Olten Eine neue Schulanlage im Kleinholz mit oder ohne Dreifachturnhalle? Das müssen Sie zur Volksabstimmung wissen Nach jahrelanger Planung ist es am 13. Juni soweit: Die Oltner Stimmbevölkerung befindet an der Urne über die neue Schulanlage Kleinholz, die knapp 40 Millionen Franken kostet. Diese Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen zum Generationenprojekt. Fabian Muster 22.05.2021, 05.00 Uhr

So könnte das neue Schulhaus dereinst aussehen. Visualisierung: zvg/Nightnurse Images Gmbh

Die neue Schulanlage im Kleinholz soll auf das Schuljahr 2024/25 hin eröffnet werden. Der Stadtrat schlägt dem Volk eine Variantenabstimmung mit und ohne Dreifachturnhalle vor. Das Projekt inklusive Turnhalle kostet 39,8 Millionen Franken – diese Variante favorisiert die Oltner Regierung; das Projekt ohne Turnhalle noch 28,6 Millionen. Nur den Schulhausbau alleine zu realisieren, würde rund 3 Millionen teurer, weil Synergien bei der Fassade und der Umgebungsgestaltung wegfielen.

1. Warum braucht es ein neues Schulhaus?

Das neue Schulhaus wird wegen der steigenden Schülerzahlen benötigt. Bis vor kurzem ging man von 130 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang aus, in Zukunft ist mit Jahrgängen von rund 180 Kindern oder mehr zu rechnen, wie Zahlen aus dem vergangenen Oktober zeigen. Dafür reicht der bisherige Schulraum nicht mehr aus. In einem Grundsatzentscheid hat das Parlament im Januar 2018 bestimmt, das neue Schulhaus im stark wachsenden Kleinholz-Quartier zu bauen. Dort gehört der Stadt neben der Stadthalle bereits ein Grundstück. Im Gegenzug soll das bisherige Hübeli-Schulhaus in der Innenstadt anders genutzt werden. Im Antrag Anfang März für den Verpflichtungskredit ans Gemeindeparlament heisst es etwa:

«In keinem Quartier von Olten wurden in den letzten Jahren und werden in den nächsten Jahren so viele Familienwohnungen erstellt wie in unmittelbarer Umgebung der neuen Schulanlage.»

2. Wie sieht das neue Schulhaus aus?

Das Projekt «windmolen» des Zürcher Büros Neff Neumann Architekten AG setzte sich im Wettbewerb gegen 15 Mitbewerber durch. Die neue Schulanlage wird für 16 Abteilungen geplant, davon 4 für Kindergärten und 12 für die Primarschule. Als Vorlage dient laut Abstimmungszeitung «ein modernes pädagogisches Konzept» mit Fokus auf kompetenzorientiertes Lernen mit flexiblen Unterrichtskonzepten und zeitgemässen Lernlandschaften. Zudem gibt es Räume für Tagesstrukturen wie Mittagstische oder Aufgabenhilfe, die separat von aussen zugänglich sind und damit ausserhalb der Schulzeiten benutzt werden können. Auch Musikräume sind im dreigeschossigen Bau (davon ein Untergeschoss) vorgesehen. Dazu kommt die Dreifachturnhalle.

Im Modell: Das Schulhaus mit der Windmühlenstruktur (links) und die neue Dreifachturnhalle (Mitte) sowie die bestehende Stadthalle (rechts hinten).

Bild: zvg

3. Wann soll die in der Abstimmungszeitung erwähnte Erweiterung um 8 Abteilungen realisiert werden?

Wegen des zu erwartenden Bevölkerungswachstums bis ins Jahr 2040 kann das Schulhaus um weitere 8 auf 24 Abteilungen ausgebaut werden. Die Stadt erwartet aber, dass bereits zwei Jahre nach der Eröffnung, also 2026, Schulhaus und Turnhalle voll ausgelastet sind. Auf Anfrage schreibt Thomas Küng, Leiter der Bildungsdirektion: «Es ist in der Gesamtsicht davon auszugehen, dass in den Folgejahren 2027 bis 2030 noch kein Erweiterungsbau nötig wird.» Um einen Bau für weitere 8 Klassen zu rechtfertigen, müssten die Schülerzahlen deutlich über 16 Klassen ansteigen. «Ein Bau auf Vorrat respektive mit Reserve ist politisch unmöglich», schreibt er.

Bei der Baudirektion heisst es auf Anfrage, dass man aufgrund der Schülerprognosen von einer «deutlichen Zäsur» ausgehe, bis die Erweiterung um 8 Abteilungen nötig werde, «ansonsten hätte man ja diese gleichzeitig realisiert». Die Kosten einer Erweiterung wurden bisher nicht ermittelt, «da heute nicht abschliessend über die Bedürfnisse der nächsten Generation Klarheit besteht». Selbstverständlich sei dafür wieder ein Volksentscheid erforderlich, da damit die Kompetenzsumme des Parlamentes von 4 Millionen Franken sicher überschritten werde. Für einen Anbau hat man zwei Optionen bei den Flügeln der Windmühlenstruktur des Gebäudes, was auch eines der wesentlichen Qualitäten des vorliegenden Entwurfes sei, so die Baudirektion.

4. Die geplante Schulanlage hat sich im Laufe der Planung verteuert. Welche Gründe gibt es dafür?

Gemäss Finanzplan 2018–2024 sollte ein Schulhaus inklusive Turnhalle 15,5 Millionen Franken kosten. Nach mehreren Zwischenschritten ist man nun bei Kosten von 39,8 Millionen Franken mit Dreifachturnhalle angelangt. Das heisst, das Projekt kostet zweieinhalb Mal so viel wie noch im Herbst 2017, als der erwähnte Finanzplan vom Stadtrat verabschiedet wurde. Bildungsdirektorin Iris Schelbert hat sich in der vergangenen Parlamentssitzung Ende März, als der Kredit für die Schulanlage verabschiedet wurde, dafür entschuldigt: Man sei damals von «vollkommen falschen Voraussetzungen» ausgegangen und habe sich von den tiefen Kosten «blenden lassen». «Das war ein Fehler, es tut mir leid.»

In der Abstimmungszeitung wird auf die steigenden Kostenschätzungen eingegangen: Man habe zu Beginn der Planung den «Einsatz von vorfabrizierten Elementen erwogen, die zu weitaus geringeren Investitionen geführt hätten, deren Lebensdauer aber auch entsprechend geringer gewesen wäre». Wegen der Nachhaltigkeit sei daher eine traditionelle Weise als Massivbau einem Hybridbau vorgezogen worden. Auch die vom Stadtrat angestrebte CO 2 -Neutralität aller Verwaltungstätigkeiten bis 2040 hat zwischenzeitlich dazu geführt, dass sich das Projekt um 10 Prozent verteuert: Der fertige Bau soll «einen möglichst geringen Energiebedarf ausweisen» und ähnlich dem Minergie-P-Eco-Standard nach dem neuen Label Nachhaltiges Bauen Schweiz zertifiziert werden. Es wird in Zusammenarbeit mit den Städtischen Betriebe Olten etwa eine Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Schulhauses und der Turnhalle erstellt und das Gebäude mit CO 2 -freier Fernwärme (Holzpellets, Biogas) beheizt. Durch die tieferen jährlichen Unterhalts-, Betriebs- und Energiekosten sollen die höheren Investitionskosten ausgeglichen werden. Wegen des früheren Schiessstandes ist das zu bebauende Grundstück zudem mit Blei und Antimon belastet. Daher muss der Aushub grösser ausfallen und speziell entsorgt werden. Nicht zuletzt dient die Aussenanlage neu auch als Begegnungsort im Quartier und soll auch ausserhalb der Schulzeit für die Bevölkerung zugänglich sein.

5. Der Stadtrat und die Projektsteuerung versprechen nach der Kostensteigerung, die Ausgaben zu drücken. Wo soll gespart werden?

Grundsätzlich hat die Projektsteuerung für die nächste Projektphase den Auftrag erteilt, «in jeder Fachdisziplin eine möglichst grosse Kostenoptimierung anzustreben», wie es in der Abstimmungszeitung heisst. Auch Baudirektor und Vizestadtpräsident Thomas Marbet versprach im Gemeindeparlament, dass es «mit dem Preis nur in eine Richtung gehen kann, nämlich nach unten». Bereits jetzt wurden Konstruktionen vereinfacht, die Klassenzimmer von 80 auf 72 m2 reduziert, das Belüftungskonzept angepasst oder wird nur ein Teil des Gebäudes unterkellert. Weitere Einsparungen sollen bei der Fassadengestaltung, den Technikräumen oder der Umgebungsgestaltung möglich sein. Marbet hofft so und mit einer günstigen Vergabe der Bauaufträge an das jeweils wirtschaftlichste Angebot, die Kosten auf 37 Millionen Franken zu verringern, wie er Mitte März gegenüber dieser Zeitung gesagt hat.

6. Warum setzt sich der Stadtrat für ein Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle ein?

«Eine Realisierung der Dreifachturnhalle zum gleichen Zeitpunkt wie die übrige Schulanlage ermöglicht eine Kostenoptimierung», heisst es in der Abstimmungszeitung. Dies aus Sicht des Stadtrates aus drei Gründen: Erstens kommt es günstiger, jetzt gleich eine Dreifachturnhalle zu bauen als nur eine Zweifachturnhalle, wie es für den Anfangsbetrieb des Schulhauses mit vorerst 16 Abteilungen nötig wäre. Nachträglich eine dritte Sporthalle zu ergänzen, wie es bei einem späteren Ausbau um 8 Abteilungen sowieso nötig würde, sei «unverhältnismässig kostenintensiv». In einer Antwort auf eine Interpellation zeigt der Stadtrat im März 2020 auf, dass eine Zweifachturnhalle 8,8 Millionen kosten würde und damit nur 2,6 Millionen günstiger wäre als die damalige Berechnung der Kosten für eine Dreifachhalle in Höhe von 11,4 Millionen. Ein Sektor (von möglichen drei) komme so bei einer Dreifachhalle um 600'000 Franken günstiger als bei einer Zweifachhalle.

Zweitens könnte eine neue Dreifachturnhalle auch jene Schulkinder aufnehmen, die jetzt schon in der Stadthalle turnen müssen. Damit hätte der Stadtrat freie Hand, was dereinst mit der über 30 Jahre alten Stadthalle passiert. Soll sie als Eventhalle saniert, für eine andere Funktion umgebaut oder gar rückgebaut werden? Bis dato hat der Stadtrat – trotz Kritik von bürgerlicher Seite – keine Pläne und keine Kostenberechnung für eine allfällige Sanierung erstellt. Auf Anfrage schreibt Baudirektor Marbet:

«Der Stadtrat hat immer offen kommuniziert, dass nach dem Entscheid über die neue Halle ein Vorschlag zur Stadthalle vorgelegt wird.»

Drittens könnte die neue Dreifachturnhalle auch von den Sportvereinen abends und an den Wochenenden gegen eine Gebühr genutzt werden. Im Gegenzug beabsichtigt der Stadtrat dann, den Mietvertrag für die Giroud-Olma-Halle, die dem Kanton gehört, zu kündigen. Die Stadt könnte dadurch jährlich 266'000 Franken sparen.

Auf der Wiese rechts neben der bestehenden Stadthalle soll die neue Schulanlage inklusive Dreifachturnhalle zu stehen kommen. Der Fussballplatz fiele dem Projekt zum Opfer. Bruno Kissling

7. Was passiert bei einer Ablehnung der Dreifachturnhalle?

Die als Sport- und Eventhalle gebaute Stadthalle müsste für den Schulsport umgebaut werden. Die Kosten dafür sind bisher nicht bekannt; auch ein Projekt gibt es nicht. Das heisst, die umgebaute Stadthalle würde bei der geplanten Eröffnung des neuen Schulhauses noch nicht zur Verfügung stehen. Eine Doppelnutzung würde zu Problemen führen, weil mehrtägige Veranstaltungen nicht möglich wären bei einer Vollnutzung durch die Schule. Zudem müssten während des Sportunterrichts auch die Zuschauertribünen und das Foyer mitbetrieben werden, was zusätzliche Heiz- und Reinigungskosten verursachen könnte.

8. Was geschieht bei einem Nein zum Schulhaus und zur Dreifachturnhalle?

Der geplante Schulraum stünde nicht wie geplant aufs Schuljahr 2024/25 zur Verfügung. Der Planungsprozess müsste von vorne beginnen, die dafür angelaufenen Kosten von 2,72 Millionen Franken abgeschrieben werden. Es würden womöglich weitere Übergangsprovisorien benötigt, weil das Schulhausprovisorium Zementi in Olten SüdWest nur bis 2030 gemietet ist und nach dem Bau des neuen Schulhauses für Auslagerungen während Sanierungen anderer Schulhäuser in Olten genutzt werden soll. Marbet schreibt:

«In der Endsumme wird ein solcher Entscheid also deutlich mehr Kosten auslösen und die Rahmenbedingungen für die Schüler- und Lehrerschaft verschlechtern.»

9. Der Stadtrat liess immer wieder verlauten, dass für das Projekt eine Steuererhöhung nötig sei. Wie hoch soll diese nun ausfallen?

In der Abstimmungszeitung heisst es, dass die «erforderliche Zusatzfinanzierung» 5 bis 7 Steuerprozente über zehn Jahre entspreche. Eine Nachfrage bei Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli klärt auf, was das genau heissen soll: Ein Steuerprozent bringt 600'000 Franken jährlich. Das heisst: 5 Punkte über zehn Jahre brächten 30 Millionen ein, was dem Investitionsbetrag nur fürs Schulhaus entspräche; 7 Punkte über zehn Jahre deren 42 Millionen, was zirka dem Betrag inklusive Dreifachhalle gleichkäme. Effektiv erhöhen möchte der Stadtrat die Steuern per Anfang 2022 für natürliche und juristische Personen voraussichtlich um 4 Punkte auf 112 Prozent, wie es auch im derzeit gültigen Finanzplan 2021–2027 steht. Definitiv entscheiden wird der neu zusammengesetzte Stadtrat aber erst in diesem Herbst.

10. Wie kam das Projekt im Gemeindeparlament an?

Kritisiert wurde Ende März, als der Kredit behandelt wurde, die «Kostenexplosion» und die Kommunikation des Stadtrats. Ein Antrag der FDP, die Investitionen um 15 Prozent zu kürzen, wurde knapp abgelehnt. In der Schlussabstimmung wurde das Projekt schliesslich mit 34 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen abgesegnet.

11. Wie stehen die Parteien vor dem Urnengang zum Projekt?

Alle vier linken Parteien SP, Junge SP, Grüne und Olten jetzt! sowie die bürgerlichen CVP, EVP und die Grünliberalen sind für die Variante Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle. Für die linken Befürworter der Variante 1 schreibt Olten-jetzt!-Präsidentin Denise Spirig: «Das Projekt wird einen profunden Effekt auf das Image unserer Stadt haben, es sendet ein klares Signal an die Region: Olten ist handlungsfähig und schafft Mehrwerte. Die neue Schule werde auch deutliche Folgen darauf haben, ob im Kleinholz und in angrenzenden Arealen Private weiter in guten Wohnraum investieren und somit auch zur Verbesserung des Oltner Steuersubstrates beitragen.» Grüne-Präsidentin Myriam Frey Schär unterstreicht auf Anfrage:

«Wir finden es sinnvoll, von Anfang an den nötigen Platz für den Turnunterricht von heute und für die kommenden Jahre zu schaffen. Die Stadthalle allein kann das nicht leisten. Ausserdem schränkt eine Dauerbelegung der Stadthalle als Turnhalle deren Nutzen für nicht-schulische Anlässe empfindlich ein und verhindert deren Positionierung als attraktiver Austragungsort mit überregionaler Reichweite.»

Co-Präsidentin Melina Aletti der Junge SP Region Olten schreibt: «Mit dem vorliegenden Projekt für ein Schulhaus mit Dreifachturnhalle im Kleinholz wird nicht nur den momentanen Notwendigkeiten Rechnung getragen, sondern auch vorausschauend geplant. Mit der Option, das Schulhaus bei weiterem Platzbedarf relativ einfach zu erweitern, ist man für ein mögliches Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren gewappnet.» Co-Präsident Thomas Kellerhals schreibt für die CVP auf Anfrage: «Obwohl die CVP mit der Kostenentwicklung des Projektes von den Anfängen der Planung bis zum heutigen Stand nicht wirklich glücklich war, stehen wir für die Abstimmung zu 100 Prozent hinter diesem Generationenprojekt für Olten. Bildung ist für unser Land die Schlüsselressource und braucht deshalb auch eine angemessene Infrastruktur.» Trotz Zustimmung auch kritisch schreibt Christian Ginsig von den Grünliberalen:

«Mit Besorgnis nehmen wir die Kostenentwicklung zur Kenntnis und nehmen den Baudirektor beim Wort, dass die Kostenentwicklung nur noch nach unten gehen kann. Diesen Weg unterstützen auch die Grünliberalen. Wir setzen uns aber gleichzeitig für hochwertigen Schulraum ein, dient dieser doch für Jahrzehnte der Oltner Bevölkerung.»

Und EVP-Gemeindeparlamentarier Beat Bachmann schreibt: «Trotz den hohen Kosten und auch wenn mit höheren Steuern gerechnet werden muss, sind es wichtige Bauten für die Jugend, die Bildung und die Sportförderung der Stadt.»

In den nächsten Tagen geht ein Komitee mit der Website pro-schulanlage-kleinholz.ch an die Öffentlichkeit, auf der Befürwortende aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport mit Zitaten für das Projekt mit Dreifachturnhalle werben. Auch ein Flyer in die Haushaltungen soll folgen.

Die FDP hingegen ist gespalten in der Frage zur Dreifachturnhalle, wie Parteipräsident David Plüss auf Anfrage schreibt.

«Kritiker der Dreifachturnhalle sehen den Stadtrat in der Pflicht, vor der Beantwortung dieser Frage darzulegen, wie die Turnhallen-Planung der Stadt über die kommenden Jahre genau aussieht – insbesondere die Zukunft der Stadthalle – und welche anderen Investitionswünsche finanzierbar sind und welche nicht.»

Gegner des gesamten Projekts sind einzig die SVP. Man anerkenne zwar die Notwendigkeit eines Schulhausneubaus und einer Turnhalle in adäquater Grösse. Wegen der «starken Kostenexplosion» und des fehlenden städtischen Hallenkonzepts könne die SVP dem Projekt «in der vorliegenden Form nicht zustimmen», schreibt Parteipräsident Robin Kiefer auf Anfrage. Ebenfalls dagegen ist SVP-Kantonsrat Rolf Sommer, der als Mitinitiant die Referendumsabstimmung zur Fortführung des Krematoriums Ende April gewonnen hat. In seinen Augen ist das Projekt zuwenig nachhaltig und nicht vollständig behindertengerecht.