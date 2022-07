Oltner Seniorenheim beklaut. Auch Personal steht unter Verdacht

Mehrere Hundert Franken Diebstähle in Oltner Seniorenheim – Auch das Personal steht unter Verdacht Im Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat in Olten sind kürzlich Diebstähle entdeckt worden. Die Deliktsumme: mehrere hundert Franken. Die Fälle sind noch ungeklärt, verdächtigt werden auch Mitarbeitende. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.07.2022, 17.00 Uhr

Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände sind auch im Alters- und Pflegeheim keineswegs sicher vor Langfingern. Gaetan Bally / KEYSTONE

Es gehört zu den äusserst unerfreulichen Erfahrungen: als Heimbewohner Opfer eines Diebstahls zu werden. Senioren nämlich wähnen sich dort in Sicherheit und müssen unter Umständen eines Tages erschrocken feststellen: Aus meinem Zimmer sind Wertsachen verschwunden.

Vorhalt: Das Heim bleibt untätig

So geschehen in diesen Tagen im Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat in Olten. Kein Wunder ist die Person, die sich bei der Redaktion dieser Zeitung meldet, echauffiert. Tief müsse gesunken sein, wer sich am Hab und Gut von alten Menschen vergreife.

Am allerschlimmsten aber findet sie, was daraufhin heimseitig unternommen wurde. Die Polizei sei verständigt worden. Voilà. «Zumindest hätte man erwarten können, dass der persönliche Effektenschrank der Mitarbeitenden durchsucht worden wäre», hält die echauffierte Person fest.

Denn die Person, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist überzeugt, «dass es nur jemand vom Personal sein kann, da man für die Zimmer einen elektronischen Schlüssel braucht.» Das sei ja wohl selbsterklärend. Publik wurde auch, dass die Täterschaft offenbar Zeit hatte, im Zimmer zielgerichtet nach den Schätzen zu suchen. Durchwühlt worden sei nichts, alles ordentlich zurückgelassen, wie man hört. Indiz für eine kaltblütige Täterschaft oder aber für eine solche mit Insiderwissen?

«Wir sind in solchen Fällen relativ machtlos»

Marco Petruzzi, Geschäftsführer des betroffenen «Haus zur Heimat», bestätigt auf Anfrage die beschriebenen Diebstahlsdelikte. «Wir sind in solchen Fällen relativ machtlos», stellt er fest. Dass die Täterschaft aus Kreisen des Personals stammen könnte, hält er für «denkbar», wie er zu verstehen gibt.

Zum Vorhalt, das Heim bleibe untätig, hält der Geschäftsführer aber fest:

«Wir haben die Vorkommnisse der Polizei gemeldet, haben Anzeige erstattet und unterstützen die Behörden auch bei den Ermittlungen, soweit dies unsere Möglichkeiten bezüglich des Datenschutzes nicht sprengt.»

Dazu gehört auch die Aufbereitung von Daten, Bilder von Überwachungskameras. Allerdings erfolge dieser Austausch nicht ohne Verlangen der Staatsanwaltschaft mittels Verfügungen, sagt Petruzzi; aus rechtlichen Gründen.

Geschäftsführer Marco Petruzzi. zvg

Natürlich würden im Haus Mutmassungen zur Täterschaft die Runde machen. Aber der Geschäftsführer macht auch unmissverständlich klar: «Das sind Spekulationen. Und es gilt grundsätzlich auch der Persönlichkeits- und Rechtsschutz für eine vermeintliche Täterschaft. Und es gilt die Unschuldsvermutung.»

Der Frage der aufgebrachten Person, ob man dem Personal überhaupt noch trauen könne, hält Petruzzi entgegen, die Belegschaft sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. «Vorkommnisse dieser Art können in jeder Institution beobachtet werden.» Die letzten Diebstahlsfälle im «Haus zur Heimat» liegen rund zwei Jahre zurück.

Wohl hohe Dunkelziffer – keine Auskunft zum Ermittlungsstand

Dass Einschleichdiebstähle, wie solche Praktiken in der Polizeisprache genannt werden, ab und an in Heimen vorkommen, bestätigt auf Anfrage auch die Polizei Kanton Solothurn. Auch wenn genaue Zahlen nicht vorliegen.

Und die Polizei gibt dabei zu bedenken, dass gar von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden könne. «Viele Einschleichdiebstähle bleiben wohl unentdeckt, weil sich die Geschädigten nicht mehr daran erinnern, diese Wertgegenstände je besessen zu haben», so die Polizeisprecherin Astrid Bucher.

Die Polizei ihrerseits hält ein präventives Beratungsangebot bereit. «Wir unsererseits werden aber nicht aktiv, sondern die Heime sind gehalten, aus Eigeninitiative an die Beratungsstelle zu gelangen.» Zum Stand der Ermittlungen in Sachen Diebstahl im «Haus zur Heimat» gibt die Polizei aus prinzipiellen Überlegungen jedoch keine Auskunft.

Einschleichdiebstähle sind immer möglich

Wie eine kleine Nachfrage bei anderen Alters- und Pflegeheimen der Region ergibt, ist das Phänomen des Einschleichdiebstahls durchaus bekannt.

«Man hat immer wieder damit zu rechnen»,

erklärt Sandra Zimmerli, Leiterin des Alters- und Pflegeheims Stadtpark in Olten. Derzeit sei aber Ruhe im Haus. Würden solche Vorkommnisse in der Region gehäuft auftreten, sei die Zusammenarbeit mit der Polizei sehr hilfreich. «Wir werden jeweils auch gewarnt», so Zimmerli.

Und auch im «Ruttiger» ist das Phänomen des Einschleichdiebstahls kein unbekanntes. Allerdings blieb man, wie Heimleiter Matthias Christ erklärt, bislang verschont davon, auch wenn vor ein paar Wochen eine etwas dubios wirkende Person im Heimrayon angetroffen wurde.

«Fremde Personen reden wir direkt beim Empfang an und fragen nach deren Ziel»,

sagt Christ. Das sei schon mal ein guter Filter. Ein vom Personal begangener Diebstahl sei noch nie vorgekommen. «Wir haben diesbezüglich Glück gehabt bislang», erklärt der Mann, der dem Alters- und Pflegeheim Ruttigen seit 15 Jahren vorsteht.

Heimleiter: «Holz aalänge»

Im Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten in Niedergösgen liegen die letzten Diebstähle Jahre zurück. Aber: «Holz aalänge», sagt Heimleiter David Wälchli im Bewusstsein, dass sich solches unerwartet ergeben kann. Man setze im Haus vor allem auf Prävention, spreche alle unbekannten Personen auf allen Etagen des Hauses an und frage nach deren Absicht. Wer sich nicht oder nur mangelhaft erklären könne, werde freundlich zum Ausgang begleitet, meint Wälchli.

Dass mitunter auch Personal in Verdacht geraten kann, in Diebstähle verwickelt zu sein, ist Wälchli absolut bewusst. «Eine schwierige Situation», wie er sagt. Mit kommunikativem Geschick könne man die Verunsicherung bei Personal und Bewohnerschaft zumindest teilweise auffangen. «Und natürlich den Vorfall zur Anzeige bringen», wie er anfügt.

Persönliche «Schätze» sind wohl für immer weg

Mehrere hundert Franken an Bargeld und Schmuck sowie andere Wertgegenstände sind dem Vernehmen nach vor wenigen Tagen im Alters- und Pflegeheim Haus zur Heimat weggekommen. Persönliche «Schätze» der Seniorinnen und Senioren. «Wir machen unsere Bewohnenden stets darauf aufmerksam, Wertsachen und Bargeld nicht im Zimmer zu verwahren», sagt Petruzzi. Wie sich jetzt zeigt: zu Recht, aber offenbar nicht immer mit Erfolg.

