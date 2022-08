Stadtarchiv Olten leitet neu eine Frau

Neue Angestellte Das Stadtarchiv leitet neu eine Oltnerin – drei neue Frauen auf der Stadtverwaltung Die Stadt Olten regelt wegen Pensionierungen die Nachfolge auf der Stadtkanzlei, bei der Jugendbibliothek und beim Stadtarchiv. 25.08.2022, 19.49 Uhr

Neu Mitarbeiterinnen der Stadt Olten (von links): Andrea Baumann, Simone Fasola und Sandra Morach. Bild: zvg

Gleich drei Frauen hat die Direktion Präsidium der Stadt Olten in jüngster Zeit zur Ablösung von verdienten Kräften angestellt, wie es in einer Mitteilung der Stadtkanzlei heisst: Am 1. September nimmt die 51-jährige Andrea Baumann aus Kirchleerau AG ihre Arbeit als Sachbearbeiterin in der Stadtkanzlei auf. Sie tritt die Nachfolge von Andrea Buser an, welche nach 28 Jahren bei der Stadtverwaltung – zuerst an der Zentrale, ab 1998 in der Stadtkanzlei – Ende September in die Pension geht. Andrea Baumann hat sich nach dem Handelsdiplom als Tourismusfachfrau ausbilden lassen; zuletzt war sie Kundenberaterin bei der Klubschule Migros Olten/Zofingen.

Einen Monat später, am 1. Oktober, übernimmt Simone Fasola aus Basel die Leitung der Jugendbibliothek Olten von Roland Hochstrasser, der sich in seiner 38-jährigen Tätigkeit als «Mister Jugendbibliothek» sehr grosse Verdienste um diese Institution erworben hat und Ende November in Pension gehen wird. Die 47-Jährige hat ursprünglich eine Ausbildung als Sekundarlehrerin absolviert und ein Studium der Informationswissenschaft mit Vertiefung Bibliothekswissenschaft an der HTW Chur sowie einen Lehrgang Leseanimation abgeschlossen.

Sie arbeitete als Bibliothekarin in der Stadtbibliothek Basel, unter anderem an Projekten mit Kindern und Jugendlichen, in der Schulmediothek Bäumlihof und zuletzt als Leiterin der Gemeindebibliothek Münchenstein. Nachdem die Stadtbibliothek und die Jugendbibliothek im vergangenen Frühling unter der Leitung von Dorothee Windlin in der Direktion Präsidium zusammengeschlossen worden sind, wird Simone Fasola den Bereich Kind und Jugend im Parterre des Stadthauses leiten.

Oltnerin löst Stadtarchivar Marc Hofer ab

Sandra Morach wird ihre neue Aufgabe bei der Stadtverwaltung im Februar 2023 beginnen: Die 33-jährige Oltnerin wird in die Fussstapfen von Stadtarchivar Marc Hofer treten, der Ende Februar nach rund neunjähriger Tätigkeit für die Stadt Olten in Pension gehen wird.

Nach einem Masterstudium an der Universität Zürich in deutscher Sprach- und Literaturwissenschaft und Philosophie schloss sie den Grundkurs für Archivarinnen und Archivare sowie ein Modul im Rahmen des Zyklus Archivpraxis Schweiz ab. Aktuell absolviert sie zudem den einen Master in Information Science an der Fachhochschule Graubünden. Sie hat während ihrer Studienzeit im Staatsarchiv Zürich gearbeitet und ist aktuell für das Archiv der Universität Zürich tätig. (otr)