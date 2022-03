Vermisstmeldung zurückgezogen Vermisste 82-jährige Frau in Dulliken wurde gefunden Seit Montagmorgen war die 82-jährige A. G. aus Dulliken vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe. Am Abend wurde die Frau wohlbehalten gefunden. Aktualisiert 28.03.2022, 19.36 Uhr

Die Kantonspolizei Solothurn hatte die Bevölkerung um Hinweise bei der Suche nach einer vermissten Person gebeten. A. G. verliess am Montagmorgen, 28. März 2022 um zirka 8 Uhr das Alters- und Pflegeheim Brüggli an der alten Landstrasse in Dulliken.