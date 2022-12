Wangen bei Olten: Ellen Schnyder tritt auf der Bühne des KKL auf

Ellen Schnyder Mit 17 Jahren auf der Bühne des KKL: Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin aus Wangen bei Olten startet durch Ellen Schnyder wird im KKL an zwei Aufführungen von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» auftreten – als Singstimme zur Filmmusik. Sie erzählt, wie sie zum Singen, Tanzen und Schauspielern gekommen ist, was es ihr bedeutet und wie sie sich auf Auftritte vorbereitet. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Ellen Schnyder aus Wangen bei Olten ist eine von drei Sängerinnen für die Aufführungen im KKL von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Bruno Kissling

Sie macht ihre Leidenschaft zum Beruf und kommt ihrem Traum einen Schritt näher: Ellen Schnyder aus Wangen bei Olten wird an zwei von sechs Aufführungen von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) auftreten. Zu ihren bevorstehenden Auftritten sagt die 17-Jährige:

«Das KKL wird sicher magisch.»

Wie bei so vielen Familien gehört der Film «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» zu Weihnachten dazu. So auch bei Ellen Schnyder. Wie kam es aber dazu? Sie folgte dem Casting-Aufruf von 21st Century Orchestra, schickte ein Video mit drei Gesangseinsätzen ein und erzählte, was der Film für sie bedeutet. 45 Bewerbungen trafen ein – 19 Bewerberinnen wurden anschliessend zum Casting für die Singstimme zur Filmmusik eingeladen. Mit dabei: die Wangnerin. Es folgte das Vorsingen vor vier Leuten.

Sie war aufgeregt, dachte sich aber, sie mache einfach «das Beste daraus». Noch am selben Abend hatte sie die Zusage bekommen. Und die Freude sei riesig gewesen, sagt sie lachend. Zwei weitere Sängerinnen haben es mit ihr geschafft. Sie sagt:

«Das Singen und Tanzen ist alles für mich – etwas anderes gibt es nicht.»

Einen anderen Beruf könne sie sich nicht vorstellen. Halt bekomme sie von ihrer Familie und ihrer besten Freundin. «Es unterstützen mich alle.»

Musik begleitet sie seit ihrer Kindheit

Die Musik und das Tanzen begleiten Schnyder bereits ihr ganzes Leben: Zusammen mit ihrer Mutter habe sie immer wieder Musicalvorstellungen besucht und Tanzfilme angeschaut, erklärt sie. Schon ihre Mutter, die eine Ausbildung in Tanzpädagogik absolvierte, wollte mal Musicaldarstellerin werden. Zudem bringt sie ihrer Tochter das Klavierspielen bei.

Mit neun Jahren hat Ellen Schnyder mit Ballett angefangen. zvg

Mit neun Jahren fing Schnyder an, Ballett zu tanzen. Ursprünglich wollte sie Profi-Ballerina werden. Doch dann ging sie an ein Casting für das Musical «Shrek» und ergatterte die Rolle der kleinen Fiona. Da wendete sich das Blatt und der Traum einer Musicaldarstellerin begann sich zu verwirklichen.

An einen Moment bei der ersten Aufführung von «Shrek» kann sie sich noch besonders gut erinnern: Sie sollte mit einem Baby und einem Buch spielen, doch von den Requisiten war weit und breit keine Spur. So habe sie improvisiert und es sei trotzdem gegangen, sagt sie lachend.

Kaum Zeit für andere Sachen

Bei der Musical Factory AG mit Sitz in Luzern absolvierte sie ein einjähriges Berufsvorstudium. Anschliessend bestand sie am gleichen Ort die Aufnahmeprüfung und wird 2025 die Lehre als Bühnentänzerin abschliessen. Als Fächer hat sie Singen, Tanzen, Schauspielerei und einen halben Tag Berufsschule. Besonders viel Spass machen ihr aber Jazz und Steppen. Wieso Steppen? Schnyder sagt schmunzelnd:

«Das ist mal was anderes.»

Unter der Woche stehe sie morgens jeweils zwischen fünf und sechs Uhr auf. Um halb neun muss sie dann in Luzern an ihrem Ausbildungsort sein. Am Abend komme sie jeweils gegen 20 Uhr nach Hause. Manchmal werde es auch später, wenn sie den Zug verpasse. Wirklich viel Zeit für anderes bleibe da nicht – ausser am Wochenende. Wird es der 17-Jährigen nicht mal zu viel? Mittlerweile habe sie sich an diesen Tagesrhythmus «gewöhnt», sagt sie.

Ellen Schnyder (links) bei einer Aufführung. zvg

Nun stehen erst einmal die Aufführungen im KKL bevor. Für ihre Auftritte am 14. und 26. Dezember jeweils um 15 Uhr wird zweimal geprobt; einmal mit dem Pianisten und einmal im KKL. Beim Auftritt mit dabei ist auch immer ihr Schutzengel, den sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat.

Sie hat ein Ritual vor jedem Auftritt

Auch sonst hat sie vor einer Show immer ein bestimmtes Ritual: Zuerst wärmt sie sich auf und singt sich ein. Vor dem Auftritt hört sie dann noch Musik – meistens das, was sie singen muss. Und sonst schaltet sie auch gern mal Pop- oder andere Musicallieder ein: «Dann konzentriere ich mich auf mich.»

Etwas Lampenfieber habe sie schon. Doch sobald sie auf der Bühne stehe, verfliege die Aufregung:

«Ich freue mich riesig, vor allem auch auf die Erfahrung mit so einem grossen Orchester.»

Die 17-Jährige hat Grosses vor: Schnyder will einmal die Hauptrolle beim Musical «Miss Saigon» spielen – die der Ellen. Nach dieser wurde sie von ihren Eltern benannt. Nach ihrer Ausbildung möchte sie gerne nach Wien, um eine Ausbildung zu absolvieren. Und am liebsten würde sie auch dort oder in Hamburg für Shows auf der Bühne stehen. Mit ihrer Leidenschaft möchte sie die Leute verzaubern und ein Vorbild für andere sein, die auch Musicaldarstellerin oder Musicaldarsteller werden wollen.

