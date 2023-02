Fasnacht Olten 2023: «Goldener Oskar» für Rita Ledermann

Ende der Fasnacht 2023 Fuko-Abend: Goldener Oskar für Rita Ledermann, die einstige Wirtin der Oltner «Waadtländerhalle» Die Auszeichnung der besten Wagenbauer, der verdienstvollen Fasnächtler und die Vergabe des Goldenen Oskars: Das sind die Höhepunkte des Fuko-Abends, der die vergangene Fasnacht jeweils noch einmal aufs Podest hievt. Urs Huber Jetzt kommentieren 26.02.2023, 16.00 Uhr

Gruppenbild am Fuko-Abend aller verdienstvollen Fasnächtler 2023. Tina Kissling

Sie hatte schier etwas Rührseliges heuer, die Vergabe des Goldenen Oskars. Der kommt jeweils einer Ehrenmeldung für verdienstvolle Personen gleich, die sich an, mit oder rund um die Fasnacht als besonders wertvoll ausgezeichnet haben.

«Chez Rita» als Gütesiegel

«Die Person, die den Goldenen Oskar heuer bekommt, hat die Fasnacht nicht mit Schnitzelbänken, Versen oder Guggenklängen bereichert», hob Beat Loosli, Präsident des Fuko, seine kleine Laudatio an. Sondern? Die Person habe den Fasnächtlern schlicht und einfach ein Zuhause gegeben, habe sie umsorgt und geschaut, dass es ihnen gut gegangen sei.

Das Fuko verlieh dieses Jahr einen Goldenen Oskar, welcher an Rita Ledermann ging. Sie führte die «Waadtländerhalle» Olten und hat den Oltner Fasnächtlern immer ein Zuhause geboten. Tina Kissling

Und dann hätte der Fasnachtsmagistrat Rita Ledermann, die einstige Wirtin der «Waadtländerhalle», auf die Bühne gebeten, die Jahrzehnte lang die eigentliche Basis gut gelaunter, müder, überdrehter oder einfach normaler Fasnächtler in Olten war. «Chez Rita» oder «Tiger» nannte man die Beiz mit währschaftem Angebot jeweils unterm Jahr, so quasi als Gütesiegel. Ein tosender Applaus, eigentlich mehr als das, wäre der einstigen Wirtin am Fuko-Abend jedenfalls sicher gewesen.

Zum letzten Mal lud Rita Ledermann zur ausgelassenen Fasnacht im Oltner Restaurant Tiger / Waadtländerhalle ein. Bruno Kissling

Aber: Sie war krank und erhielt deshalb am Samstagnachmittag Besuch vom Fuko-Rat. Preis und Blumenstrauss wurden Rita Ledermann dort übergeben, alles gefilmt und dann am Fuko-Abend abgespielt.

Fasnacht und Fasnächtlerinnen und Fasnächtler

Daneben, natürlich: noch einmal das Unterhaltungsprogramm. Schnitzelbänke und Guggen im Viertelstundentakt. Und auch die Umzugsprämierung ist eine der tragenden Säulen im Programm des Abends, dieser Fasnachts-Kehraussoiree, die sich jeweils weit über Mitternacht hinauszieht.

Die diesjährigen Sieger der Umzugswagen-Prämierung (v. l. n. r.): Obernaar Ule dr 1. mit den Siegern. Den 2. Platz holten sich die Fröscheweid, auf dem Bild vertreten durch Urs Ulrich. Der 1. Platz ging an die Guggi Zunft, vertreten durch Beat (Bisu) Nyffeler. Und der 3. Platz verdienten sich die Bohème, vertreten durch Martina Maurer und Manuel Maurer. Tina Kissling

Was der Umzugsprämierung wiederum keinen Abbruch tut. Es siegte, wenig überraschend, die Guggi Zunft mit ihrem Thema «Alles starki Manne». Man erinnert sich gerne an das Wikingerschiff, dem ein Drachenkopf als Galionsfigur vorausging.

Auf dem zweiten Rang taucht die Fröscheweid Zunft auf. Ihr Raumschiff unter dem Motto «Völlig losgelöst» klassierte sich vor der Bohème Musig (Motto: «In Rio esch sGlas haub Vogu»), der Altstadt Zunft (Motto: «Heu zäme, Schokej!») und – erstmals klassiert – den Oltner Läkerli (Motto: «Piñata-Bäääm!»), einer der beiden Frauencliquen auf dem Platz Olten.

Die Mütze weglegen

Ule dr 1. alias Reto Ulrich von den Herregäger verabschiedet sich am Fuko-Abend. Tina Kissling

Und auch Obernaar Ule dr 1 (Reto Ulrich) wurde verabschiedet; Römer und Blumenstrauss, die traditionellen Gaben an den abtretenden Obernaar, der zuvor noch durch den Abend moderiert hatte. Den Mäni, wie sich das Oltner Fasnachtszepter nennt, darf er als Souvenir verpacken. Die Naarenkappe dagegen, so Loosli, die müsse er halt ausziehen.

