Das hält Gewerbe von Tempo 30 auf Dorfstrasse in Wangen bei Olten

Diskussion Tempo 30 in Wangen bei Olten: Ja oder Nein? Das sagen Personen, die eine Liegenschaft an der Dorfstrasse besitzen Die Dorfstrasse in Wangen bei Olten soll unter anderem mit Tempo 30 attraktiver zum Einkaufen und Verweilen werden. Das verlangt ein Vorstoss aus der Bevölkerung. Wie sehen das die betroffenen Personen, die dort eine Liegenschaft besitzen?

Beim früheren Restaurant Giardino war einst ein Dorfplatz geplant. Das Projekt wurde aber nicht umgesetzt. Bruno Kissling

Statt ein neues Dorfzentrum in der Danzmatt zu bauen, soll die bisherige Kernzone an der Dorfstrasse in Wangen bei Olten aufgewertet werden. Das fordern vier Privatpersonen mit einer Motion an den Gemeinderat, die sie Ende August eingereicht haben. Erstunterzeichner ist Peter Fritschi, der an der Dorfstrasse 122 mit dem Hochhaus selbst eine Liegenschaft besitzt. Er und seine drei Mitstreiter verlangen, dass die Kantonsstrasse zwischen den beiden Einmündungen in der Ey (beim Café M) und Hinterbüelstrasse (bei der Garage Scheidegger) zugunsten der Anwohner, dem Gewerbe und den Passantinnen aufgewertet wird. Unter anderem schwebt ihnen ein Tempo-30-Abschnitt vor, eine Begrünung mit Bäumen und temporäre Nutzungen öffentlicher Flächen für Aktionen des Gewerbes.

Grundstücksbesitzer Hans Dieter Jäggi. Bild: zvg

Doch wie sehen die Personen, welche dort eine Liegenschaft besitzen, die angedachte Attraktivierung der Dorfstrasse? Diese Zeitung hat ein halbes Dutzend Parteien angefragt und unterschiedliche Meinungen erhalten. Zur Gruppe der klaren Unterstützer gehört der Oltner Hans Dieter Jäggi, der an der Dorfstrasse insgesamt sechs Grundstücke besitzt, drei davon sind unbebaut. «Eine Aufwertung gehört schon lange zu unseren Bemühungen», sagt der Inhaber eines Immobilienverwaltungsunternehmens auf Anfrage. Er verweist auf ein Projekt, das vor knapp zehn Jahren spruchreif war (siehe Box unten). «Die Kernzone ist historisch gewachsen und das natürliche Zentrum.»

Auch Paul Bühler ist klar für eine Attraktivierung der Dorfstrasse. Er liess zusammen mit seiner Partnerin Ursula Manner vor sieben Jahren zwei Mehrfamilienhäuser zwischen dem Raiffeisenbank-Gebäude und der Liegenschaft mit der Coop-Filiale hochziehen. Mit Tempo 30 wäre es viel angenehmer für die Leute, zu flanieren und auch draussen zu sitzen. «Zürich macht es vor», sagt er mit Blick auf die geplante Einführung von Tempo 30 bis 2030 im fast gesamten Stadtgebiet.

Auch Gewerbe äussert sich positiv zu einer möglichen Aufwertung

Etwas weniger euphorisch, doch ebenfalls zustimmend, äussert sich Beat Werthmüller zu den Ideen der Motionäre: «Das gäbe sicher eine Aufwertung.» Der Gewerbler besitzt zwei Liegenschaften an der Dorfstrasse. In der Nummer 104 ist seine Metzgerei untergebracht; in der Nummer 106 das Restaurant Zum braunen Mutz, das er verpachtet hat. Nach der Eröffnung der Umfahrungsstrasse ERO machte Werthmüller die Erfahrung, dass weniger Verkehr nicht weniger Kunden bedeutet. Daher würde er es als Vorteil erachten, wenn der Dorfkern mit Massnahmen aufgewertet würde. Auch während der Coronazeit hat er dank mehr Kundschaft profitiert. Was mit den beiden über 100-jährigen Gebäuden nach seiner Pensionierung in ein paar Jahren passiert, ist für Werthmüller klar: Er will sie verkaufen. Aus seiner Sicht lohnt es sich nicht mehr, diese zu sanieren. Irgendwann droht den beiden Gebäuden wohl die Abrissbirne, glaubt er. «Dann kann man dort etwas Schönes hinstellen.»

Ebenfalls nichts gegen eine Aufwertung hätte die Raiffeisenbank Untergäu, die mit einer Filiale just neben dem Gemeindehaus ebenfalls an der Dorfstrasse präsent ist. Verwaltungsratspräsident Viktor Müller sagt aber auch, dass eine einzelne Massnahme wie die Einführung von Tempo 30 nicht reicht, sondern es muss «im Gesamtkontext aufgehen». Detaillierter will sich Müller, der selbst in Wangen bei Olten wohnt, vorerst nicht äussern.

Nur sehr allgemein Stellung bezieht Coop zum Thema. Man habe Kenntnis von den Diskussionen rund ums Thema Dorfzentrum. Ob die Filiale an der Dorfstrasse allerdings von einer Aufwertung profitieren würde und wie man zu dieser Idee steht, dazu will sich die Detailhändlerin nicht äussern. Auf Anfrage heisst es bei der Medienstelle nur, dass «man mit dem aktuellen Standort zufrieden» sei.

SVP-Gemeinderat Christian Riesen äussert sich skeptisch

SVP-Gemeinderat Christian Riesen Zvg

Skeptisch gegenüber einer Aufwertung zeigt sich Christian Riesen. Dem SVP-Gemeinderat gehört das Gebäude an der Dorfstrasse 108, wo ein Gebäudetechnikbetrieb und ein Coiffeur untergebracht sind. Als Liegenschaftsbesitzer hätte er zwar am liebsten eine Flanierzone, doch als Gemeinderat, der unter anderem zuständig ist für den Verkehr und die Raumordnung, sieht er die Sache etwas anders. Wangen bei Olten werde in den nächsten Jahren weiter wachsen. Die Leute fahren zur Arbeit, bräuchten ihr Auto in der Freizeit. «Niemand will Verkehr, trotzdem wird er verursacht», sagt er. Aus diesem Grund lehnt er eine Tempo-30-Zone auf der Hauptverkehrsachse im Dorf ab. «Das ist nicht zielführend und nicht sinnvoll.» Was in seinen Augen ebenfalls noch zu berücksichtigen ist – er ist auch Mitglied des Feuerwehrrats: Die Blaulichtorganisationen dürften in einer Tempo-30-Zone nicht mehr so schnell fahren wie mit Höchstgeschwindigkeit 50. Auch auf den Busverkehr hätte eine Beschränkung auf Tempo 30 Folgen. Zudem sei die Dorfstrasse eine Schwerverkehrsroute, was ebenfalls zu berücksichtigen sei. Er sagt aber auch: «Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird die Gemeinde prüfen müssen, wo Tempo 30 Sinn ergeben und was deren Einführung für Kosten nach sich ziehen würde», sagt Riesen.



Gemeinde lädt Personen ein, die ein Grundstück besitzen

Gemeindepräsidentin Daria Hof



Bruno Kissling

Gemeindepräsidentin Daria Hof sagt ebenfalls, dass Tempo 30 auf der Dorfstrasse zur Knacknuss werden könnte. Derzeit laufen die Abklärungen mit dem Kanton, um die eingereichte Motion zu beantworten. Der Plan sei, den Vorstoss im Dezember in die Gemeindeversammlung zu bringen, damit die Bürgerinnen und Bürger abstimmen könnten, ob diese erheblich erklärt werden soll. Losgelöst vom eingereichten Vorstoss hat die Gemeinde zudem einen Teil der Leute eingeladen, die an der Dorfstrasse ein Grundstück besitzen, um in Erfahrung zu bringen, was diese mit ihren Liegenschaften vorhaben. Es geht vor allem um jene, die vom Gestaltungsplan Zentrum betroffen sind, der überarbeitet werden soll – dies unter anderem auch wegen der anstehenden Ortsplanungsrevision, aber nicht nur (siehe Box unten).

Aufwertung des Dorfzentrums war schon einmal Thema: Angedachtes Projekt scheiterte allerdings Mit einem Vorstoss an den Gemeinderat fordern vier Wangner Privatpersonen die Aufwertung des bisherigen Dorfkerns. Doch das ist nicht ganz neu. Bereits vor knapp zehn Jahren gab es mit der Verabschiedung des Gestaltungsplans Zentrum die Idee, die Kernzone zu attraktivieren. In den Sonderbauvorschriften des im Februar 2012 verabschiedeten Regierungsratsbeschluss heisst es: «Das Zentrum um die Dorfstrasse ist Teil der kommerziellen Achse Wangens entlang der Dorfstrasse. Sie soll ein attraktiver und dichter Teil des Dorfzentrums werden und den Dorfplatz als ‹Stube› und die angrenzenden Teile der Dorfstrasse als ‹Entree› räumlich fassen und Ort der Begegnung sein.» Vorgesehen war «ein öffentlicher Platz mit Dorfplatzfunktion» im Bereich zwischen dem früheren Restaurant Giardino und dem Fritschi-Hochhaus. Angestrebt wurde laut den Sonderbauvorschriften auch «eine Verlangsamung des Verkehrs». Als Investor wäre der Oltner Hans Dieter Jäggi aufgetreten, der an der Dorfstrasse insgesamt sechs Grundstücke besitzt. Sogar mit der Planung eines Projekts war er bereits gestartet. Doch das Bauvorhaben, bei dem auch ein Detailhändler hätte Platz finden können, kam schliesslich nicht zustande. Die Besitzerin des Grundstücks mit der Nummer 1070 willigte nicht in einen Verkauf ein. Auf Anfrage sagt die über 80-Jährige, dass sie damals nicht mit dem Projekt einverstanden gewesen sei. Sie habe auch weiterhin nicht vor, wegzuziehen. Es wäre daher eher in ihrem Sinne, wenn ein neues Dorfzentrum in der Danzmatt entstehen würde. Hans Dieter Jäggi sagt, dass er sich auch schon mit der Grundstücksbesitzerin zum Kaffee getroffen hat. Er verhehlt nicht, dass er grosses Interesse hat, die rund 1300 m2 grosse Fläche zu kaufen. «Wir würden in Wangen bei Olten weiterkommen, wenn auch dieses Grundstück in das Projekt einbezogen werden könnte.» Weil das Grundstück, wo der öffentliche Dorfplatz geplant war, bisher nicht überbaut werden konnte, muss der Gestaltungsplan Zentrum überarbeitet werden. Dies wurde so in den Sonderbauvorschriften festgehalten: «Kann innerhalb von zehn Jahren seit Rechtskraft des Gestaltungsplans keine Baubewilligung erteilt werden, so ist die Gemeinde verpflichtet, den Gestaltungsplan bezüglich öffentlichem Platz innert nützlicher Frist zu überarbeiten und die entsprechenden Grundstücke aus dem Perimeter des öffentlichen Platzes zu entlassen.» Das heisst: Nicht nur die Ortsplanungsrevision ist ein Grund, wieso die Gemeinde nun mit den betroffenen Grundstücksbesitzern spricht, sondern auch die bald ablaufende Frist von zehn Jahren. (fmu)