen die Bemühungen der OKRO schon nicht gewesen sein. Es gibt auch Zuversicht. Gute Gespräche mit dem Pfarrkollegium der Oltner Kirchen haben dazu geführt, dass eine ökumenische Arbeitsgruppe gegründet werden soll, welche die bestehenden Angebote weiterhin verantwortet und trägt.

Skepsis auf der einen, Zuversicht auf der anderen Seite

Die Gruppe solle aktiv auf Möglichkeiten hinweisen, wo weitere ökumenische Zusammenarbeit sinnvoll und angebracht erscheint. «Es ist allen Beteiligten wichtig, diese Kooperation zu stärken», sind sich die drei Frauen einig. Ob’s denn auch gelingt? Ruth Vogler und Eveline Schärli-Fluri haben ihre Zweifel. Ursula Allemann dagegen ist da weit optimistischer. Immerhin: Dankbar sei sie, dabei gewesen zu sein, meint die Sekretärin noch.

