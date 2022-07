Oltner Gartenstadt: Anwohner kämpfen mit Einsprachen gegen Neubau

Bauprojekt Anwohnende kämpfen für die Oltner Gartenstadtsiedlung: «Wir wehren uns dagegen, dass unser Quartier optisch zerstört wird» An der Aarauerstrasse 158 in der Oltner Gartenstadtsiedlung soll ein 100-jähriges Einfamilienhaus in ein Mehrfamilienhaus umgebaut werden. Die Anwohnerschaft hat dagegen Einsprachen eingereicht. Sie fahren mit schwerem Geschütz auf. Lavinia Scioli und Fabian Muster Jetzt kommentieren 04.07.2022, 16.27 Uhr

Die Liegenschaft an der Aarauerstrasse 158 in Olten soll saniert und erweitert werden. Anwohnende haben gegen das Bauvorhaben Einsprache eingereicht. Bruno Kissling

Anwohnerinnen und Anwohner der Aarauerstrasse und des Eigenheimwegs haben auf das Baugesuch Sanierung und Erweiterung des bestehenden Wohnhauses an der Aarauerstrasse 158 Einsprache eingereicht. Aus dem 100-jährigen Einfamilienhaus soll nun ein Mehrfamilienhaus, bestehend aus fünf Wohnungen, werden. Dieses Bauvorhaben unterhalb des Meisenhard stösst auf Gegenwind.

Rita Lanz hat Einsprache gegen das Baugesuch eingereicht. Urs Amacher

Rita Lanz lebt seit 1996 im Quartier. Sie und mehrere Parteien haben unabhängig voneinander Einsprachen eingereicht, welcher dieser Zeitung vorliegen. Insgesamt gingen bei der Baudirektion eine Sammeleinsprache und sechs Einzeleinsprachen ein. Lanz, die nun als Sprecherin der Gruppe agiert, sagt:

«Wir wehren uns dagegen, dass unser Quartier optisch zerstört wird.»

Das Quartier an der Aarauerstrasse und dem Eigenheimweg sei klein und unscheinbar. Und: «Wir leben sehr nahe zusammen», sagt Lanz. Die Vorbesitzer seien 40 Jahre lang dort gewesen. Untereinander kenne man sich gut. Einmal im Jahr werde auch im Quartier gegrillt. Durch das Bauvorhaben befürchten die Einsprechenden nun eingeengt zu werden.

«Es ist wie ein Riegel, der ins Quartier kommt.»

Den Einsprechenden sei bewusst, dass das Haus saniert werden muss. Die Gartenbausiedlung wurde zwischen 1920 und 1922 erstellt. Teilweise seien die Häuser mittlerweile modernisiert worden. Lanz sagt, man wolle aus der Liegenschaft aber Geld machen. Doch: «Nicht auf Kosten der anderen.»

Das wird mit den Einsprachen bemängelt

Die Einsprechenden fahren schweres Geschütz gegen den geplanten Bau auf. Es ist von «massiven Eingriffen in die geschützte Gartenbausiedlung» die Rede, ja sogar davon, dass der Bau «den Charakter der Siedlung zerstören» würde. Wieso kommen die Parteien auf diese Wortwahl?

Das Reihenendhaus an der Aarauerstrasse 158 gehört zum Ensemble der Gartensiedlung Genossenschaft Eigenheimweg, die aus Reihenhäusern mit Walmdächern entlang der Aarauerstrasse und aus Doppeleinfamilienhäusern mit Satteldächern am Eigenheimweg besteht. Diese Siedlung ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz mit dem Erhaltungsziel A eingetragen, also die Erhaltung der Substanz.

«Gemeinsam sind den Bauten die Architektur des Heimatstils, die Ziegeldächer und die umfriedeten Hausgärten», heisst es dazu im Bericht zu Olten. Die dazugehörige Empfehlung zu solchen Gartenbauquartieren hält folgendes fest: «Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die planmässig angelegten Gartenstadtquartiere als solche erhalten bleiben und sich ihre Grenzen nicht weiter verschleifen». Der reichhaltige Dekor der Heimatstilarchitektur in den Gartenstadtsiedlungen sei nach denkmalpflegerischen Kriterien zu erhalten.

Und genau diese Vorgaben sehen die Anwohnenden mit dem geplanten Bau verletzt. Dieser soll L-förmig werden und fast den ganzen Garten einnehmen; zudem werden zusätzliche Parkplätze erstellt. «Es handelt sich hierbei um einen massiven geplanten Eingriff in das Ortsbild sowie in die Qualität des Quartiers unter Missachtung des Bundesinventars», schreibt eine Einsprecherpartei.

Auch stehe der Neubau diametral zum im Mai vom Gemeindeparlament abgesegneten neuen räumlichen Leitbild. Dieses soll die Gartenstadtquartiere vor allzu starken Eingriffen schützen, die privaten Gärten erhalten sowie die Begrünung und Entsiegelung fördern.

Zweifel an der Grünflächenziffer

Die Anwohnerschaft hegt ausserdem Zweifel an der Grünflächenziffer nach der Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft. Auf dem Papier soll die von der kantonalen Bauverordnung geforderten 30 Prozent Grünfläche erreicht sein. Die Balkonfläche von 17,75 Quadratmeter (der Balkon kommt 40 Zentimeter über dem Terrain zu stehen), werde aber in der Ziffer miteingerechnet, heisst es in den Einsprachen.

Blick auf die Gartensiedlung: Die Bauprofile zeigen, dass durch die Sanierung und Erweiterung, die Liegenschaft höher wird. Bruno Kissling

Der höhere Bau hat laut der Anwohnerschaft ferner eine «übermässige Beschattung» zur Folge. Gleichzeitig gehört nach dem Grundlagenbericht «Analysen und Handlungsansätze» des räumlichen Leitbilds der Stadt Olten die Aarauerstrasse und der Eigenheimweg zum Gebiet, welches bereits einen Mangel an der Durchlüftung und deshalb eine hohe Wärmebelastung aufweise. Der «hohe und massige» Anbau würde «quer zur Luftleitbahn» stehen und als Barriere für den Luftaustausch wirken.

Eigentümerwechsel während des Bauvorhabens

Seit der Publikation des Baugesuchs hat sich die Eigentümerschaft der Liegenschaft gemäss dem kantonalen Geoportal geändert. Dass nach der Entwicklung einer Baute ein Verkauf erfolgt, sei jedoch nicht aussergewöhnlich und könne öfters vorkommen, wie Oltens Stadtbaumeister Kurt Schneider auf Anfrage schreibt.

Am Baugesuch würde dies jedoch nichts ändern. Schneider zum Eigentümerwechsel:

«Dieser wurde uns ordentlich schriftlich angezeigt und auch festgehalten, dass die Eingabeakten bekannt sind und die neue Grundeigentümerin hinter dem Projekt steht.»

Ende August findet die nächste Baukommissionssitzung statt. Dann könnte diese sowohl über das Baugesuch wie auch über die Einsprachen entscheiden.

Der Inhaber der Firma CD Familien GmbH mit Sitz in Meggen LU, welcher das Grundstück seit der Übernahme gehört, wollte auf Anfrage keine Stellungnahme zum Projekt abgeben.

