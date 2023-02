Enthüllt Ein Bus in Grün-Weiss: BOGG und EHC Olten spannen zusammen Am Freitagvormittag wurde vor dem Stadion Kleinholz ein Bus der Busbetriebe Olten Gösgen Gäu AG in den Farben des Eishockeyclubs Olten eingeweiht, begleitet von der EHCO-Mannschaft. Bereits ab Samstag ist er im Einsatz. Franz Beidler Jetzt kommentieren 10.02.2023, 10.45 Uhr

Am Freitagvormittag weihte die Mannschaft des EHCO einen Bus der BOGG in grün-weis ein. Patrick Luethy

Als er vor sieben Monaten die Leitung der Busbetriebe Olten Gösgen Gäu AG (BOGG) übernahm, wollte Roman Fischer den Teamgeist im Unternehmen weiter stärken. «Um die Mission zu verdeutlichen, verwendete ich immer wieder Ausdrücke aus dem Sport», erzählt er. Besonders häufig: «In der obersten Liga spielen.» «Eine Ambition, die die Busbetriebe mit dem EHC Olten teilen», so der BOGG-Direktor. «Da kam die Idee einer Zusammenarbeit auf.»

Roman Fischer, Direktor der Busbetriebe Olten Gösgen

Gäu AG (BOGG) Zvg

Fischers Idee: Ein Bus in Grün-Weiss, den Farben des EHC Olten. Damit trat Fischer an Marc Thommen heran, den Präsidenten des Eishockeyklubs. Der war davon begeistert. «Wir hatten die Zusammenarbeit in drei Minuten besiegelt», erinnert sich Fischer.

Das Fahrzeug, das nun umgestaltet wurde, war bereits Teil des BOGG-Fuhrparks. «Der Bus in den EHCO-Farben ist ein Fahrzeug der neusten Generation», erklärt Fischer. Er bietet 41 Sitz-, 99 Steh- und zwei Rollstuhlplätze. Die Kosten für das Layout und die Umgestaltung des Fahrzeugs tragen die Sponsoren des EHC Olten.

Der Bus in den EHCO-Farben wird neben regulären Einsätzen auch für den Shuttleservice bei EHCO-Heimspielen verwendet. Patrick Luethy

Erster Einsatz am Samstag auf den Linien 503 und 509

Der EHCO-Bus kommt am Samstag erstmals zum Einsatz: Auf der Linie 503, die in Olten zwischen Meierhof und Bornfeld verkehrt, und damit auch das Eisstadion passiert; und auf der Linie 509, die zwischen dem Bornfeld und Dullikens Zentrum pendelt.

Ab nächster Woche wird der Bus dann im ganzen Netz der BOGG eingesetzt – allerdings nicht zu Stosszeiten auf den Hauptachsen. «Weil es kein Gelenkbus ist, hat das Fahrzeug dafür nicht die nötige Kapazität», erklärt BOGG-Direktor Fischer.

Hingegen wird der EHCO-Bus während der Playoff-Spiele passenderweise den Shuttleservice von der Schützenmatte zum Stadion Kleinholz bestreiten. Am 14. Februar steigt der EHCO in die Playoffs ein – ausgerechnet gegen den Erzrivalen SC Langenthal. «Ich gehe davon aus, dass der Bus positive Emotionen weckt», sagt Direktor Fischer.

Der EHCO-Bus soll mindestens ein halbes Jahr im Einsatz stehen. «Möglicherweise länger», stellt Fischer in Aussicht. Sollte die Aktion dann zu einem Ende kommen, wird der Bus wieder in den üblichen BOGG-Farben verkehren.

