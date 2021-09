Einer für alle Medizintechniker am Kantonsspital Olten: «Wir sehen alle möglichen Dinge.» Von einem, der morgens nie weiss, was der Tag bringen wird: Thomas Leuenberger arbeitet als Medizintechniker. Cyrill Pürro 02.09.2021, 05.00 Uhr

Thomas Leuenberger, Medizintechniker am Kantonsspital Olten.

Wer wartet die medizinischen Geräte im Kantonsspital? In unserer Serie «Einer für Alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche: Medizintechniker Thomas Leuenberger.

Pflegefachkräfte haben es zu Spitzenzeiten der Coronapandemie schwer. Die Spitalstationen sind voll, der Arbeitsalltag streng und anspruchsvoll. Auch hinter den Kulissen läuft der Betrieb auf Hochtouren, denn die medizinischen Geräte einer medizinischen Institution müssen ständig intakt sein. Eines der «Heinzelmännchen» im Hintergrund: der 44-jährige Thomas Leuenberger.

Wie der Blitz zur Stelle sein

Steigt irgendwo im Spital ein Gerät aus, muss er schnellstmöglich zur Stelle sein und die Technik wieder auf Vordermann bringen. Leuenberger sitzt draussen vor dem Restaurant für Mitarbeitende des Kantonsspitals Olten. Seit sieben Uhr morgens kümmert er sich um diverse medizintechnische Geräte. Ultraschall-, Beatmungs-, Anästhesie- und Dialysegeräte sind nur wenige Beispiele von Apparaten, die er tagtäglich wartet. Nun gönnt er sich eine Pause. Da darf der Kaffee nicht fehlen. «Bis jetzt läuft alles relativ ruhig», sagt Leuenberger unbekümmert. Im Restaurant ist es nahezu still, nur vereinzelte Mitarbeitende des Kantonsspitals sitzen zur kurzen Erholung an den Tischen, hie und da passieren Patientinnen und Patienten den Ein- und Ausgang.

Vor seiner Zeit im Kantonsspital Olten arbeitete der gelernte Maschinenmechaniker 26 Jahre lang bei der Müller Martini AG. Aufgrund von Abbaumassnahmen verlor Leuenberger damals seine Stelle. Durch einen Freund wurde er auf die Stelle im Kantonsspital aufmerksam. Er besuchte diverse Weiterbildungen, um auch den medizinischen Aspekt der technischen Arbeit zu erlernen, und ist nun seit zwei Jahren Medizintechniker.

Mitten in der Vielfalt der Technik

Ein grosser Unterschied zu Leuenbergers früherer Tätigkeit ist, dass er bei Ausfällen oder Defekten von medizinischen Geräten nicht einfach eingreifen darf.

«Ich weiss, wie ich das Gerät reparieren könnte, darf aber nicht einfach dran rumschrauben»,

so Leuenberger. Das liege daran, dass manche Geräte von den Herstellern selbst gewartet werden. Nur so sei die Konformität gewährleistet. Hingegen ist das nicht bei allen so. «Es ist genau vorgegeben, welche Geräte wir reparieren dürfen und welche nicht.» Für die Instandhaltung gewisser Apparate gebe es Schulungen, die man besuchen könne. Leuenberger koordiniert den Einsatz interner und externer Technikerinnen und Techniker. Zudem kommuniziert er auch mit den Geräteherstellern. Der Umstand, dass er während seiner beruflichen Laufbahn auch in Werkstätten verschiedener Länder mitarbeitete, hilft ihm dabei sehr, wie er sagt.

Insgesamt befinden sich im Kantonsspital rund 6000 unterschiedliche Geräte im Einsatz. «Diese betreut ein kleines Team mit insgesamt 350 Stellenprozent», sagt Leuenberger lachend. Er und seine Kolleginnen und Kollegen bewirtschaften ein System, in dem jedes einzelne Gerät mit einer spezifischen Identifikationsnummer hinterlegt ist. Stehen beispielsweise Wartungen an oder fällt ein Gerät aus, wird die betroffene Nummer auf dem Monitor angezeigt. Aber auch Details zum jeweiligen Gerät und der Herstellerfirma kann Leuenberger über die Identifikationsnummer einsehen.

«Diese sind einzigartig, es gibt sie nie ein zweites Mal»,

so Leuenberger. Einzigartig ist laut Leuenberger auch jeder neue Arbeitstag. Er wisse am Morgen nie, was ihn in den nächsten Stunden erwartet. «Es kann sein, dass wir einen ganz ruhigen Tag ohne Einsätze vor Ort haben», erklärt er.

«Anblick vom Operationsgebiet muss man ertragen können»

Es gibt aber auch den anderen Fall. Sobald beispielsweise eine Apparatur während eines chirurgischen Eingriffs aussteigt, braucht es Leuenberger vor Ort. «Unsere Arbeit ist wichtig. Schliesslich übernehmen die Geräte bedeutende Aufgaben der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten», sagt Leuenberger. Darum müsse alles schnell gehen. Wie Leuenberger erklärt, muss auch er OP-Bekleidung anziehen, bevor er den Raum betritt. Zur Situation im Saal selbst sagt er: «Wir sehen alle möglichen Dinge. Den Anblick vom Operationsgebiet muss man ertragen können.» Leuenberger erklärt, dass er in diesen Situationen alles andere ausblendet, da er zu 100 Prozent bei der Sache bleiben muss.

Während das Operationsteam am Werk ist, braucht es auch bei der Technik höchste Konzentration. «Es besteht keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wo oder warum die auf der Liege liegende Person gerade operiert wird», so Leuenberger. Er beobachtet, dass manche Menschen im Spital die Arbeit der Medizintechnik als selbstverständlich ansehen. Die Wertschätzung sei nicht bei allen gleich stark vorhanden. Er differenziert aber: «Im Operationssaal habe ich Verständnis dafür. Da ist der Fokus auf der Patientin oder dem Patienten.» Manchmal wüssten die Leute nicht einmal mehr, wer eigentlich gekommen war, wie Leuenberger erklärt. Das versteckte Schaffen im Hintergrund sei einigen im Spital nicht so präsent. «Das finde ich schade.»

«Daheim» zwischen Schrauben und Plättchen

Trotzdem ist er Feuer und Flamme für seinen Beruf. Besonders in der Werkstatt der Medizintechnik, wo er sichtlich zuhause ist, fühlt er sich wohl. Dazu sagt er: «Neben den grossen Gärten des Spitals findet sich hier, zwischen den Schrauben und Plättchen, mein Lieblingsort.»