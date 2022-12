EHC Olten verlängert "Medical Partnership" mit Spital Zofingen

Zusammenarbeit Der EHC Olten hält am Spital Zofingen als «Medical Partner» fest – Kantonsspital Olten hat das Nachsehen Seit 2006 arbeitet der EHC Olten mit dem Spital Zofingen in einer Partnerschaft zusammen. Das Kantonsspital Olten hätte zwar Interesse an einer Zusammenarbeit, kam aber erneut nicht in die Ränge. Das sind die Hintergründe. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werden sportmedizinisch nicht vom Kantonsspital Olten, sondern vom Spital Zofingen betreut: die Spieler des EHC Olten – hier am Plüschtiermatch gegen Ticino Rockets vom 11. Dezember – einer PR-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Spital Zofingen. Marc Schumacher





«Wir suchen immer auch die Möglichkeit, uns nicht nur als Geldgeberin in kleinerem Rahmen, sondern auch als medizinisch kompetente Partnerin gerade im Bereich des Sports einzubringen.» Mit diesem Satz begründeten die Solothurner Spitäler ein nicht unumstrittenes Sponsoring des Oltner Handball-Vereins wenige Monate vor dem Ausbruch der Coronapandemie.

Zumindest was den EHC Olten angeht, scheinen diese Bemühungen aber nicht so recht Früchte tragen zu wollen – und werden es auch in absehbarer Zeit nicht tun. Denn: Wie das «Zofinger Tagblatt» vor kurzem bekanntmachte, verlängert der EHC Olten seine sportmedizinische Zusammenarbeit mit dem Spital Zofingen.

Warum nicht ins Kantonsspital Olten?

Stellt sich die Frage: warum eigentlich? Schliesslich hat Olten auch ein Spital, das erst noch näher liegt. Darauf angesprochen, erklärt Stephan Felder, Mediensprecher beim EHC Olten, dass die Zusammenarbeit mit dem Spital Zofingen über die Jahre gewachsen sei und verweist auf die langjährige Zusammenarbeit mit den Mannschaftsärzten Eric Reiss und Sebastian Schumacher. Ersterer sei seit über 15 Jahren der Teamarzt des Eishockeyklubs.

«Beide sind ausgewiesene Sportmedizinier, die zwar eine eigene Praxis haben, aber eng mit dem Spital Zofingen zusammenarbeiten», so Felder weiter. Zudem sei mit Anselm Egelseder ein weiterer Arzt Teamarzt geworden, der beim Spital Zofingen angestellt sei. Und: «Seit dieser Saison arbeitet mit Steffen Schmeichel ein vierter Arzt im Umfeld unseres Teams mit, der beim Kantonsspital Aarau angestellt ist, das ja wiederum zur gleichen Unternehmung gehört wie das Spital Zofingen.»

Chance für Zusammenarbeit verpasst

Eine Bereitschaft für eine Zusammenarbeit gäbe es bei den Solothurner Spitälern durchaus, wie Sprecher Oliver Schneider sagt: «Auch die Solothurner Spitäler AG (soH) wurde in der Vergangenheit für ein Sponsoring des EHC Oltens angefragt.» Eine Zusammenarbeit sei aber nur in Frage gekommen, wenn die soH auch gleichzeitig «Medical Partner» des EHC Oltens würden. «Das war aber zur Zeit der Anfrage nicht möglich, da die Zusammenarbeit mit dem Spital Zofingen bereits bestand», so Schneider.

Fehlende sportmedizinische Kompetenz habe nichts damit zu tun, betont der Sprecher weiter, denn die soH würden sehr wohl sportmedizinische Leistungen an ihren Standorten anbieten. Es gebe auch medizinische Partnerschaften analog jener zwischen dem EHC Olten und dem Spital Zofingen: «Die soH unterstützt andere Sportarten und Sportvereine im Kanton Solothurn mit breitensportlicher Wirkung im Sinne von ‹Medical Partnerships›.»

Dennoch räumt Schneider ein: «Wir haben aber kein eigentliches sportmedizinisches Zentrum, weil es ja nach Verletzung oder Erkrankung ganz unterschiedliche medizinische oder therapeutische Kompetenzen braucht.»

Trotz der «Medical Partnership» zwischen dem EHC Olten und dem Spital Zofingen sei es nicht so, dass der Verein ausschliesslich mit dem Spital Zofingen zusammenarbeite, sagt EHC-Olten-Sprecher Stephan Felder: «Gibt es im Training oder im Spiel einen Notfall, werden unsere Spieler immer in die Notaufnahme ins Spital in Olten gefahren.» Der Austausch und die Zusammenarbeit funktionierten auf dieser Ebene auch mit dem Kantonsspital Olten ausgezeichnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen