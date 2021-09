Diplomfeier der Höheren Fachschule Pflege in Olten

Olten Höhere Fachschule Pflege: 85 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihr Diplom Im Konzertsaal Solothurn konnten die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschule Pflege Olten HFPO ihre Berufsauszeichnung entgegennehmen. Urs Huber 20.09.2021, 17.00 Uhr

85 frisch diplomierte Pflegefachleute starten in einen anspruchsvollen Berufsalltag. ZVG

Nicht erst seit der 4. Welle zeige sich die Wichtigkeit des Berufs für die Gesellschaft, begrüsste Georg Berger, Direktor BBZ Olten, die Diplomandinnen und Diplomanden. 85 Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschule Pflege Olten HFPO konnten in Solothurn das Diplom unter den geltenden Corona-Schutzbestimmungen entgegennehmen. Eine anspruchsvolle Ausbildung in anspruchsvoller Zeit zu absolvieren verlange alles ab. Das könne kaum genügend gewürdigt werden, so Berger.

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des schweizerischen Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, baute in ihrer Festrede Brücken. Diese seien in einer Zeit der Polarisierung noch zentraler als sonst. Drei «Brücken-Typen», die alle aktiv gebaut werden müssten, gab Ribi den Diplomierten mit auf den Weg. Die «Pflegebrücke», mit der in menschlichen Ausnahmesituationen geholfen werden könne, die «Work-Life-Brücke», um das Gleichgewicht in der täglichen Verantwortung der Pflege nicht zu verlieren und die «Brücke zur Politik», um die Qualität in der Pflege auch über politische Prozesse hochhalten zu können. Das Studium habe nun allen das nötige Rüstzeug gebracht, um aktiv Brücken zu bauen.

Förderpreis des Lions Club Olten

Den nächsten Höhepunkt konnte Christian Wenger, Co-Präsident Lions Club Olten, ankündigen. Der Förderpreis des Vereins, mit welchem die besten Arbeiten des diesjährigen Pflegeforschungskongresses ausgezeichnet werden konnten, gehört zur Tradition. Elisabeth Schreier, die diesen Kongress im Januar organisierte, verglich die Pflege im Anschluss mit einem Oktopus. Dieser sei eines der intelligentesten Tiere, das sich auch in komplexen Labyrinthen zurechtfinde, und praktisch wäre es natürlich oft auch, wenn man acht Arme hätte, um immer allen und allem gerecht zu werden.

Drei von 17 Gruppen war es in diesem Jahr besonders gut gelungen, die Aufgabenstellung des Pflegeforschungskongresses zu bearbeiten: Erfahrungen aus dem Berufsalltag mit Forschungsergebnissen verbinden, diese reflektieren und verdichten und dann mit einem breiten Publikum teilen. Ihnen gebührte der grosszügige Preis, der von Wenger überreicht wurde

Die Veranstaltung wurde von der Band «Lieblingslieder» musikalisch begleitet, mit grossen Hits und viel Schwung. Die Übergabe der Ausbildungsbestätigung bildete dann den Höhepunkt des Abends. Daniel Hofer, Rektor HFPO und Peter Zahnd moderierten die Verleihung mit einer englischen Abkürzung an: «FOMO – Fear of missing out». Die Angst davor, etwas zu verpassen, treffe nicht nur auf die Studierenden, sondern auch auf die Dozierenden zu. Während der Zeit des Fernunterrichts hätten die persönlichen Begegnungen und die unmittelbaren Emotionen gefehlt, denn der Mensch stehe immer im Vordergrund. Und dafür seien die Studierenden immer eingetreten, was gerade in dieser Zeit besonders wichtig war. (mgt/otr)