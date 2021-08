Wegen Fahrplan: Teenager müssen in Olten früher in die Schule

Region Olten Neuer Postauto-Fahrplan gibt in Region Olten den Takt vor: Teenager müssen fünf Minuten früher in der Schule sein Die Sekundarschule Olten hat ihre Unterrichtszeiten wegen der Umstellung einer Postauto-Linie angepasst. Neu beginnt der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler um 7.20 Uhr. Jürg Salvisberg 23.08.2021, 05.00 Uhr

An der Aarebrücke in Aarburg biegt das Postauto künftig selten Richtung Olten ab. Die Kurse von Wolfwil – Fulenbach – Boningen enden ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember regulär am Bahnhof Aarburg-Oftringen.

Wissenschaftliche Studien legen immer wieder nahe, den Unterrichtsbeginn für Jugendliche später anzusetzen, weil die Schülerinnen und Schüler so leistungsfähiger sind. Die Sekundarschule Olten muss dagegen ihre Lektionen in diesem Schuljahr am Morgen fünf Minuten früher beginnen. Dass die Teenager seit letzter Woche bereits um 7.20 Uhr statt um 7.25 Uhr antreten müssen, hat einen auf den ersten Blick nicht gerade naheliegenden Grund: Es ist der für den 12. Dezember 2021 anstehende Fahrplanwechsel, der in Region zur Umstellung bei der bisherigen Postauto-Linie 126 führt.

Auf der Oberstufe benutzen sie rund 25 Boninger Schülerinnen und Schüler, um in Olten die Sek B und E im Frohheimschulhaus sowie die Sek P in der Kantonsschule zu besuchen. Vom Winter an wird diese zur neuen Linie 127, die nur noch bis zum Bahnhof Aarburg-Oftringen führt, von wo es die S-Bahn nach Olten Bahnhof braucht. Im ersten Fahrplanentwurf wäre es für die Boninger wegen des Umsteigens unmöglich geworden, über Mittag nach Hause zurückzukehren.

Anpassungen wurden deshalb im Frohheim, das über keine Mensa oder einen regelmässigen Mittagstisch verfügt, unumgänglich. Dabei hatten die Planer im kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) die Sekundarschule Olten zuerst gar nicht auf dem Radar, als sie die im aktuellen Fahrplan von Oensingen nach Olten (Linie 126) respektive Wolfwil (Linie 127) führenden Postautokurse näher unter die Lupe nahmen, um bestehende Mängel zu beheben.

Zum Mitwirkungsverfahren eingeladen wurden die Kreisschule Bechburg in Oensingen und die Kreisschule Gäu in Neuendorf, in Olten jedoch nur die Einwohnergemeinde. Im frühen Verfahren sei die Sek Olten vielleicht tatsächlich entgangen, sagt AVT-Projektleiter Daniel Schwarz. Aber durch die Anhörung seien die wichtigen Themen trotzdem noch auf den Tisch gekommen.

Es gibt einen Extrakurs am Nachmittag

«Der Unterrichtsbeginn ist an sich schon früh und bewegt sich nun um fünf Minuten in die falsche Richtung», stellt auch der kantonale Planer fest. Dafür kommen die Boninger nach Unterrichtsschluss um 11.40 Uhr im Frohheim in den Genuss von kürzeren Wartezeiten bei der Heimfahrt zum Mittagessen. Dieses ist nun auch deshalb weiterhin möglich, weil am Nachmittag ein exklusiver Schulkurs die Boninger bis Olten Jurastrasse transportiert, von wo sie auf kurzem Weg zur Wiederaufnahme der Lektionen ins Frohheimschulhaus um 13.45 Uhr gelangen.

Ein ähnlicher Morgenkurs sei unrealistisch gewesen, weil der neue reguläre Fahrplan bestens aufgehe, sagt Daniel Schwarz vom AVT. Offenbar habe sich für die Firma PostAuto am frühen Morgen auch das Problem verfügbarer Fahrzeuge gestellt.

Um einen noch früheren Unterrichtsbeginn zu vermeiden, prüften die Schulleiter der Sekundarschule Olten auch einen späteren Einstieg um 7.40 Uhr. Doch die gemeinsame Belegung der Turnhallen mit der Primarschule in Olten verhinderte laut Hansueli Tschumi eine stundenplantechnisch vertretbare Lösung.

Umstellung auch wegen Staulage Olten-Aarburg

Der AVT-Bericht für die Mitwirkung zeigt deutlich auf, wieso das Amt und PostAuto als Leistungserbringer neben wirtschaftlichen und fahrplantechnischen Überlegungen eine neue Linienführung angestrebt haben. Der Fahrplan der derzeitigen Linie 126 von Olten nach Wolfwil Oberdorf ist mit 25 Minuten Reisezeit zu «sportlich» angelegt. Auch ausserhalb der Stosszeiten konnte diese Marke kaum eingehalten werden.

Die häufige Verkehrsüberlastung im Raum Olten und speziell die Stausituation von und nach Aarburg verschlimmerte die Lage zusätzlich. Das Postauto trifft in Wolfwil durchschnittlich 14 Minuten verspätet ein. In der Gegenrichtung verspäten sich die Kurse im Mittel um drei Minuten, womit auch nicht alle Anschlüsse am Bahnhof Olten garantiert werden können.

Künftig bewegt sich die Reisezeit von Olten Richtung Wolfwil zwischen 29 und 34 Minuten, in der umgekehrten Richtung sind statt bisher 27 bis 29 Minuten neu 31 bis 36 Minuten zu veranschlagen. «Der neue Fahrplan wird durch die Änderung zuverlässiger für die Passagiere sein», verspricht PostAuto-Mediensprecherin Katharina Merkle.

Werktags wartet das Transportunternehmen tagsüber zudem neu mit einem durchgehenden Halbstundentakt auf. Dank des «durchdachteren Konzepts» glaubt es auch langfristig stabil aufgestellt zu sein, wenn durch die Sanierung der Oltnerstrasse zwischen Olten und Aarburg ab 2023/24 eine zusätzliche Belastung droht.

Drei Aaregäuer Gemeinden wenig begeistert

Während PostAuto als Unternehmen überzeugt ist, dass die neue Verbindung trotz des Umsteigens am Bahnhof Aarburg-Oftringen für die Fahrgäste insgesamt vorteilhafter ist, tönt es in den Gemeinden im Aaregäu skeptischer. «Im ersten Moment kam vor allem das Umsteigen bei uns nicht gut an», berichtet Bruno Stalder. Mittlerweile kann sich der neue Boninger Gemeindepräsident mit dem Argument der verbesserten Pünktlichkeit anfreunden.

«Allerdings wird man noch sehen, ob das Umsteigen bei schwierigen Strassenverhältnissen im Winter immer funktioniert.» Auch den Halbstundentakt als Plus sieht er angesichts der auf die kleine Gemeinde zukommenden Mehrkosten relativ: «Wie viele unserer Bewohner brauchen ihn wirklich?»

Thomas Blum anerkennt diesen Mehrwert im Busangebot durchaus, aber auch für den Fulenbacher Gemeindepräsidenten ist das Umsteigen weiterhin unattraktiv. «Speziell für Ältere ist dieser Wechsel des Verkehrsmittels nicht komfortabel.» Der Wolfwiler Gemeinderat hielt in der Mitwirkung gegenüber dem AVT fest, dass eine direkte Verbindung mit dem Postauto nach Olten Bahnhof grundsätzlich nicht ersetzbar sei.

Die Einwohnergemeinden an der Staustrecke melden zur neuen Lösung im Mitwirkungsbericht weniger Bedenken an. Aarburg scheint den Verlust der Postauto-Linie ab Städtli bis Olten Bahnhof, wo auch der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu verkehrt, nicht zu bedauern und glaubt seinen Bahnhof für die Zukunft mit den Umsteigepassagieren bestens gerüstet. Die Stadt Olten begrüsst grundsätzlich das neue Buskonzept, das Fahrplanstabilität verspricht; sie regt aber auch ein Monitoring an, damit einem allfälligen Umsteigen auf den motorisierten Individualverkehr mit einer zusätzlichen Belastung des Strassennetzes als Folge der Fahrplanänderung frühzeitig begegnet werden kann.