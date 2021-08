"Einer für alle" Pöstler Florian Ulrich: «Es tut gut, morgens ein Lächeln zu sehen» Wer trägt täglich meine Post aus? In unserer Serie «Einer für alle» stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche im Porträt: der Pöstler Florian Ulrich. Cyrill Pürro 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob grosse oder kleine Pakete: Florian Ulrich tuckert täglich mit Lieferungen durch Olten. Bruno Kissling

Um zehn Uhr morgens herrscht in der Oltner Postfachanlage beinahe Totenstille, denn die auszuliefernden Briefe und Pakete sind sortiert und auf dem Weg zu ihren Adressatinnen und Adressaten. Es ist die Ruhe nach dem Sturm, die man in der Verteilzentrale deutlich spürt. Im Hintergrund läuft das Radio, beinahe das einzige Lebenszeichen in der Zentrale.

Trifft man im Pausenraum der Postfachanlage aber auf den 33-jährigen Florian Ulrich, Postbote bei der Post CH AG, ist schnell spürbar: An diesem Ort ging noch vor wenigen Minuten sprichwörtlich die Post ab. Ulrich liefert seit rund zehn Jahren Briefe und Pakete aus. Seit fünf Stunden ist er auf den Beinen, kam gerade von einer Spezialtour zurück. «Auf Spezialtouren bringen wir wichtige Briefe und Pakete von und für Firmen von A nach B», erklärt Ulrich seine Tätigkeit an diesem Morgen.

Neben der Spezialtour ist Ulrich auch in der normalen Postzustellung tätig, betreut die Postfächer und übernimmt logistische Aufgaben. Wie die Post im Hintergrund funktioniert, sei es im Haus selbst oder auf Tour, habe ihn schon immer interessiert. So beschloss er, sein Berufsleben auf dem gelben, dreirädrigen Gefährt fortzusetzen.

Jeden Morgen sortiert Florian Ulrich die Briefpost. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Während andere also noch in den Federn liegen, düst Florian Ulrich bereits auf seinem Elektroroller durch die Stadt und verteilt der Kundschaft die Post. Früh aufzustehen ist für Ulrich kein Problem. Denn so besteht am Abend mehr Zeit für sein zeitintensives Hobby. Ulrich ist begeisterter Fan der Star-Wars Filmreihe und lebt diese Leidenschaft aktiv bei der Swiss Garrison, einer Wohltätigkeitsorganisation, aus. «Wir setzen uns beispielsweise für die Kinderkrebshilfe ein. Zudem werden wir für Kinopremieren und andere Anlässe eingeladen, die wir kostümiert besuchen, um den Betroffenen den Alltag etwas zu versüssen», so Ulrich.

Wertschätzung der Post seit Corona gestiegen

Den Alltag versüsst Ulrich den Menschen nicht nur in seiner Freizeit. Am allerschönsten sei es, bei der Kundschaft während einer Post-Tour auf zufriedene Gesichter zu stossen. «Es tut gut, am Morgen ein Lächeln zu sehen», sagt er dazu. Dies erlebt er beispielsweise, wenn Briefe oder Pakete bei Kundinnen und Kunden früher als erwartet eintreffen.

Seit der Pandemie erlebt er generell einen Anstieg der Wertschätzung seines Berufs. Die Menschen hätten in dieser Zeit mitgekriegt, was Postbotinnen und Postboten leisten. «Zudem sind sie dankbar, wenn sie bestellte Kleider oder Esswaren nach Hause geliefert bekommen», schildert Ulrich. Er würde nicht sagen, dass er auf seinen Touren zu wenig Dankbarkeit erlebt. So erklärt Ulrich:

«Die Leute beginnen immer mehr, sich für uns zu interessieren und fragten in der für uns strengen Anfangsphase der Pandemie nach unserem Wohlbefinden.»

Ein Beruf aus verschiedenen Blickwinkeln: Der 33-Jährige erlebt in seinem Alltag so einiges. Bruno Kissling

Postaustragen bei gutem und schlechtem Wetter

«Wenn es mal Reklamationen über verspätete Zustellungen gibt, nehme ich das nicht persönlich», sagt Ulrich. Stattdessen nimmt er sich die Zeit, den Kundinnen und Kunden in Ruhe zu erklären, weshalb es zur Verzögerung kam. Dass die Post mehr Zeit braucht, kann an speziellen Tagen wie dem Black Friday, im Advent oder bei Abstimmungen vorkommen. Auf diese Weise den Kundenkontakt zu suchen, gehört für Ulrich dazu. Der Tenor, den Ulrich den Kundinnen und Kunden mitgeben kann, ist, dass der Postbote auch nur ein Mensch ist und die Lieferungen je nach Tag und je nach Wetter entweder schneller oder langsamer vom Stapel gehen.

Auf die Frage hin, wo an Ulrichs Beruf die Schattenseiten liegen, antwortet er lachend: «Das schlechte Wetter.» Wenn es hagelt, blitzt und donnert, sei die Zustellung etwas mühsamer:

«Da muss man als Postbotin oder Postbote halt auf die Zähne beissen.»

Hunde und Postboten vertragen sich

Auf die Zähne beissen müssen Postaustragende auch, wenn sie bei der Zustellungen auf Hunde treffen – so besagt es das Klischée. Nicht aber bei Ulrich. Eine ältere Kundin, die im Besitz eines Hundes ist, wuchs ihm in diesen knapp zehn Jahren besonders ans Herz. «Mit dem Hund habe ich immer ein grosses Gaudi», sagt Ulrich. Während eines Postbesuchs fragte ihn die Dame im Scherz, ob er nicht einmal den Hund ausführen möchte, da er so gut mit ihm auskomme. Er sagt:

«Nun gehe ich bis heute einmal die Woche mit dem Hund spazieren.»

Natürlich nur, wenn nach Feierabend Zeit dafür ist.

Während er erzählt, wandern seine Blicke immer wieder sehnsüchtig aus dem Fenster. Denn am allerliebsten ist Ulrich unterwegs, mit seinem dreirädrigen Elektroroller. Die Strecke nach Starrkirch-Wil fährt er am liebsten. Da gibt es ein Plätzchen, an dem er gerne eine kurze, morgendliche Pause einlegt. Es handelt sich um eine Sitzbank, welche am Rand eines Gehweges Richtung Mühletäli steht. «Von dort aus kann man eine hervorragende Aussicht über Olten geniessen», sagt Ulrich. So tankt er frische Energie für den Tag. Auf die kommenden Jahre ist er gespannt. «Es wird uns immer brauchen – und ich sehe meine Zukunft ganz klar bei der Post», sagt er überzeugt.