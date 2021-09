Ganzkörper-Muskelkater Silbermedaillen-Gewinner Sandro Hagmann aus Lostorf: Das hat den Spengler an der Berufs-EM am meisten beeindruckt Der Spengler Sandro Hagmann aus Lostorf holt bei den Euroskills Silber – trotz ausgerenktem Daumen. Er erzählt, wie er die Tage an der Berufs-Europameisterschaften EuroSkills in Graz erlebt hat und was er als Nächstes tut. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 30.09.2021, 16.05 Uhr

Silbermedaillen-Gewinner Sandro Hagmann aus Lostorf. Bild: zvg

Das Schweizer Berufs-Nationalteam glänzte an den diesjährigen EuroSkills – der Europameisterschaft der Berufe – in Graz auf der ganzen Linie. Mit dem bisher besten Gesamtresultat und 14 Medaillen im Gepäck – sechs Mal Gold, drei Mal Silber sowie fünf Mal Bronze – kehrte das erfolgreiche Team vergangenen Dienstag zurück in die Heimat. Die Schweiz trat mit Talenten aus 16 Berufsgruppen, von der Fleischfachfrau bis zum Polymechaniker, an.

Mit von der Partie war auch der Spengler Sandro Hagmann aus Lostorf, der drei Tage rund um einen Kamin Bleche in die richtige Form brachte und schliesslich mit einer Silbermedaille den Heimweg antreten konnte – dies trotz eines Unfalls. «Ich habe mir am ersten Wettkampftag meinem Daumen kurz ausgerenkt.» Dank der medizinischen Versorgung vor Ort habe er den Wettkampf aber trotz der Schmerzen gut weiterführen können.

Sandro Hagmann konzentriert bei der Arbeit in Graz. Bild: zvg

Nicht nur das Handwerk, auch mentale Stärke gefragt

Dass sich der junge Mann mit Jahrgang 2000 überhaupt dafür entschied, den Weg des Spenglers einzuschlagen, verdankt er einem Bekannten. «Ich durfte in seiner Werkstatt aus Blech Weihnachtsgeschenke für meine Familie herstellen.» Herausgekommen seien kleine Regenrinnen mit Deckel, welchen Hagmann Beinchen verpasste. Danach habe er die Rinnen mit Sand und einer Kerze befüllt.

Unter anderem wegen diesem Erlebnis machte er nach Abschluss der 9. Regelklasse eine Berufslehre bei der R. Voney GmbH in Däniken. Bei den Abschlussprüfungen gabs im praktischen Teil die Note 5,5. «Ich wurde aufgrund meiner praktischen Abschlussarbeit ausgewählt, an den Schweizermeisterschaften 2019 teilzunehmen.» Und auch dort befand er sich unter den Besten, weshalb er schliesslich in die Endauswahl für die EuroSkills 2020 kam.

«Es ging nun nicht mehr allein darum, wer von uns das Handwerk am besten beherrscht, da waren wir alle auf genügend hohem Niveau für die Wettkampfteilnahme.»

Vielmehr seien die psychologischen Fähigkeiten der potenziellen Wettkampfteilnehmenden auf die Probe gestellt worden wie beispielsweise Ablenkbarkeit oder Umgang mit Misserfolgen. Hagmann schnitt am besten ab und erhielt das Reiseticket nach Graz.

«Diesen Zusammenhalt werde ich nie vergessen»

Den Wettkampf, welcher mit dem Vorbereitungstag am 22. September begann und nach drei Wettkampftagen am 26. September endete, verbrachte der 21-Jährige meist von der Aussenwelt abgeschottet. Eigens in einem Hotel untergebracht, sollten die Teilnehmenden von möglichst wenig Aussenreizen abgelenkt werden. «Während dreier Tagen war ich sechs Stunden oder mehr im Wettkampfeinsatz. Da verträgt es nebendran nicht viel.»

Begrüssungsanlass wie bei den Olympischen Spielen: Jede Nation stellt sich mit ihrem Team vor. Bild: zvg

Dennoch habe er die gemeinsamen Mahlzeiten mit dem Team genossen:

«Ist jemandem mal was in die Hose gegangen, dann bauten wir uns gegenseitig auf. Diesen Zusammenhalt werde ich nie vergessen.»

Und als am letzten Wettkampftag schliesslich der Schlussgong erklang, habe er zufrieden – aber auch erschöpft – sein Werk beenden können. «Man kann immer etwas besser machen, aber sich im Nachhinein darüber aufzuregen, bringt schlicht nichts.» Ebenfalls in Erinnerung bleiben wird ihm das überwältigende Begrüssungs- und Abschiedsfest in Graz. «Jede Nation wurde auf die Bühne gebeten und wurde unter tosendem Applaus begrüsst.» Es habe sich ein wenig angefühlt wie an den Olympischen Spielen.

Empfang nach den erfolgreichen EuroSkills in Rümlang ZH. zvg

Wie die berufliche Zukunft des Lostorfers aussieht, weiss er noch nicht so genau. Erst einmal will er sich noch etwas vom Wettkampf, welcher ihm einen Ganzkörper-Muskelkater verschafft hat, erholen. Ab März 2022 steht die Offiziersschule auf dem Programm. Danach schaue er weiter.

