Digitalisierung Ein praktisches Problem mit dem Handy? Das Digital Festival in Olten könnte es lösen Das 3. Digital Festival Olten vermittelt Einblicke und beantwortet offene Fragen rund um die Digitalisierung. 20.09.2022, 17.29 Uhr

Wer hatte nicht schon Probleme mit einer App auf dem Handy? Keystone

Ob ein praktisches Problem mit Handy oder Tablet, eine Frage zum Herunterladen von Apps oder generell Interesse an jenen Themen, welche die Gesellschaft beschäftigen – das Digital Festival Olten am Freitag und Samstag, 23./24. September, im Stadttheater bietet von der konkreten Hilfestellung bis zum zukunftsweisenden Referat eine äusserst breite Palette an Wissensvermittlung und Gedankenaustausch.

«Möglichst vielen Menschen einen spannenden und informativen Zugang zu einem digitalen Thema bieten», umschreibt Yannick Deiss, der Leiter des Organisationsteams, die Grundlage der Programmgestaltung in einer Medienmitteilung. «Wir wollen die Digitalisierung erlebbar machen, dies mit einer Vielzahl an Workshops und Vorträgen.»

Entsprechend vielfältig sind die Inhalte: von Kunst und Bildung über künstliche Intelligenz und Robotik bis hin zu Fotografie, um nur einige der Bereiche zu nennen. Das Digital Festival bietet fachlich fundierte und gleichwohl allgemein verständliche Ein- und Ausblicke. Denn das Digital Festival, so die Veranstalter, soll nicht ein Fachsymposium sein, sondern unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen ansprechen.

Selbst Personen, die sich im Alltag mit digitalen Anwendungen und Geräten schwertun, seien am Digital Festival willkommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Sei es, um sich zum einen oder anderen Thema ein besseres Bild zu verschaffen, sei es, um sich bei Studierenden, jugendlichen oder erwachsenen Helferinnen und Helfern vor Ort Hilfe und Rat zu holen. Kostenlos und ohne kommerzielle Verbindung zu einem Geschäft oder einem Produkt.

«Vielleicht erleben sie dabei ihr richtungsweisendes Aha-Erlebnis, vielleicht ist es ein erster kleiner Schritt, um entkrampfter und zuversichtlicher digitale Fragestellungen und Probleme anzugehen.»

Digitales soll erlebbar werden

Digitales erlebbar machen, lautet ein Ziel der Ausstellung, die an beiden Tagen von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet ist. Elf Firmen, Organisationen und Bildungsstätten zeigen praktische Beispiele aus ihren Projekten und Dienstleistungen – live, hautnah und auf ein breites Publikum zugeschnitten.

Reich befrachtet und sehr diversifiziert präsentiert sich die Liste an Referaten und Workshops. Die Themen gehen vom Cloud Computing für KMU und Schutz vor Cyberangriffen über virtuelle Welten bis hin zu Blockchain und Chatbot.

Insgesamt elf Start-ups stellen am Freitag in fünfminütigen Präsentationen ihre Geschäftsmodelle und -ideen vor. Dies im einem Boxring, denn sie kämpfen dabei um einen exklusiven Auftritt am darauffolgenden Tag im Theatersaal. Traditionsgemäss zum Digital Festival gehört die Vergabe des «Young & Digital Award». (otr)

Weitere Angaben zum Programm sind hier ersichtlich. Alle Teile der Veranstaltung sind öffentlich, der Eintritt ist frei.