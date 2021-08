«Dorfstrasse mit Herz» Dorfkern von Wangen bei Olten soll aufgewertet werden: Motionäre fordern Tempo 30 auf Kantonsstrasse Die Gemeinde soll dafür sorgen, dass die Kernzone mit Gewerbebetrieben an der Dorfstrasse in Wangen bei Olten aufgewertet wird – unter anderem mit einem Tempo-30-Abschnitt. Fabian Muster 23.08.2021, 20.00 Uhr

Drei von vier Motionären (Urs Hänggi fehlt) vor der Dorfstrasse (von rechts): René Frankiny, Peter Fritschi und Roland Rötheli sowie Hansjörg Frey (ganz links), der die Gruppe fachlich unterstützt. Bruno Kissling

Nach dem erfolgreichen Kampf gegen den Neubau der Unterführung muss es weitergehen, sagte sich Peter Fritschi. Der Unternehmer aus Wangen bei Olten hat sich deswegen mit den drei Herren Roland Rötheli, René Frankiny und Urs Hänggi zusammengesetzt, die ihren Widerstand gegen die Unterführung auch mit dem neuen Dorfzentrum verbunden haben, das die Gemeinde auf der grünen Wiese in der Danzmatt plant. Statt Neues gebaut soll Bestehendes aufgewertet werden, so ihr Credo. Genau dies fordern die vier Privatpersonen nun in einer Motion, welche sie am Montagmorgen dem Gemeinderat übergeben haben.

Mit der Motion «Dorfstrasse mit Herz» soll der innere Teil der Kantonsstrasse ab der Einmündung In der Ey (beim Café M) bis zur Einmündung Hinterbüelstrasse (bei der Autowerkstatt Scheidegger) mit einem Tempo-30-Abschnitt und weiteren Massnahmen zugunsten des Gewerbes, der Anwohner und Passanten aufgewertet werden. Neben einer Geschwindigkeitsbeschränkung können sich die Motionäre auch angepasste Fahrbahnmarkierungen, eine Begrünung mit Bäumen, Kurzzeitparkplätze oder zeitlich beschränkte Nutzungen öffentlicher Flächen für Aktionen durch das Gewerbe vorstellen.

Mit einer Tempo-30-Zone mit nutzungsorientierter Kantonsstrasse könnte Wangen bei Olten ein Vorzeigebeispiel werden, sagt der Trimbacher Hansjörg Frey, der die Motionäre fachlich unterstützt und früher Dozent für Verkehrswesen an der Fachhochschule Burgdorf war und und dabei viel für den Kanton Solothurn gearbeitet hatte.

Der Wangner Steuerzahler bezahlte sieben Millionen Franken an die Umfahrung ERO und trotzdem habe der Verkehr in den vergangenen Jahren auf der Dorfstrasse trendmässig wieder zugenommen, sagt Roland Rötheli. «Jetzt müssen wir Gegensteuer geben.» Die vier Herren sind auch der Meinung, dass die Politik in der Vergangenheit zuwenig unternommen hat, um die Kernzone aufzuwerten, obwohl von der Gemeinde aus schon diverse Planungen gemacht wurden. «Man hat die Sache nie proaktiv an die Hand genommen und mit den Gewerbetreibenden und den Liegenschaftsbesitzern gesprochen», sagt René Frankiny. Mit der Motion soll die Gemeinde nun dazu animiert werden.

Sportlicher Zeitplan für Umsetzung des Grobprojekts «Dorfstrasse mit Herz»

Die Motionäre schlagen eine Arbeitsgruppe vor, «welche die Wünsche und Ideen der Gewerbetreibenden und der Liegenschaftsbesitzer im inneren Teil der Dorfstrasse erfasst und bis Ende Juni 2022 die Grundlagen für die Durchführung eines planerischen Ideen- und Umsetzungskonzepts erarbeitet», heisst es im Vorstoss. Dieses Konzept könne auch im Rahmen einer studentischen Projektarbeit an einer technischen Fachhochschule erarbeitet werden.

Der Arbeitsgruppe sollen so bis Ende Oktober 2022 eine Ist-Analyse und Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Danach beschliesse der Gemeinderat bis Ende März 2023 ein Ausführungs-Grobprojekt. Im Frühsommer sollen dann Orientierungsversammlungen stattfinden. «Unter der Voraussetzung eines reibungslosen Ablaufs der genannten Arbeiten kann der Souverän im Sommer 2023 zur ‹Dorfstrasse mit Herz› entscheiden», heisst es in der Motion weiter.

Das ist ein sportlicher Zeitplan. Doch die Motionäre fordern nur «bescheidene Investitionen der öffentlichen Hand», wie sie in einem Brief an die Vorstände aller Parteien und des Gewerbevereins schreiben. «Wir wollen die Attraktivität des Dorfkerns mit kleinen Massnahmen erhöhen», sagt Peter Fritschi, der an der Dorfstrasse selbst eine Liegenschaft besitzt. Er und seine Mitstreiter erwarten, dass die eingereichte Motion an der nächsten Gemeindeversammlung im Dezember dem Volk vorgelegt wird. Laut kantonalem Gemeindegesetz – in der Wangner Gemeindeordnung steht dazu nichts – ist der Vorstoss auf die nächste Gemeindeversammlung zu traktandieren; dies mit dem Antrag des Gemeinderats, ob sie erheblich erklärt werden soll oder nicht.