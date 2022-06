Einblicke So arbeiten und leben Menschen mit Beeinträchtigungen in Olten Die Schärenmatte gewährt einen Einblick in die Ateliers und die Wohngruppen, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen leben und arbeiten. Eine Reportage. Franziska Roth Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Physiotherapie ist ein fester Bestandteil des Alltags in der Schärenmatte. Patrick Lüthy

Beim Betreten der Schärenmatte macht das 30-jährige Gebäude auf den ersten Blick den Eindruck einer Grundschule. Es ist aufgeräumt, riecht sauber und ist bunt. Überall hängen Bilder und Fotos, Bastelarbeiten sind stolz ausgestellt.

Zur Mittagszeit ist es noch ruhig im Erdgeschoss, wo sich die Ateliers befinden. Langsam begeben sich die Menschen an ihre Arbeitsplätze. Es wuselt in den Gängen. Der Bereichsleiter der Schärenmatte, Markus Maucher heisst mich herzlich willkommen.

Vier verschiedene Ateliers in der Schärenmatte

Markus Maucher ist Bereichsleiter Schärenmatte und Stellvertreter der Direktorin. Patrick Lüthy

Seit zehn Jahren besetzt er die Stelle und grüsst alle Personen mit Vornamen, die ihm über den Weg laufen. Er kennt alle Menschen in der Schärenmatte – und das sind einige. Sie bietet 65 Personen einen Tagesstrukturplatz, davon wohnen 47 in den Wohngruppen der Schärenmatte. Diese Menschen werden von 110 Personen umsorgt, die in der Betreuung oder in der Hauswirtschaft arbeiten.

Die Bewohnenden verbringen täglich knapp fünf Stunden in den Ateliers. Es gibt vier verschiedene davon: Kommunikationsateliers, Natur- und Kreativateliers, das Werkatelier und das Aktivierungsatelier. Einmal jährlich wird überprüft, ob die Bewohnenden Wünsche äussern, in ein anderes Atelier wechseln zu wollen. Wenn sich aber schon vorher jemand in einem Atelier gar nicht wohlfühlt, würde die Person auch früher umgeteilt, so Maucher.

Eine Hauszeitung, an der alle mitarbeiten

In den verschiedenen Räumlichkeiten des Kommunikationsateliers arbeiten immer zwischen vier und sieben Bewohnende. Hier werden sie dabei unterstützt, zu verstehen und sich mitzuteilen. Viele können nicht oder nur stark eingeschränkt sprechen. «Das ist ein Bereich, der uns allen sehr am Herzen liegt, denn das gibt den Menschen etwas Selbstständigkeit», erzählt Maucher.

Hier entsteht auch die Hauszeitung. Alle können ihren Möglichkeiten entsprechend einen Teil dazu beitragen. Auch die selbstentwickelte Menü-App wird hier unterhalten und mit Bildern ergänzt. Darüber können die Menschen ihr Essen für den nächsten Tag aussuchen. Es basiert auf Bildern und soll ihnen auch mehr Selbstständigkeit ermöglichen.

Sarah Hunziker arbeitet seit 17 Jahren bei Arkadis und ist seit diesem Jahr Teamleiterin des Kommunikationsateliers. Patrick Lüthy

Sarah Hunziker ist Sozialpädagogin und Teamleiterin des Kommunikationsatelier. Sie schätze die Lebensfreude, die die Menschen mitbringen. Es gebe aber auch Schwierigkeiten: «Es ist nicht immer einfach, sie zu verstehen und so zu kommunizieren, dass sie uns verstehen.»

Wildbienenhaus ist Verkaufsschlager

Weiter geht es in das Untergeschoss, dort befindet sich das Werkatelier. Hier werden Produkte hergestellt, die unter anderem im Arkadis-Laden in Olten und am Sommerfest verkauft werden.

Verkaufsschlager: Das grosse Wildbienenhaus. Das sei laut Maucher auch besonders geeignet für das Werkatelier. Denn bei der Produktion würden viele Leute in verschiedenen Arbeitsschritten mitarbeiten können. «Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um geschützte Arbeitsplätze handelt. Das heisst, nicht das Produkt steht im Vordergrund, sondern die Arbeit», ergänzt Maucher.

Die Hochbeete und den Garten hegen und pflegen

An der Küche und der Wäscherei vorbei zurück ins Erdgeschoss geht es weiter in ein Natur- und Kreativatelier. Hier ist die Betreuerin gerade dabei, den Nachmittag einzuleiten und die Aufgaben zu verteilen. Im Kreis hören alle gespannt zu. Nur aus einer Richtung erklingt ein verdächtiges Schnarchen. «Das ist keine Seltenheit hier, der Morgen war anstrengend», entschuldigt sie den Bewohner lachend.

Der Eingangsbereich der Schärenmatte erinnert ein bisschen an eine Grundschule. Patrick Lüthy Einige der im Eingangsbereich ausgestellten Produkte, die in den Ateliers hergestellt werden. Patrick Lüthy Im Kommunikationsatelier werden Menschen mit Beeinträchtigung dabei unterstützt, zu verstehen und sich mitzuteilen. Patrick Lüthy Das Werkatelier: Im Vordergrund sind Werkstoffe zu sehen, welche für die Produktion von Wildbienenhäusern verwendet werden. Patrick Lüthy Der Verkaufsschlager: Das wird ein grosses Wildbienenhaus. Patrick Lüthy Eines der Hochbeete, welche von den Bewohnenden gepflegt werden, die im Natur- und Kreativateliers arbeiten. Patrick Lüthy Das Aktivierungsateliers ist speziell für ältere Bewohnende ausgerichtet. Patrick Lüthy Eines der Wohnzimmer in den Wohngruppen der Schärenmatte. Acht bis zehn Personen wohnen jeweils zusammen. Patrick Lüthy In der Schärenmatte gibt es auch eine Physiotherapie. Patrick Lüthy

In diesem Atelier basteln die Bewohnenden und sie bewirtschaften auch den Garten und die Hochbeete. Bald sollen auch sechs bis sieben Tierheim-Hühner dazukommen. «Vor zwei Jahren an Ostern haben wir Eier ausgebrütet und alle hatten eine Riesenfreude an den Küken. Da war klar: Wir brauchen Hühner», erzählt Maucher.

Danach geht es weiter ins Aktivierungsatelier. Dieses ist speziell auf ältere Bewohnende ausgerichtet. Das ist ein freiwilliges Atelier, hier dürfen die Menschen unter anderem basteln oder malen. So wie Leni; sie wohnt seit 15 Jahren in der Schärenmatte und fühlt sich wohl hier: «Die Betreuerinnen sind alle so nett», sagt sie und dass sie gerne male. Momentan vor allem Sommerbilder: «Mit Farbstiften, ich habe aber auch schon mit Pinsel gemalt». Sie wohnt in der Alterswohngruppe der Schärenmatte.

«Manchmal braucht es etwas Humor»

Beim Besuch auf der Wohngruppe reinigt gerade Elemite ein Zimmer. Sie arbeitet seit 14 Jahren in der Hauswirtschaft der Schärenmatte. Der Alltag mit beeinträchtigten Personen sei abwechslungsreich, erzählt sie: «Es macht Spass, manchmal braucht man etwas Humor. Meistens sind die Leute gut gelaunt und freuen sich. Sie wollen dann helfen oder überprüfen genau, was ich mache.»

Die Wohngruppen bieten Platz für acht bis zehn Personen, die alle Unterstützung brauchen bei der Körperpflege, der Freizeitgestaltung und der sozialen Eingliederung. Die Gruppen sind alters- und geschlechterdurchmischt.

Markus Maucher leitet die Schärenmatte mit dem Ziel: «Innovativ bleiben, das Angebot an die Bedürfnisse der Bewohnenden anpassen und entsprechend weiterentwickeln.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen