Fachkräftemangel in der Elektrobranche belastet die CKW Hägendorf

Auch die Berufe der Gebäudetechnik kennen das Seilziehen um Fachleute, erzählt Thomas Kläy, Präsident der Suissetec Solothurn. Die Suissetec ist der Schweizerisch-lichtensteinische Gebäudetechnikverband. Sie beinhaltet die Branchen Sanitär, Gas, Wasser, Lüftung, Heizung sowie Spengler und Gebäudehüllen. Auch die Suissetec kämpft seit Jahren gegen den konstanten Fachkräftemangel an, wie Kläy berichtet. Besonders bei der Spenglerbranche im Kanton Solothurn herrsche grosser Nachholbedarf, so Kläy. «Mit Werbung, Filmchen, Beiträgen in den sozialen Medien versuchen wir besonders die Jugend abzuholen für eine Lehre», führt er aus. Denn anders als in der Elektrobranche scheitere es am Nachwuchs: «Heute gibt es nur noch halb so viele Lernende wie vor 20 Jahren. Gute Ausbildungsplätze existieren genug im Kanton Solothurn, wir können sie nur nicht besetzen.» Allerdings ist die Abwanderung der Fachleute in den Berufen, die der Suissetec angehören, nicht so dramatisch wie in der Elektrobranche. Kläy glaubt nicht an ein Imageproblem der Berufe, allerdings müsse man schon attraktive Arbeitsbedingungen bieten: «Ein gutes Arbeitsumfeld ist elementar. Eine saubere Toilette, ein sauberer und trockener Pausenort, gute Ausrüstung, Arbeitssicherheit, gute Löhne. Man muss zu den Leuten schauen, wenn sie bleiben sollen.» Auch in diesen Branchen werden die Ausbildungen immer umfangreicher mit dem technischen Fortschritt. Daher überarbeitet auch die Suissetec die Ausbildungen und passt die Lehrpläne stetig an. So dauern neu die Lehren der Heizungsinstallateure und -installateurinnen, die der Spengler und Spenglerinnen sowie die der Sanitärinstallateure und -installateurinnen neu vier statt drei Jahre.