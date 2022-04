EHC Olten: Die Saisonbilanz der Oltner Fans fällt zwiespältig aus

EHC Olten Die Saisonbilanz aus Sicht der Fans fällt durchzogen aus: Sportlich zufrieden, doch es gibt Kritik an der Preispolitik des Klubs Der EHC Olten überzeugte sportlich, doch zwischen Anhängerschaft und Klub gab es einige Themen, die in dieser Saison für Unstimmigkeiten sorgten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 22.04.2022, 20.05 Uhr

Weniger Stimmung, weil es seit Corona mehr Sitzplätze gibt (im Bild die neue Sitzplatztribüne)? Freshfocus

Sportlich lief es dem EHC Olten in der vergangenen Saison so gut wie schon lange nicht mehr: Vor allem in der Qualifikationsphase bis zu Weihnachten, als man als Leader vom Thron der Swiss League grüsste, spielte der Eishockeyklub überragend.

«Ich war positiv überrascht», sagt zum Beispiel Patrick Giroud, einer der drei offiziellen Fandelegierten, die als Bindeglied zwischen Anhängerschaft und Klub amten. Dass es am Schluss nicht für den Aufstieg reichte, sei zwar ‹wahnsinnig enttäuschend›, trotzdem sei sie «extrem stolz auf die Mannschaft», sagt Daniela Högger, eine weitere Fandelegierte.

Auch der dritte Fandelegierte Thomas Kellerhals zeigt sich zufrieden mit der Saison. Es sei schwierig, wenns drauf ankommt, die beste Form zu zeigen.

Der Vorstand der Fanvereinigung Dreitannenstadt schreibt auf Anfrage, dass es sportlich eine gewaltige Steigerung gegenüber den letzten beiden Jahren gegeben habe: «Es hat richtig Spass gemacht, dem Team beim Spielen zuzuschauen.» Zwar wäre der erste Aufstieg seit 28 Jahren ein Highlight gewesen, doch man sei sich bewusst gewesen, «dass wir die Herausforderer von Kloten sind».

Die Beziehung zwischen Anhängerschaft und Klub wird von den Fandelegierten als gut bezeichnet. Man trifft sich je einmal vor Saison- und Playoff-Start, um gemeinsam zu bestimmen, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt. Zudem existiert für den raschen Austausch eine Whats-App-Gruppe.

Die Dachorganisation Dreitannenstadt sieht es kritischer: Zwar funktioniere die Zusammenarbeit, aber «in einigen Punkten sind und werden wir uns nie einig sein». Unter anderem wünschte man sich Einlaufdresses in den Klubfarben grün oder weiss, was aber wegen Sponsoren nicht möglich sei. Man könne allerdings jederzeit zum Klub gehen und werde angehört.

Ticketpreise führten zu Diskussionen – vor allem in den Playoffs

Es gibt also immer wieder Themen, die zu Diskussionen führen. Ein heisses Eisen waren in dieser Saison erneut die Ticketpreise. Auf die Playoffs hin hat der Klub die Preise zuerst aufs Viertelfinale und dann erneut aufs Halbfinale hin erhöht. Das sorgte für erregte Gemüter: Statt 26 zahlte man 31 Franken für einen Stehplatz bei einem Heimspiel im Halbfinale. Der Verein ist wegen Fanprotesten allerdings zurückgekrebst und hat die Stehplatztickets schliesslich nur auf 28 Franken erhöht. Im Finale blieben die Preise gleich.

Eine Erhöhung auf die Playoffs hin findet auch die Fangemeinschaft in Ordnung, jedoch nur eine und nicht mehrere. «Wichtig ist für uns, dass Eishockey bezahlbar für alle bleibt», schreibt «Dreitannenstadt». Man bewege sich bei den Preisen für Einzelbillette und Saisonabos jetzt schon im oberen Bereich im Vergleich zu anderen Swiss-League-Klubs, heisst es bei der Fangemeinschaft.

Preiserhöhungen bei den Playoffs seien in der Swiss, aber auch in der National League normal, entgegnet Klub-Mediensprecher Stephan Felder. Zudem seien die Preise für Einzeltickets und Saisonabos seit über sechs Jahren nie erhöht worden. Bei den Stehplatzpreisen fürs Halbfinale sei tatsächlich eine «Fehlkalkulation» geschehen – attraktive Stehplätze sind wegen der neuen Sitzplatztribüne weggefallen; daher wurden die Preise wieder gesenkt.

Mögliche Gründe für tiefen Zuschauerdurchschnitt

Der Publikumsaufmarsch in der Qualifikation fiel mit 2500 Zuschauenden tiefer aus im Vergleich zur Saison 2019/20, also kurz vor der Pandemie, als knapp 3000 Personen pro Match gezählt wurden. Als ein Hauptgrund wird von den Befragten Corona genannt – bis Mitte Februar war ein Covid-Zertifikat für den Einlass ins Stadion nötig und es existierten weitere Einschränkungen.

Als möglicher Grund wird ebenso die neue Sitzplatztribüne aufgezählt, die wegen der Pandemie eingebaut wurde. Gewisse Fans seien deswegen nicht mehr ins Stadion gekommen, glaubt Thomas Kellerhals, weil so attraktive Stehplätze weggefallen seien. Zudem wünschte er sich, dass der Klub wieder kostenlose Tickets für die Oltner Schülerschaft anbietet.

Zum einen könnte so die Fankurve besser besetzt werden, zum anderen kämen viele Fans als Jugendliche erstmals mit dem EHC Olten in Berührung und würden so angefixt, glaubt der 50-Jährige, der mit 12 seinen ersten Heimmatch besucht hat.

In jüngster Vergangenheit werden auch die Auswärtsspiele weniger stark von der Oltner Anhängerschaft frequentiert: Während der Qualifikationsphase reichte der Aufmarsch laut dem Fandelegierten Patrick Giroud nur ganz wenige Male, um einen Car aufzubieten. Erst in den Playoffs sah es dann anders aus.

Weniger Stimmung wegen zusätzlichen Sitzplätzen?

Mit den zusätzlichen Sitzplätzen auf der Längsgeraden habe auch die Stimmung im Stadion gelitten, sind sich die Fandelegierten einig. Dies bestätigend schreibt «Dreitannenstadt», dass die Stimmung deswegen zurückgegangen sei. «Ein Stehplatzbesucher singt eher mit als einer, der sitzt.» In den Playoffs sei die Stimmung wieder besser gewesen. «Wir würden uns wünschen, dass dies auch während der Qualifikation möglich ist und nicht erst in einem Playoff-Final», schreibt die Fanvereinigung.

Der Klub hat noch nicht entschieden, ob die neuen Sitzplätze, die als Coronamassnahme wegen der Sitzpflicht eingebaut wurden, bestehen bleiben. Gemäss Mediensprecher Felder ist die Tendenz klar. «Es gibt im Stadion nur 30 Prozent Sitzplätze und 70 Prozent Stehplätze. Bei anderen Klubs wie zum Beispiel dem EHC Kloten ist das Verhältnis genau umgekehrt. Die Nachfrage nach Sitzplätzen ist bei uns daher grösser als jene nach Stehplätzen.»

Schon während der Qualifikation seien die Sitzplätze zweimal ausverkauft gewesen, während der Playoffs dann fast jedes Mal. Und: Auch wegen der zusätzlichen Sitzplätze seien die Einnahmen in der Qualifikation «etwa genau so hoch ausgefallen wie berechnet», sagt Felder. Man habe indes zurückhaltender budgetiert.

Petarden-Vorfall: Täterschaft ist noch nicht klar

Zu erwähnen ist noch der Vorfall mit den Petarden während des Heimspiels Mitte Februar gegen La-Chaux-de-Fonds. Ein paar Tage zuvor artete auch das Auswärtsspiel in Visp aus, als einige Oltner Anhänger ein Stadionverbot erhielten. Felder sagt dazu: Der Verein habe diese Saison in Eigenregie kein einziges Stadionverbot ausstellen müssen.

Bei nationalen Stadionverboten, die ein anderer Klub oder die Polizei ausstelle, habe der EHC Olten keine Einflussmöglichkeit. Willkür habe aber in keinem Fall festgestellt werden können. Die Täterschaft, die für den Petarden-Vorfall verantwortlich ist, konnte zudem bisher nicht ausfindig gemacht werden.

