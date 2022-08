Der Kunstverein Olten zeigt Werke, die den Mitgliedern gehören

Olten Die Kunstvereinsmitglieder zeigen Exponate aus ihrer eigenen Sammlung Statt zeitgenössische Kunst zeigt der Kunstverein Olten in seiner neuen Ausstellung rund 50 Werke aus der Sammlungen der Kunstvereinsmitglieder. Das ist ein bunter Mix – von der Zeichnung über die Skulptur bis hin zur Druckgrafik. 25.08.2022, 19.56 Uhr

Rund 50 Exponate laden zum Besuch ein. zvg

Unter dem Titel «Werke aus der guten Stube» zeigt der Kunstverein Olten an der Hübelistrasse 30 in seiner neuen Ausstellung Arbeiten aus Sammlungen von Kunstvereinsmitgliedern. Für einmal stehe nicht die zeitgenössische Kunst, ein kunstgeschichtlicher Exkurs oder eine Künstlerpersönlichkeit im Zentrum; vielmehr gelte der Blick dieses Mal dem Privaten, den privaten Ausstattungen, also den Werken, die von den Kunstvereinsmitgliedern für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt wurden, heisst es in einer Mitteilung. Der Fokus liege damit mehr auf den Bedeutungen und den Geschichten als auf den bekannten Namen der Schweizer Kunst oder des regionalen Kunstschaffens.