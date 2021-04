Dulliken Der FC Dulliken zieht um: Das neue Clubhaus des Fussballvereins ist fertig Der FC Dulliken hat sein neues Clubhaus bezogen. Das Darlehen, welches sie dafür von der Gemeinde bekommen haben, werden sie über die nächsten Jahre abbezahlen. Sophie Deck 15.04.2021, 05.00 Uhr

Ueli Schenk, Präsident des FC Dulliken, vor dem neu gebauten Clubhaus. Bruno Kissling

Das alte Clubhaus des FC Dulliken war in einem «lausigen Zustand», so die Worte des Vereinspräsidenten Ueli Schenk. Deswegen ist der Verein vergangenen Winter umgezogen - in sein neues Clubhaus auf der Sportanlage Ey, das dort seit Sommer 2020 gebaut wird.