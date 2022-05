Elektroschrott «Das Schweizer Recyclingsystem für Elektrogeräte gilt als eines der besten der Welt» – Recyclingexperte erklärt wie Elektroabfälle verringert werden können Hoher Lebenstandart führt zu hoher Abfallmenge: Laut Experten sollen Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf von Elektrogeräten auf Langlebigkeit achten, die Geräte reparieren und mehr verschenken statt entsorgen. Felix Ott Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

15 Kilogramm Elektroschrott produziert die Schweiz jährlich pro Kopf (Symbolbild) Bruno Kissling

In der Schweiz gibt es ein einzigartiges Recyclingsystem für elektrische und elektronische Geräte. Je nach Art des Geräts ist entweder der schweizerische Wirtschaftsverband der ICT- und Onlinebranche (Swico) oder die Stiftung Sens eRecycling für die Entsorgung zuständig. Durch sie wird das Recyclinggeschäft erst finanziell rentabel. Der Geschäftsführer von Sens eRecycling beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie beurteilen Sie das Recycling von Elektro- und Elektronikabfall in der Schweiz?

Paqual Zopp, Geschäftsführer Sens eRecycling

Das Schweizer Recyclingsystem für Elektro- und Elektronikgeräte gilt als eines der besten der Welt. Mit dem dichten Netz an Rücknahmestellen für ausgediente Elektrogeräte und einem grossen Bewusstsein über das Thema in der Bevölkerung erreicht die Schweiz hohe Sammelquoten. Höchste Ansprüche stellt Sens eRecycling auch an die Recyclingbetriebe. Diese müssen strenge Qualitätsstandards einhalten, was eine ökonomische, vor allem aber ökologische Verarbeitung der Elektrogeräte in der Schweiz erlaubt.

Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Recyclingsystems hat die vorgezogene Recyclinggebühr. Mit der Gebühr bezahlt die Konsumentin oder der Konsument bereits beim Kauf der Elektrogeräte das spätere Recycling. Ob auf der Sammelstelle oder im Fachhandel – egal wo man sein Elektrogerät als Konsumentin oder Konsument abgibt, ist dies dank der Recyclinggebühr kostenlos.

Wo gibt es Verbesserungspotenzial?

Elektrogeräte enthalten teilweise Seltene Erden. Diese können mit den heutigen Technologien noch ungenügend aus den Elektrogeräten zurückgewonnen werden. In Anbetracht der sozialen und umwelttechnischen Problemen, die der Abbau dieser Rohstoffe oft mit sich bringt, besteht hier weltweites Verbesserungspotenzial. Erste Technologien wurden entwickelt, allerdings können diese noch nicht im grossen Stil eingesetzt werden.

25 Prozent der Bestandteile von Elektroabfall kann nicht als Sekundärrohstoff wiederverwertet werden. Wie könnte man diese Ziffer weiter verringern?

Ein grosser Anteil an diesen Bestandteilen stellt Kunststoff dar, welcher Flammschutzhemmer enthält. Diese sind für ein Elektrogerät essenziell, um beispielsweise vor einem heissen Motor zu schützen.

Allerdings werden heute oftmals umweltschädliche Mittel dafür eingesetzt, die ein wiederverwenden des Materials als Sekundärrohstoff verhindert. Hier sollten umweltfreundlichere Mittel zum Einsatz kommen, allerdings braucht dies noch weitere Entwicklungsschritte bei den Herstellern.

Auch als Konsumentin und Konsument kann man einen Beitrag dazu leisten, indem man hochwertige Geräte kauft, die tendenziell auch eher hochwertigere Materialien enthalten. Diese können wiederum als Sekundärrohstoff eingesetzt werden.

Rund 15 Kilogramm Elektroschrott produzieren Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz pro Kopf. Was können die Verbraucher machen, um die Menge an Elektroabfall zu verringern?

Der hohe Lebensstandard in der Schweiz führt zu einem hohen Konsumverhalten und damit leider zu einer grossen Abfallmenge. Gerade beim Kauf von Elektrogeräten kann jedoch jede Konsumentin und jeder Konsument einen Beitrag dazu leisten, die Abfallmenge zu reduzieren.

So sollte beispielsweise beim Kauf von Elektrogeräten auf die Langlebigkeit der Produkte geachtet werden. Dabei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, ob das Elektrogerät hochwertig verarbeitet ist, ob es gut gewartet werden kann und ob es sich leicht reparieren lässt und entsprechende Ersatzteile verfügbar sind.

Bei der Nutzung dieser Geräte sollte man auf eine regelmässige Wartung achten. Wenn ein Gerät mal nicht mehr funktioniert kann man sich beim Hersteller erkundigen, ob eine Reparatur möglich ist, bevor es entsorgt wird.

Oft sind es nur kleine Dinge, die das Gerät wieder zum Laufen bringen. Hat man keine Verwendung mehr für ein Gerät, das aber eigentlich noch funktioniert, lohnt sich auch ein Verschenken oder Verkaufen dieser Geräte.

