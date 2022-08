Pop Pot Club: einst erste Heimat für Oltner Beatmusikfans

Kurz und Intensiv Oltner Jugendkeller: Der Pop Pot Club 68 währte nur vier Jahre Der Oltner Jugendkeller zog Beatmusikfans von weither an. Zur Eröffnung brachte auch das Schweizer Fernsehen einen Beitrag. Urs Amacher Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Volles Haus im Pop Pot Club: Oben links René Steiner (mit Brille), ehemals Leiter des Jugendhauses «Färbi» in Olten. zvg

Der Pop Pot Club 68 startete – wie sein Name verrät – 1968 und existierte gerade einmal vier Jahre. Doch selbst in dieser kurzen Episode verwandelte sich der Jugendkeller einige Male. Die Innendekoration wurde vom «Art Director» umgestaltet.

Die anfängliche Diskothek mit den aktuellsten Hits von Rock und Pop bauten die Betreiber aus und installierten eine Bühne. Dort spielten neben lokalen Beatbands auch internationale Musikgruppen. Die Besucher, die dabei waren, schwärmen noch heute mit leuchtenden Augen davon.

Aufbruch in Abbruchliegenschaft

Der Pop Pot Club befand sich im Bierdepot der Feldschlösschen-Brauerei im «Winkel». Die ganze Liegenschaft unweit des Oltner Bahnhofs war dem Abbruch geweiht. Der Depot-Verwalter, Guy Baumann, erlaubte einer kleinen Gruppe junger Männer um den Jus-Studenten Pierre F. Haesler, sich auf Zusehen hin im stillgelegten Gärkeller einzurichten.

«Also räumten Kollegen und ich in Wochenendarbeit zuerst den Gewölbekeller aus und putzten ihn»,

erzählt Pierre Haesler. «Anschliessend nagelten wir Schwartenbretter an die Stirnwand.» Schliesslich bemalte der Oltner Grafikerlehrling Bruno Cerf die Seitenwände mit farbigen abstrakten Motiven. Die Müller-Brüder installierten das Elektrische. Die Firma Spillmann Mobilia spendete die Nierentischchen und Stühle und das Radiogeschäft Gräbner lieferte fast gratis das Mischpult samt Plattenspieler für den Disc Jockey.

Der Musikkeller «Pop Pot Club» konnte übrigens nicht als Gastrobetrieb geführt werden. Er erhielt zwar vom Regierungsrat eine Spezialbewilligung als Verein, durfte aber nur alkoholfreie Getränke verkaufen.

Das Fernsehen kam zur Premiere

Eröffnet wurde der Pop Pot Club 68 am 20. April 1968, dem Samstag nach Ostern. Damit hatte «Oltens Teen- und Twenjugend endlich ein Lokal erhalten, das ihren Wünschen nach einem Jazz-, Tanz-, Unterhaltungs-, Diskussions- und Filmkeller entgegenkommt», schrieb damals das «Oltner Tagblatt» unter dem Titel «Wer popt so spät in der Nacht?». Dieses Ereignis erachtete sogar das Schweizer Fernsehen als so bedeutend, dass es für einen Beitrag im Regionalmagazin «Antenne» extra anreiste.

Für den Premieren-Event hatten die Initianten ein stilistisch bunt gemischtes Programm vorbereitet. Zuerst spielten die lokalen «Dixieland Preachers» und das «Modern Jazz-Quintett Tutilo Odermatt» aus Zürich. Für den erkrankten Kaplan Flury sprang kurzfristig der belgische Chansonnier Bernard Henrion (später als Sonny Appelday erfolgreich) ein. Zum Abschluss trat die Beatband «Sounds» aus Solothurn auf.

Ein Anlass in dieser musikalischen Vielfalt blieb die grosse Ausnahme. Die Initianten betrieben ihren Jugendkeller anschliessend als Disco. Im Pop Pot Club 68 legten wechselnde Disc Jockeys, etwa Peter Bitterli oder Ferdy Brenner, die Platten auf.

René Steiner wurde zum Haus DJ

Der Musikstil war klar englischsprachiger Rock/Pop. Zu so etwas wie zum Haus-DJ entwickelte sich der zu Beginn erst 16-jährige Kunstgewerbeschüler René Steiner.

Der Pop Pot Club schuf sich schnell einen Ruf als musikalische Hochburg des Rock und Pop.

«Hier wurden die aktuellsten Hits aus England und den USA sowie progressiver Rock rauf und runter gespielt, sodass die Teens und Twens selbst aus Zürich mit ihren Amischlitten angereist kamen, um im Pop Pot zu tanzen»,

erinnert sich der an der Reiserstrasse aufgewachsene Thomas Walser. «Und zum Schluss spielte René immer die Platte ‹I’m Going Home› von den Ten Years After.»

Kerngruppe des Pop Pot Club; das Bild stammt von Franz Gloor. zvg

Nach einem Rohrbruch-Wasserschaden bauten Art Director Ruedi «Schiblento» Schibler und René Steiner die Innendekoration radikal um. Sie bemalten die Wände grell orange, und an die Decke hängten sie weisse Styropor-Wolken.

«Krokodil» mit Leadsänger Hardy Hepp und Drummer Düde Dürst im Pop Pot Club. zvg

An der Stirnseite des Gewölbekellers bauten sie eine kleine Bühne ein. Diese wurde dann gebührend eingeweiht, indem am Samstagabend, den 16. August 1969 die neuformierte Zürcher Rockband «Krokodil» um Hardy Hepp ein Konzert gab.

In der Folge konnten sich auch Lokalmatadoren wie die Band «Noses» oder «Vanquish» im Pop Pot Club vor Publikum präsentieren. «Krokodil» übrigens existiert bis heute unter der Prämisse «The Legendary Prog Rock Psychedelic Band». Die Besetzung ist natürlich nicht mehr dieselbe.

Internationales im Pop Pot Club

Doch auch Gruppen von internationalem Format traten im Oltner Jugendkeller auf. Die progressive Truppe «East of Eden», welche direkt aus Montreux anreiste, spielte zuerst am Sonntag, 25. Januar 1970 im Pop Pot Club und gab am folgenden Abend im Oltner Konzertsaal ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten von «Terre des Hommes». Das Kinderhilfswerk war zehn Jahre zuvor in Lausanne gegründet worden.

Und noch heute erinnern sich viele mit glänzenden Augen an den Strassenmusiker Duster Bennett. Der britische Bluessänger liess sich in Olten für einmal von Rick Wright am Piano und Rony Mills am Bass begleiten.

Plakat des Pop Pot Club. zvg

Legendär war das Gastspiel von «Spirit of John Morgan», der vierköpfigen Band aus Grossbritannien. Sie war Vertreterin des musikalischen Boogie-WoogieBlues-Rock. Jürg Baumann, der Sohn von Verwalter Guy Baumann, weiss noch heute, wie Morgan stockbetrunken war, «doch auf der Bühne legte der Keyboarder und Handharmonikaspieler eine grandiose Performance hin. Zudem unterhielt er mit seinen Spässen das Publikum glänzend».

Andere Jugendcafés als Konkurrenz

Diese Auftritte waren die Highlights in der Geschichte des Pop Pot Club. Gleichzeitig büsste er nach und nach seine Attraktivität als Disco ein, da in der Umgebung weitere Jugendcafés entstanden waren. Zudem hatten die meisten der Gründerväter um Pierre Haesler, Erwin Zimmerli, Ruedi Schibler und Peter Eggenschwiler ihre Ausbildung zwischenzeitlich abgeschlossen.

So entschieden sie 1972, den Club aufzulösen. Das Feldschlösschen-Bierdepot wurde wenige Jahre danach abgebrochen und durch die heutige Winkel-Überbauung ersetzt.

