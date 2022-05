Gastronomie Das Streetfood Festival ist zurück in der Oltner Kirchgasse – über 50 Stände locken zum kulinarischen Weltenbummel Die siebte Ausgabe des Streetfood Festivals findet seit Freitagabend wieder in der Oltner Kirchgasse statt. Die Organisatoren erwarten bis zu 25'000 Besucherinnen und Besucher. Fabian Muster Jetzt kommentieren 13.05.2022, 21.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kaum war das Streetfood Festival am Freitagabend eröffnet, strömten die Leute in die Kirchgasse. Patrick Lüthy

Was darf es sein? Ein Poulet-Plätzli-Kebap aus der Türkei, ein Linsencurry aus Indien oder doch ein Ticino-Burger aus der Schweiz? Diese Frage stellen sich seit Freitagabend wieder Tausende von Besucherinnen und Besuchern in der Oltner Kirchgasse. Die Organisatoren des Streetfood Festivals, das nach einem Abstecher vergangenes Jahr in die Schützi wieder auf dem angestammten Platz stattfindet, rechnen dank des angesagten schönen Wetters am Wochenende mit bis zu 25'000 Gästen.

Auch die jüngsten Gäste sind schon mit dabei. Patrick Lüthy

Bereits am späten Freitagnachmittag um 17 Uhr schlendern die ersten Hungrigen durch die über 50 Essensstände aus rund 30 Ländern, obwohl es offiziell erst um Viertel vor sechs losgeht. Sie habe mit drei Kolleginnen abgemacht und lasse sich beim Essen überraschen, sagt Siv Lehmann aus Olten. Sejad Buljubasic aus Oberbuchsiten, der erstmals an einem Streetfood Festival unterwegs ist, sei zufälligerweise hier gelandet und habe an einem Stand bereits ein paar Cevapcici gegessen – diese Grillwürste kenne er aus seiner bosnischen Heimat. Und die Oltnerin Manuela Brettle hat sich ein paar Momos aus der tibetischen Küche gegönnt. Sie war ebenfalls ungeplant am Streetfood Festival, weil sie in der Innenstadt etwas abholen musste. Sie sagt aber: «Es ist toll, dass es das Festival in Olten gibt.»

Buchhandlung Schreiber erstmals mit einer Bar

Die Feuertaufe am Streetfood Festival erlebt die Bücherbar der Buchhandlung Schreiber. Inhaber Urs Bütler hat das Ausschankmöbel mit Zapfhahn speziell für Anlässe mit viel Publikum erstellen lassen. «So können wir den Platz vor unserem Geschäft effizienter bespielen als mit dem normalen Cafébetrieb mit Bedienung.» Der personelle Aufwand sei so tiefer. Ausgeschenkt wird einheimisches Drei Tannen Bier.

Die Buchhandlung Schreiber hat erstmals das neue Ausschankmöbel vor dem eigenen Geschäft aufgebaut – mit Oltner Drei Tannen Bier. Patrick Lüthy

Sein Standnachbar Rafael Domiguez, der ursprünglich aus Spanien stammt, bietet zusammen mit seiner Frau aus dem Appenzellerland Raclette in diversen Variationen an. «Ich bin nicht so der Käsemensch», sagt er amüsiert, aber es brauche hier auch Schweizer Essen. Er sei zufrieden, wenn es wieder so gut laufe wie letztes Jahr in der Schützi.

Rafael Domiguez verkauft mit seiner Frau Raclette in diversen Variationen. Patrick Lüthy

Das Ehepaar Buschra und Aziz Diab aus dem Aargau ist hingegen das erste Mal in Olten und verkauft verschiedene Gerichte aus dem Libanon. In Basel vorletztes Wochenende sei es super gewesen, sagen sie und freuen sich, dass bereits am frühen Freitagabend so viele Leute herumschlendern.

Seit Jahren mit seiner Weinbar dabei: Angelo Picchetti. Patrick Lüthy

Doch es gibt auch Anbieter, die seit dem Start des Streetfood Festivals in Olten dabei sein. Angelo Picchetti ist so einer; er betreibt eine Weinbar. Das hiesige Publikum schätzt er: «Es läuft immer sehr gut», sagt Picchetti – trotz 3G-Zertifikats sogar im vergangenen Jahr. Und an diesem Wochende hofft er auf einen Nachholbedarf wegen der Coronapandemie: «Die Leute wollen wieder rausgehen und festen – das kommt uns natürlich entgegen.»

Nicht nur für Hungrige: Es gibt auch 9 Getränkestände

Mitorganisator Mike Zettel. Patrick Lüthy

Auf siebte Festivalausgabe hin hat Mike Zettel, der mit seiner Eventfirma das Oltner Streetfood Festival mitorganisiert, wieder ein paar neue Essensstände ausgewählt. «Wir sorgen so für einen gewissen Wechsel: Die Leute sollen auch immer wieder Neues ausprobieren können.» Zudem haben die Organisatoren etwas mehr Tische aufgestellt als in den Vorderjahren, an denen die Leute dank vorgedruckten Tischsets mit Abstand essen können – wenn sie denn wollen.

Die Tische mit vorgedruckten Sets. Patrick Lüthy

Doch das Streetfood Festival ist nicht nur für Hungrige da, sondern hat auch etwas für Getränkeliebhabende zu bieten: Insgesamt locken 9 Getränkestände mit Cocktails, Weinen, Bieren oder Gins.

Wie auch bei den vergangenen Ausgaben ist dieses Jahr JCI Olten unterwegs: Sie sammeln am Sonntagabend die noch nicht gekochten Lebensmittel ein und verteilen diese etwa an die Restessbar oder an Bedürftige. Zudem werden auch die Speiseabfälle verwendet: Sie werden in der Biogasanlage zu erneuerbarer Energie verwertet.

Hinweis

Streetfood Festival Olten, Samstag 11.45 bis 23.30 Uhr, Sonntag 11.45 bis 20 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen