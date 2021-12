20'000 Leute werden erwartet: Adventsdorf in Olten ist eröffnet

Adventszeit Bullenreiten, Schlittschuhlaufen oder essen im durchsichtigen Zelt: Das Adventsdorf in der Oltner Kirchgasse bietet einige Attraktionen Trotz Coronapandemie ziehen die Organisatoren es durch: Am Freitagnachmittag eröffnete das Adventsdorf, das bis zum 23. Dezember mindestens 20'000 Leute nach Olten locken soll – mit diesen Attraktionen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 03.12.2021, 23.00 Uhr

Die Glühweinbar in Pyramidenform macht sich gut vor der Kulisse der Stadtkirche. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Im Adventsdorf ist 3G-Pflicht. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Um der Sitzpflicht bei der Konsumation nachzukommen, haben die Organisatoren viele Festbänke aufgestellt im Gelände. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Besucherinnen und Besucher stehen Schlange vor dem Eingang zum Adventsdorf, wo das Covid-Zertifikat geprüft wird. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Der Glühwein ist bei den Besuchenden bereits ein Renner. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Ebenfalls beliebt: das Bullenreiten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Eisbahn mit Kunststoffplatten ist bei den Kinder schon beliebt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Mark von Erlach verkauft die nächsten drei Wochen warme Suppen an seinem Marktstand. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Luc Nünlist vom Drei Tannen Bier ist auch mit einem Markthäuschen vor Ort. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt «Terminus»-Wirt Nicolas Ambrosch betreibt am Adventsdorf das Restaurant «Zum wisse Rössli» mit durchsichtigem Zelt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die vier Kantischüler vom Start-up TryNew bieten ihren Mini-Kräutergarten für drinnen an (von links: Gregor von Rohr, Yves Troxler, Gavin Porcelli und Arman Göktas. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Hanna Flükiger (links) und Marlyse Fässler aus Wolfwil bieten ihre selbst gemachten Taschen, Mützen und Handschuhe feil. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Karin Attinger bietet ihr Kunsthandwerk erstmals einem breiten Publikum an. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Dreimal soll das Publikum «ho, ho, ho» rufen und dann fliegt der Weihnachtsmann am Drahtseil vom Coop-City-Gebäude herab: Am Freitagabend kurz vor 19 Uhr klappte es schon recht gut – einzig der Effekt mit dem Feuerwerk funktionierte nicht einwandfrei, und Geschenke konnte der Weihnachtsmann auch keine verteilen; dies, weil sie laut Organisator Mike Zettel noch nicht eingetroffen sind. Das sollte sich aber ab heute ändern; jeweils um 19 Uhr fliegt der Mann ein.

Mit Startschwierigkeiten wie diesen hat ein Anlass wie das erstmals durchgeführte Adventsdorf normalerweise immer zu kämpfen. Die Leute nehmen es gelassen – und gratulieren Zettel im Vorbeigehen für die weihnächtlich geschmückte Kirchgasse. Den 20'000 Besucherinnen und Besucher, die er in den drei Wochen mindestens erwartet, will der Mister Adventsdorf «eine Freude bereiten» – und das scheint zu gelingen. Vor der Glühweinbar in Pyramidenform gibt es erste Schlangen, die Kinder vergnügen sich auf dem Eisfeld sowie dem Karussell und eine Gruppe junger Männer sucht die Herausforderung beim Bullenreiten – «wer kann sich am längsten am Seil festhalten?» Bereits am Freitagabend mussten die Security-Leute die beiden Zugänge zum Adventsdorf mehrmals sperren; die von der Stadtverwaltung vorgegebene Kapazität von 700 Anwesenden war erreicht – dies trotz 3G-Zertifikatspflicht.

Dass der Anlass überhaupt stattfindet – bereits 2020 wurde er wegen der Pandemie abgesagt –, war lange nicht klar. Im Vorstand habe es dazu kontroverse Diskussionen gegeben, sagte Co-Präsident Andreas Jäggi vom Gewerbeverein beim Apéro mit den geladenen Gästen. Mit der Durchführung wolle man «ein Zeichen setzen» und Mut beweisen. Und die Organisatoren hoffen, dass ihnen der Bundesrat am Ende nicht doch noch den Stecker zieht – und die Veranstaltung verbietet. Das wäre das «Worst-Case-Szenario», so Zettel. Doch man plant bereits für nächstes Jahr: Co-Präsident Darko Bosnjak sprach von weiteren Highlights, die angedacht sind, um mit dem Adventsdorf auch Menschen über die Region hinaus nach Olten zu bewegen – eines der erklärten Ziele des Gewerbevereins.

Viele regionale Angebote sind zu finden

Am Freitag waren noch nicht alle der 25 Markthäuschen besetzt. Wenige Daten seien noch buchbar, sagte Zettel. Die Feuertaufe erlebte im Adventsdorf Karin Attinger aus Fulenbach. Ihre Kunsthandwerk-Produkte wie Herzen aus Epoxidharz und Beton bietet sie das erste Mal einem breiten Publikum feil. «Ich möchte wissen, ob meine Produkte nachgefragt werden.» Die vier Jungs des Oltner Kanti Start-ups TryNew haben ihr Hüttli hingegen das ganze erste Wochenende gemietet. Sie verkaufen einen Mini-Kräutergarten für drinnen. Mithilfe einer wachstumsfördernden Lampe sollen Kräuter wie Kresse innert weniger Tagen gedeihen.

Jeweils für die Wochenenden vor Ort sind Luc Nünlist und sein Team vom Drei Tannen Bier. Seine verschiedenen Biere, etwa eine Limited Edition in der 7,5-Deziliter-Flasche mit 10 Volumenprozent Alkohol, oder einen einheimischen Ingwer-Zitronen-Likör sind neben weiteren Produkten am Stand erhältlich. Normalerweise sei der Dezember mit Führungen und Degustationen gut gebucht, wegen der wieder angespannteren Coronasituation falle dies nun alles weg, erzählte er.

Die gesamten drei Wochen präsent sind Hanna Flükiger mit ihrer Gschänkstube und ihre Schwester Silvia Guldimann mit Fancy Dresses. Gemeinsam betreiben sie in Wolfwil einen Laden und wollen nun ihre selbst produzierten Waren wie Handtaschen, Mützen oder Handschuhe verkaufen. Speziell dabei: Sie verändern in den nächsten 20 Tagen immer mal wieder ihr Angebot.

Eines der Gastroangebote ist das «Terminus» mit «Zum wisse Rösli». Im beheizten Zelt mit durchsichtigen Wänden gibts gutbürgerliche Schweizer Küche. Das Restaurant an der Frohburgstrasse ist trotzdem geöffnet. Die Doppelbelastung nimmt Wirt Nicolas Ambrosch gerne auf sich: Dank Sponsoren und Gönnern stemmt er das auch finanziell.

