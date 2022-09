Ehre Das Kunstmuseum Olten wird zum Otto Morach-Kompetenzzentrum Der Solothurner Otto Morach gehört zu den bedeutendsten Expressionisten der Schweiz. Jetzt wird das Kunstmuseum Olten zur Rechtsnachfolgerin dessen kulturellen Erbes. Urs Huber 23.09.2022, 17.00 Uhr

Otto Morach, Selbstbildnis mit Blume (1916). Nachlass Otto Morach / Kunsthaus Zürich

Es ist auch ein Bekenntnis zum Kunstmuseum Olten: Hugo Stüdeli, Neffe und Nachlassverwalter von Otto Morach (1887–1973), einem der wichtigsten Vertreter der Schweizer Moderne, hat entschieden, das Kunstmuseum als Rechtsnachfolgerin des kulturellen Erbes von Morach einzusetzen.

Bereits 2013 hatte Stüdeli dem Haus den umfassenden Gemäldenachlass Morachs übergeben. Drei Jahre später folgten die Wand- und Mosaikentwürfe, 2021 die Plakatentwürfe und im laufenden Jahr die gedruckten Plakate sowie Skizzenbücher, Briefe, Fotografien und anderes biografisches Material.

Nun folgt im Zuge der Rechtsnachfolge noch die Übergabe einer Sammlung von Arbeitsmaterialien, Sekundärliteratur und Büchern aus der Bibliothek Morachs. Mit der Rechtsnachfolge und als Kompetenzzentrum für das Wirken eines der wichtigsten Repräsentanten des Schweizer Expressionismus übernehme das Museum nun eine Rolle, die auch mit grosser Verantwortung verbunden sei, heisst es.

Doch damit noch nicht genug der Aufwertung: Wie die Medienmitteilung nämlich weiter verheisst, seien weitere hochkarätige Gaben und Deposita mündlich bereits zugesichert.

Neben der Rechtsnachfolge noch weitere Zuwendungen

Hans Küchler, andere Solothurner Kunstschaffende: Um diese beiden Triangulationspunkte drehen sich weitere Zuwendungen, welche das Kunstmuseum Olten in diesen Tagen freudig vermeldet. «Diese Schenkungen und Zuwendungen werten die Kunstsammlung der Stadt Olten im Kunstmuseum weiter auf», hält das Kunstmuseum in einer Medienbotschaft fest. Sie seien deshalb auch ein Geschenk an die Bevölkerung.

Hans Küchler: «4600, gibt Gutes...» (ohne Jahresangabe) zvg

Bis Ende 2023 unterstützt die Däster-Schild-Stiftung die Aufarbeitung des Nachlasses von Hans Küchler (1929–2001) mit 50'000 Franken. Küchler ist vielen in der Stadt noch in lebhafter Erinnerung als Stadtoriginal, Künstler und Chefgrafiker der Schweizerischen Verkehrszentrale (heute Schweiz Tourismus). 2021 hatte die Stadt dessen Nachlass mit rund 5000 Kunstwerken, 120 Skizzenbüchern und biografischem Quellenmaterial gesichert. Der wartet seither im Kunstmuseum auf seine Erschliessung.

Ein Geschenk der Genossenschaft Migros Aare

Franz Anatol Wyss «Berliner Leben» (1995). zvg

Zudem hat die Genossenschaft Migros Aare dem Kunstmuseum eine Schenkung mit 46 Werken von Schweizer Kunstschaffenden, hauptsächlich Solothurner Provenienz, vermacht. Darunter finden sich etwa Franz Anatol Wyss (Fulenbach), Andreas Hofer (Trimbach) oder Thomas Kneubühler und Esther Ernst (beide Solothurn). Zudem sind dem Kunstmuseum 25'000 Franken zugegangen. «Die Summe ist für Ankäufe von Kunst aus der Region vorgesehen», wie das Kunstmuseum festhält.