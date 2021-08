«Einer für Alle» Oltner Werkhofmitarbeiter Michael Kopp: «Ich mache den ganzen Tag Fitness» Wie bleibt Olten sauber und wer bringt mich von A nach B? In unserer Serie «Einer für Alle» stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche: Werkhofmitarbeiter Michael Kopp. Sharleen Wüest 06.08.2021, 05.00 Uhr

Michael Kopp findet seinen Job super. Bruno Kissling

Im strömenden Regen oder unter praller Sonne: Michael Kopp ist bei jedem Wetter für den Werkhof unterwegs – mit Freude. Der 33-jährige Oltner arbeitet seit 13 Jahren bei der Kehrichtabfuhr.

Seine Tage beginnen früh. Bereits um 6:45 Uhr springt er hinten auf den Müllwagen. Die tägliche Tour geht los. Bis 16:45 Uhr fährt er, begleitet von einem anderen Belader sowie einem Chauffeur durch die Stadt und leert Container und Kübel. Montags ist Grüngut an der Reihe, Dienstag und Mittwoch der gewöhnliche Abfall und am Donnerstag Karton oder Papier. Seit einem Jahr übernimmt Kopp jeweils freitags das Putzen der Fahrzeuge. «Dann mache ich alles, wofür wir an den anderen Tagen keine Zeit finden», sagt er. Sprich schmieren, fetten und das Cockpit reinigen. Das findet der Oltner super, denn: «So wird mein Berufsalltag noch abwechslungsreicher.»

Er nimmt das Wetter wie es ist

Er spricht in hohen Tönen von seinem Beruf und scheint sich mitten im Werkhof pudelwohl zu fühlen. Ausnahmsweise sitzt er – in gelb-schwarzer Uniform – an einem Tisch. Sein Blick schweift aus dem Fenster, er beobachtet vorbeifahrende Lastwagen. Dort draussen ist er zuhause. Einen ruhigen Tag vor dem Computer kennt Kopp nicht.

«Mir gefällt die körperliche Arbeit», sagt er. Das Leeren der Container brauche viel Kraft und während der Fahrt müsse man sich gut festhalten. «Manchmal fragen mich meine Freunde, ob ich am Abend ins Fitness gehen möchte», er lacht und ergänzt: «das brauche ich nicht, ich mache schon den ganzen Tag Fitness.» Denn Kopp legt in seinem Beruf täglich 15-20 Kilometer zu Fuss zurück. Ob das nicht anstrengend ist? «In meiner ersten Woche hatte ich Krämpfe in den Beinen», erinnert er sich. Mittlerweile habe er sich daran gewöhnt.

Kopp ist für die Tour bereit. Bruno Kissling

Ob es auch Dinge gibt, die er an seinem Beruf nicht mag? Einzig ein «Hmm» entfährt ihm. Er blickt zur Seite, nach oben, aus dem Fenster und fasst sich leicht an den Kopf. Auch der Zettel in seinen Händen weiss keine Antwort. «Es gibt wirklich nichts. Sonst würde ich ja nicht hier arbeiten», sagt er nach kurzer Zeit. Er lehnt sich zurück, als würde er noch ein letztes Mal nach einer Antwort suchen. Da hellt sich sein Gesicht auf. «Was mir auch noch besonders gefällt ist die Arbeit in der frischen Luft», sagt er. Da ist er wieder. Der fröhliche junge Mann, der begeistert von seinem Beruf erzählt. Ob starker Regen wie in der letzten Woche oder ein heisser Sommertag – Kopp nimmt das Wetter so wie es ist. Er zeigt auf sein «Käppi» und sagt: «Dann fehlt nur noch die Regenhose und die Regenjacke. Kapuze hoch und ich bin bereit.» Am liebsten ist ihm dennoch die kühle Temperatur im Herbst. Die farbigen Blätter seien ein Pluspunkt.

Auch habe er täglich viel mit Menschen zu tun und erfahre immer mal wieder kleine Gesten der Wertschätzung. «Im letzten Frühling hat jemand mit Kreide ein grosses Herz auf den Boden gemalt», sagt er. Darin sei «Danke liebe Werkhof Mitarbeiter» gestanden. Ein breites Lächeln zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. «Das hat mich sehr gefreut», sagt Kopp. Ab und an erhalte das Team Schokolade oder einen Batzen in das «Kafikässeli» – Aufsteller, meint er. Aber auch ansonsten merke Kopp eine tiefe Wertschätzung der Bevölkerung.

Klar gebe es dennoch Momente, in denen er etwas genervt ist. «Ich finde es traurig, wenn zum Beispiel Papier einfach auf einen Haufen gerührt wird», sagt er. Kleine Bündel zu machen, sei eine unglaubliche Erleichterung für die Werkhofmitarbeiter. Zudem appelliert er an die Vernunft der Bevölkerung, den Abfall richtig zu entsorgen. Kopp sagt:

«Das ist ein kleiner Aufwand aber hilft uns enorm.»

Seine Familie sei sehr stolz auf ihn. «Sie stehen immer zu 100 Prozent hinter mir», sagt er und ergänzt: «Auch meine Freundin und meine Kollegen finden meinen Job super.» Mit ihnen verbringt er in freien Stunden Zeit in Bern als Zuschauer von Hockeytournieren oder an der Fasnacht. Denn Kopp spielt mit viel Leidenschaft Posaune.

Er freut sich auf die kommenden Jahre auf dem Werkhof. «Wir haben einen super Zusammenhalt als Team. Das ist sehr wichtig», sagt er. Bei der Frage, ob er auch in Zukunft weiterhin diesen Beruf ausüben möchte zögert er keine Sekunde: «Klar!»