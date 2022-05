Einmalig In Olten sind die Sousaphone los Die 12. Auflage der «Sousiwanderig» mit über 350 Anmeldungen steht vor der Tür. Treffpunkt und Epizentrum des veritablen Sousaphonbebens bildet die Schützi in Olten. 27.05.2022, 12.00 Uhr

Parkierte Sousaphone: Ein Bild, das sich auch in Olten ergeben wird. zvg

Am Samstag, 4. Juni 2022 ist die zwölfte Austragung der «Sousiwanderig» unter dem Motto «Wir dampfen nach Olten» geplant. Der Startschuss fällt um 10 Uhr in der Schützenmatte in Olten, um ca. 18 Uhr findet der Ausklang auf der Kirchgasse statt – wortwörtlich zu verstehen.

Die «Sousiwanderig» führt, mit vielen verdienten Pausen, in drei verschiedenen Etappen durch die Dreitannenstadt und soll den Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz und dem grenznahen Ausland unsere schöne Stadt näherbringen.

Angemeldet sind über 350 Personen mit ihren Instrumenten, wie aus einer Medienmitteilung der für die Austragung verantwortlichen Guggenmusig Müüs aus Trimbach hervorgeht.

Schützi als Zentrum des Geschehens

Treffpunkt und Zentrum des Geschehens ist das Kulturzentrum Schützi in Olten, wo die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten empfangen und auf die drei Routen aufbrechen werden: bei der Altstadtroute muss zuerst der Anstieg auf der Leberngasse bewältigt werden, bevor nach dem Durchmarschieren der Kirchgasse der erste Stopp beim Café Grogg ansteht.

Zurück in der Schützi wartet die Stärkung in Form eines Mittagessens, bevor die zweite Route in die Region Olten Südwest mit Pause bei Bloomell führt. Kaum zurück in der Schützi startet die dritte Wanderung Richtung Klostergarten und von dort zur Stadtkirche, wo ein Abschlusskonzert stattfindet und dabei die während der Wanderung geübten Stücke aufgeführt werden.

Zwei Innerschweizer hatten die Idee

Die Idee des Wanderns mit den grossen Instrumenten stammt von den zwei Gründern und OK-Mitgliedern Bruno Föhn und Patrick Reichmuth, die nach der Fasnacht einen geeigneten Proberaum suchten. Sie entschieden sich dann, das Sousaphon-Spielen während des Wanderns zu üben. So fand vor einigen Jahren die erste «Sousiwanderig» statt, noch mit 2 Teilnehmern.

Nach zehn Austragungen in der Innerschweiz suchte das OK für 2020 einen anderen Veranstaltungsort mit einer lokalen Guggenmusik, die die Organisation übernehmen kann. Das Konzept der «Müüs» überzeugte und die Planung konnte starten. Corona hat die Austragungen 2020 und 2021 dann aber verunmöglicht bzw. dezentral erfordert und so findet der Anlass erst dieses Jahr statt.

Wanderrouten

Die Austragung in Olten ist ein einmaliger Event. Bevor die Sousiwanderig im 2024 wieder in der Innerschweiz stattfinden soll – pünktlich zum 15. Jubiläum – wird sie nächstes Jahr rund um Langenthal geplant.