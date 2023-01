Eishockey «Ich werde dieses Kribbeln und die Vorfreude vermissen»: So war die Stimmung unter den Fans beim Derby zwischen Olten und Langenthal EHC Olten gegen SC Langenthal: mehr als nur ein sportliches Duell. Am vergangenen Samstag trafen die beiden Teams wohl zum letzten Mal aufeinander. Oltens Lieblingsfeind Langenthal verlässt die Liga. Verloren geht eine Paarung mit stets spezieller Stimmung. Franz Beidler, Lavinia Scioli, Adrian Kamber Jetzt kommentieren 29.01.2023, 19.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim vermeintlich letzten Spiel zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal haben sich die Fans nochmals im Stadion Kleinholz versammelt. Marc Schumacher / freshfocus

Wie üblich begann das Spiel zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal schon vor dem Match: Nämlich als der hartgesottene Kern der Langenthaler Fans, die Ultras, in Olten eintrafen, einheitlich gekleidet in blauen Jeans und schwarzen Bomberjacken und vermummt mit Sturmmasken. Noch im Bahnhof zündeten sie erste Rauchpetarden.

Die Martin-Disteli-Unterführung liessen sie um drei Uhr nachmittags vernebelt zurück und zogen weiter: über die Bahnhofbrücke, dann durch die Baslerstrasse zur Stadtkirche, dort die Mühlegasse hinunter zur Schützi und dann den Hausmattrain hoch zum Stadion Kleinholz.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am Aufmarsch, begleitet von aggressivem Gehabe und beleidigenden Gesängen, nahmen schätzungsweise zwischen 100 und 150 Personen teil. Wegen des Umzugs stand ein grösseres Polizeiaufgebot inklusive Diensthunden im Einsatz, wie Astrid Bucher, Polizeisprecherin der Kantonspolizei Solothurn, bestätigt.

Vor dem Match herrschte eine aufgeheizte Stimmung

Die SC-Langenthal-Fans hielten sich nicht an die von der Polizei vorgegebene Route. In der Folge kam es zu Provokationen. «Insgesamt herrschte eine aufgeheizte Stimmung», teilt die Polizei mit. So manche Passantinnen und Passanten waren vom Langenthaler Aufmarsch eingeschüchtert. Hinter dem Umzug staute sich der Verkehr. Am Hausmattrain bildete sich zeitweise eine Kolonne von der Platanensiedlung bis zur Schützi.

Vor dem Stadion herrschte aber neben den unsportlichen Aktionen auch Freude und Aufregung: Larissa, Tobias und Silas, die schon seit zehn Jahren mit dem EHC Olten mitfiebern, meinten: «Etwas ‹chribelig› vor dem Derby sind wir immer, da die Stimmung immer ganz besonders ist.»

Jubelnde Oltner Fans: Der EHC Olten spielte am vergangenen Samstag gegen den SC Langenthal. Marc Schumacher / freshfocus

Erinnerungen an vergangene Zeiten

So mancher Fan schwelgte auch in Erinnerungen an vergangene Derbys: «Ich war 2014 dabei, als wir die Langenthaler mit 11:2 besiegt haben. Wegen dem ‹Stängeli› gab es nach dem Spiel für alle ein Gratisbier im Stadion. Es war ein fantastischer Abend», erzählt ein langjähriger Fan.

Ein anderer war beim Allzeit-Zuschauerrekordspiel 1981 dabei (9000 Zuschauer): «Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Wir standen so dicht gedrängt, dass wir uns nicht mehr bewegen konnten. Ich weiss noch, wie zwei Reihen vor mir jemand einem anderen einen Schubs gab und unzählige Leute wie Kegel umfielen. Das gab ein Riesenloch auf der Tribüne.»

Doch zurück zur Gegenwart: Schliesslich konnten alle Fans ins Oltner Stadion geleitet werden. Dennoch war der schwarze Fanblock aus Langenthal im Stadion dann aber abgeschirmt: von einer hohen Plexiglaswand und einer Reihe Polizisten davor.

Der wahrscheinlich letzte Derby-Anpfiff

Im Stadion selbst lieferten sich die beiden Fanblöcke ein fahnenschwingendes Fernduell über das Eisfeld hinweg. Dann folgte der Anpfiff zum wahrscheinlich letzten Derby zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nach einem torlosen ersten Drittel schoss sich dann Langenthal im zweiten Drittel mit 1:0 in Führung. Dann glich Olten aus, das Stadion explodierte, die Fähnchen wurden geschwungen. Über den Ausgleich gegen den Erzrivalen freute man sich nochmals etwas lauter. Langenthal trommelte zwar wacker weiter, kam aber gegen das geeinte Kleinholz nicht mehr an. Nur Sekunden später ging Olten mit 2:1 in Führung.

Dann folgte der Ausgleich von Langenthal. Zum Ende des zweiten Drittels feierten die Gäste mit Sprechchören und hüpften. Dann wurde die letzte Pause eingeläutet: Die auswärtigen Fans sangen einfach weiter, als wäre das Spiel nicht unterbrochen worden.

Olten baute die Führung aus

Im letzten Drittel ging Olten wieder in Führung. Kurz darauf folgte bereits das 4:2. Die Langenthaler schwangen zwar die Fahnen noch, aber nur noch mechanisch, stumm und ungläubig. Der nächste Schuss der Langenthaler war ein Treffer ins Tor. Doch Olten baute seine Führung mit dem fünften Treffer zum definitiven Spielstand aus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kurz nach dem Abpfiff dann aber ein paar Knaller: Die Langenthaler zündeten Petarden im Stadion. Das Kleinholz belegte die Aktion mit einem Pfeifkonzert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nach dem Match formierten sich die Fans des SC Langenthal erneut und versuchten nochmals in Richtung Stadtzentrum zu gelangen, was durch die Polizei verhindert wurde. Zeitweise wurden die Einsatzkräfte mit Steinen beworfen. In der Folge setzte die Polizei Gummischrot ein.

Keine Festnahmen und keine Verletzten

Zu Festnahmen kam es nicht. Ebenso sind der Kantonspolizei Solothurn keine Personen bekannt, die sich aufgrund des Einsatzes verletzt haben. Anschliessend begaben sich die SC-Langenthal-Fans auf der vorgegebenen Route zum Bahnhof, wo sie mit dem Zug zurück nach Langenthal fuhren.

Trotzdem fasste EHC-Olten-Verteidiger Joel Scheidegger den Abend beim Interview auf dem Eisfeld treffend zusammen: «Ein Riesen-Merci an alle, die hier sind. Es isch genial gsi!»

Auch das Lied «Äs Burebüebli mahni nid», das die Oltner Fans jeweils den Langenthalern entgegenwarfen, hallte wohl für lange Zeit das letzte Mal durchs Kleinholz und durch das Fan-Village.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein paar Eindrücke von Fans am Derby-Abend:

Lucia Nussbaumer, Jael von Arx und Sophia Flury, EHCO-Fans fbe «Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, weil es das letzte Derby sein könnte. Besonders vermissen werden wir aber neben der Choreografie und dem Spiel vor allem die Menschen. Denn die Stimmung ist einfach anders, wenn die Langenthaler bei uns zu Gast sind – das ist aber auch etwas der Geschichte geschuldet.»

Fabian Soland, EHCO-Fan kam «Ich werde diese Stimmung und die Hassliebe zu Langenthal sehr vermissen. Das Kribbeln und die Vorfreude bei den Derbys war immer ganz besonders. Eine meiner liebsten Erinnerungen ist, als wir einmal bei einem Auswärtsspiel im Schoren den Playoff-Finaleinzug geschafft haben. Danach haben wir noch stundenlang gefeiert.»

Iris Lauper, SC-Langenthal-Fan «Ich besuchte den Gymer in Langenthal, seither bin ich Fan des SC. Mich persönlich berührt der Abstieg des Klubs nicht allzu stark, aber die Stadt verliert ein Aushängeschild. Hockey war schon immer ein grosses Thema. Wenn ich jeweils ein Spiel besucht habe, dann das Derby gegen Olten. Die Stimmung an diesen Spielen wird mir fehlen.»

Silas Prinz, EHCO-Fan kam «Ich bin Fan, seit ich als Teenager mit meinem Stiefvater an die Spiele gehe. Früher sind wir immer nach der ersten Pause ins Stadion gekommen, dann haben sie uns nämlich gratis reingelassen. Zu den Spielen gegen Langenthal komme ich immer besonders gerne.»

Andreas Morf, langjähriger SC-Langenthal-Fan «Gegen Olten gab es immer interessante Matches mit viel Spannung. Das ist, als würde man gegen den grossen Bruder spielen: Wenn du verlierst, war er halt einfach besser. Aber gewinnen war dann umso schöner. Es ist fast, als hätte man einen guten Freund verloren. Früher gingen Oltner und Langenthaler nach dem Match zusammen in die Beiz.»

Rebecca Cadinu, Administration, Ticketing & Merchandising EHCO fbe «Ich besuche EHC-Olten-Spiele seit meinem zweiten Lebensjahr. Bei den Matches gegen Langenthal waren immer viel Spannung und viele Emotionen drin. Die Leute bestellten ihre Tickets im Vorverkauf früher, es gab einen grösseren Andrang. Es gab auch Fans, die nur für die Spiele gegen Langenthal ins Stadion kamen. Dass die wegfallen, ist wirklich schade.»

Remo Pfister, EHCO-Fan fbe «Ich besuchte die Spiele des EHCO schon als Bub mit meinem Vater. Die Stimmung an den Derbys gegen Langenthal war immer grossartig – egal, ob im Schoren oder im Kleinholz. Da war immer am meisten Zunder drin. Es kamen auch immer am meisten Zuschauer. Für die nächsten Saisons fehlen nun dieser Kick, diese Emotionen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen