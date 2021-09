Stadion Kleinholz Beim EHC Olten ist dank dem Zertifikat alles im grün-weissen Bereich Geimpfte, Genesene und Getestete geniessen am ersten Heimspiel des EHC Olten der Saison vergessene Freiheiten. Ein Augenschein im Oltner Kleinholz.

Philipp Kissling 12.09.2021, 18.00 Uhr

Der Einlass dauert halt etwas länger, denn neben der Eintrittskarte wird jetzt auch das Zertifikat gecheckt. Bruno Kissling

Wen kümmert die Covid-Zertifikatspflicht, wenn es dafür endlich, endlich wieder Live-Eishockey zu sehen gibt? So oder ähnlich lässt sich die Stimmung unter dem Publikum am Samstag im Stadion Kleinholz kurz und knapp zusammenfassen. Der grosse Andrang blieb zwar aus, wohl weil die Ticino Rockets als Gegner kein Zugpferd sind und das schöne, warme Wetter dann doch eher zum Grillieren denn ins Eisstadion lockte.

Knapp 1700 Kiebitze am ersten Heimspiel dabei

Aber immerhin: 1694 Personen gönnten sich das erste EHCO-Heimspiel der Saison. Sie durften sich im Stadioninnern fühlen, als wäre die Pandemie weit, weit weg. Es gab nicht ausschliesslich nur Sitzplätze wie in den paar Heimspielen der letzten Saison, die mit Publikum durchgeführt werden konnten, sondern auch Stehrampen. Ausserdem besonders angenehm: keine Maskenpflicht, so wie sich das die Geimpften, Getesteten und Genesenen unter uns gemeinhin vorstellen.

Kritiker des 3-G-Prinzips blieben daheim

Möglich macht das Stück wiedergewonnene Freiheit das an Eishockeyspielen angewendete 3-G-Prinzip. Wer ins Stadion will, muss sich ausweisen und das Covid-Zertifikat zeigen. Wer ungeimpft ist und über keinen negativen Testnachweis verfügt, hat keine Chance, den EHCO-Match live im Stadion zu sehen.

Vor dem Stadion wird deutlich auf die Regeln hingewiesen. Bruno Kissling

Verschiedentlich hat diese Regel in den vergangenen Wochen für Unmut gesorgt. Der EHC Olten erhielt sogar anonyme Briefe, in denen der Absender die Verantwortlichen «inständig» bittet, auf die Bedingung des «diskriminierenden Covid-Zertifikats» zu verzichten, ansonsten viele Fans respektive die Impfgegner unter ihnen dem Klub den Rücken kehren würden. Wie zahlreich diese Leute dem Kleinholz am Samstag fernblieben, ist nicht bekannt.

Froh, wieder ins Stadion zu dürfen

Von Missstimmung war unter den 1694 Kiebitzen am Samstag aber nichts zu spüren, im Gegenteil. Grundsätzlich sind die Fans froh, wieder ins Stadion zu dürfen, dass dafür das Covid-Zertifikat und ein Ausweis verlangt werden, stiess niemandem sauer auf. Beim Eingang auf der Südseite, wo die meisten Zuschauer das Stadion betreten, gab es keinerlei Probleme. Die Besucher seien freundlich gewesen und hätten keine Kritik geäussert, sagten die Kontrolleurinnen.

Der Einlass dauerte etwas länger

Weil neben den Eintrittskarten nun auch das Covid-Zertifikat geprüft wird, dauert der Einlass etwas länger; bei Partien gegen Zuschauermagneten wie Langenthal oder Kloten empfiehlt sich deshalb das frühzeitige Erscheinen. Darauf haben sich die meisten der EHCO-Fans aber längst eingestellt, denn die Anwendung des 3-G-Prinzips in der Swiss League wurde lange vor dem Saisonstart bekannt, nicht erst, seit der Bundesrat am vergangenen Mittwoch die verschärften Regeln, die ab Montag gelten, verkündete.

Der Datencheck wird von den meisten Fans gelassen hingenommen. Bruno Kissling

Es wird demnach interessant zu sehen sein, wie sich die Zuschauerzahlen mit Fortdauer der angebrochenen Saison entwickeln. Die Verantwortlichen des EHCO nehmen die Skepsis gewisser Fans eher gelassen zur Kenntnis. Man sei immer im Austausch mit den Fans und in der Szene mehrheitlich auf Verständnis gestossen, erklärte Medienchef Stephan Felder auf Anfrage. Überhaupt ginge es gar nicht anders. In sämtlichen Stadien im Schweizer Spitzeneishockey gelte die Zertifikatspflicht. Wollte der EHCO sich querstellen, erhielte er denn auch gar keine Bewilligung, die Heimspiele mit vollen Rängen durchzuführen.

Impfquote beim EHC: 98 Prozent

Beim EHC Olten gibt es übrigens kaum Impfmuffel. «98 Prozent im Klub sind geimpft», sagt Stephan Felder. Lediglich ein Spieler habe bisher auf den Piks verzichtet, der muss sich daher alle zwei Tage neu testen lassen. Bei der Impfquote ist der EHCO also so gut dabei wie in der Liga mit sechs Punkten aus den zwei ersten Partien. In der noch jungen Meisterschaft vom Erfolg als einer Konstanten zu sprechen, wäre allerdings etwas verfrüht.

Eine durchaus beeindruckende Konstante gab es am Samstag im Stadion Kleinholz aber dennoch zu bewundern. Lorenz Nützi, der Mann mit dem Zertifikat, Pardon, der Lizenz zum Puckwerfen, reihte sich zum gefühlt 1934. Mal unter die Gewinner. Im Spiel um den Hauptgewinn in der zweiten Pause blieb der Härkinger EHCO-Fan zwar glücklos. Aber eben, die Saison ist noch jung, es kann noch viel passieren. Und solange die Fans an den Match dürfen, ist sowieso alles im grün-weissen Bereich.