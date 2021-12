Er betreute Fall Paul: Nun will Ronny Rickli ins Richteramt

Einzige Kandidatur Er betreute Fall Paul und Fall William W.: SP-Mitglied Ronny Rickli tritt für Wahl ins Amtsgerichtspräsidium Olten-Gösgen an Nach der überraschenden Demission von Eva Berset aus Trimbach wird am Amtsgericht der SP-Sitz frei. Die Partei hat mit Ronny Rickli aus Olten einen Nachfolger nominiert. Am 13. Februar ist er die einzige Kandidatur für das Amt. Das sind mögliche Gründe dafür. Fabian Muster Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ronny Rickli ist einziger Kandidat für das Amtsgerichtspräsidium bei der Ersatzwahl am 13. Februar 2022 für die abtretende Eva Berset. Patrick Lüthy

Die Wahl auf Ronny Rickli fiel an der coronabedingt schriftlich durchgeführten Nomination einstimmig, wie es in der Mitteilung der SP-Amteipartei heisst. Er bringe «mit seiner kompetenten und motivierten Art ideale Voraussetzungen für dieses Amt mit». Der 41-Jährige, der in Niedergösgen aufgewachsen ist und heute in Olten lebt, soll die Nachfolge von Parteikollegin Eva Berset antreten. Die bisherige Amtsgerichtspräsidentin wird im Sommer 2022 abtreten. Rickli ist die einzige Person, die zur Wahl antritt. Keine andere Partei stellte eine Gegenkandidatur auf (siehe Box). Damit er gewählt wird, muss er an der Urne am 13. Februar 2022 die Hürde des absoluten Mehr überwinden.

Bereits zum dritten Mal hintereinander gibts nur eine Einerkandidatur: Woran könnte es liegen? Schon bei den vergangenen zwei Ersatzwahlen 2019 und 2020 für die frei werdenden Sitze in den Amtsgerichtspräsidien Olten-Gösgen kam es je nur zu einer Einerkandidatur mit Claude Schibli (FDP) und Valentin Walter (parteilos, aber von der CVP unterstützt) – beide wurden ohne Probleme gewählt. Dies ist auch bei der jetzigen Ersatzwahl so. Weder die SVP noch die Grünen, keine der beiden ist von den grösseren Parteien bisher im dreiköpfigen Amtsgerichtspräsidium vertreten, haben jemanden aufgestellt. Auf Anfrage macht man bei beiden Parteien das mangelnde geeignete Personal dafür verantwortlich. Für Markus Spielmann aus Starrkirch-Wil, FDP-Kantonsrat und früherer Präsident des Solothurnischen Anwaltsverband, ist dies bedauerlich. Die erstinstanzlichen Präsidien seien nicht mehr so attraktiv und renommiert wie früher, mutmasst der Partner einer Anwaltskanzlei mit mehreren Standorten im Kanton. Dies könne am schlechten Mix bei den Fällen liegen: Bei einem Grossteil der Arbeit handle es sich um Familienrechtsfälle wegen der steigenden Anzahl von Scheidungen und Trennungen. Zudem hätten im Strafrecht die Staatsanwälte mehr Kompetenzen als früher. Er macht aber auch die mangelnde Möglichkeit zur Teilzeitarbeit verantwortlich. In diesem Bereich hat der Kantonsrat einen Vorstoss überwiesen, der in der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe Gerichte diskutiert wird. Spielmann fände es gut, wenn die Gerichtsorganisation gesamtheitlich überprüft würde. (fmu)

Rickli arbeitet seit 2008 bei der Strafverfolgung und ist diesem Bereich bis heute treu geblieben. Nach seinem Jura-Studium an der Universität Zürich arbeitete er zuerst beim Bezirksstatthalteramt Liestal: Er leitete dort Untersuchungen und ermittelte Straftaten. Nach der Einführung des Staatsanwaltsmodells 2011 auch im Kanton Baselland wurde er Staatsanwalt. 2015 wechselte er in den Kanton Solothurn und ist derzeit in Olten als stellvertretender Leitender Staatsanwalt tätig. Er habe sich schon vor vielen Jahren überlegt, was er dereinst noch machen möchte. «Damals kam ich zum Schluss, dass ich Gerichtspräsident werden will», sagt er auf Anfrage. Das Amtsgericht als erste Instanz im Kanton, das sowohl für Zivil- wie auch Strafrechtsfälle zuständig sei, habe ihn mit seiner Vielfalt gereizt.

Er betreute Fall Paul und Fall William W.

In seinem bisherigen Job als Staatsanwalt hatte er immer wieder spezielle Herausforderungen zu meistern. So war er als erste Person der Justiz vor Ort, als die Alte Holzbrücke in Olten brannte. Er koordinierte und leitete die Brandermittlungen, was ihn mehrere Tage beschäftigte. Der Pikettdienst habe ihn aber nie gestört: Mitten in der Nacht an einen Schauplatz ausrücken, aufgrund der wenigen Infos Entscheide fällen, die nachher auch das Strafverfahren beeinflussen könnten, könne zwar stressig sein, aber mache er gerne.

In seine Zeit fiel der Fall Paul, bei dem ein Deutscher einen damals 12-jährigen Buben aus Gunzgen sexuell missbraucht und entführt hat. «Medial mein grösster Fall und bis heute mit nichts vergleichbar.» Das seien sehr intensive Tage gewesen im Juni 2016, sagt Rickli, als die Journalistenschar an seinen Lippen als ermittelnder Staatsanwalt hing. Die Medienstelle hätten ihm und seinem Team Tipps gegeben. Er habe sich vor dem Mikrofon aber nie unwohl gefühlt. Auch in einem anderen grossen Fall, wo Kinder involviert sind, war er an vorderster Front dabei: beim Kinderschänder William W. Mit «professioneller Distanz» kommt der zweifache Familienvater mit solchen Geschichten zurecht. «Bevor ich zuhause bin, brauche ich manchmal eine Viertelstunde, bis ich runtergefahren habe.»

«Ich werde Entscheidungen nicht nach dem Parteibüchlein fällen»

In den vergangenen Monaten wurde wegen der nationalen Justizinitiative viel über die Abhängigkeit der Richterinnen und Richtern von Parteien diskutiert. Auch hier verweist er auf seine Professionalität: «Ich werde Entscheidungen nicht nach dem Parteibüchlein fällen, sondern bin dem Gesetz verpflichtet.» Es sei eher so, dass die Parteien bei Wahlen hilfreich seien, weil sie eine gewisse personelle Infrastruktur zur Verfügung stellten. 55'000 Flyer drucken und an die Gemeinden bis zur vorgegeben Frist verteilen zu lassen, sei auch schon so sehr herausfordernd. «Mit einer Partei im Rücken weiss ich, dass das funktioniert», sagt Rickli, der seit über 20 Jahren Mitglied bei den Sozialdemokraten ist.

Mit seiner Wahl bestünde das grösste Richteramt im Kanton aus drei Männern. Ein Problem hat er damit nicht: Zum einen sei nicht er, sondern üblicherweise die Parteien dafür zuständig, dem Wahlvolk eine Auswahl zu bieten. Zum anderen gebe es in vielen Positionen am Gericht auch Frauen. So sind die beiden Statthalter der Amtsgerichtspräsidenten zwei Frauen, die beiden Amtsgerichtsschreiberinnen ebenfalls, eine Mehrheit beim Laiengericht sind Amtsrichterinnen und auch die Gerichtsschreiberinnen sind in der Mehrheit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen