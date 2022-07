So wird Olten von Touristeninnen und Touristen wahrgenommen

Der Blick von aussen Tourismus in Olten – wie auswärtige Besuchende auf Tripadvisor und Google die Stadt sehen Olten ist schweizweit für den Bahnhof bekannt. Allerdings hat die Stadt deutlich mehr zu bieten, was Touristinnen und Touristen zu schätzen wissen, wenn sie mal hier waren. Ein Streifzug durch die Bewertungen zweier Onlineportale. Franziska Roth Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Sicht auf die Altstadt von Olten und die Holzbrücke. Bruno Kissling

In Büchereien oder Bibliotheken sucht man grösstenteils vergebens nach Ausflugsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten oder Gastronomiebetrieben in Olten. Viele Bücher widmen Olten einen kleinen Abschnitt oder Olten findet, wie in den bekannten Reiseführern von Marco Polo und Lonely Planet, gar keinen Platz. In der Welt des World Wide Web sieht es allerdings anders aus.

Olten – ein «Hidden Gem»

«Die charmante Kleinstadt Olten liegt zentral am Jurasüdfuss an der Aare zwischen Solothurn und Aarau. Wegen Ihrer zentralen Lage im Schweizer Mittelland ist sie ein beliebter Austragungsort für Kongresse und Tagungen», schreibt Schweiz Tourismus auf ihrer Website.

«Unser Partner Region Olten Tourismus beteiligt sich bereits seit ein paar Jahren noch intensiver an unserer Tourismuswerbung. So gelang es, Olten noch mehr auf die touristische Landkarte zu setzen», schreibt die Organisation auf Anfrage.

«Olten stellt touristisch ein eigentlicher Geheimtipp dar, ein ‹Hidden Gem›, abseits der bekannten Pfade. Viele der Erlebnisse und Angebote sind erst in den vergangenen Jahren entstanden und gelten so (noch) als Kennertipps», so Schweiz Tourismus weiter.

Olten und Onlinebewertungen

Auch bei Tripadvisor, einer weltweit bekannten Touristikwebsite, ist Olten mit den verschiedensten Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Gastronomiebetrieben vertreten. Tripadvisor ist eine amerikanische Plattform, auf der Nutzer und Nutzerinnen Bewertungen und Erfahrungsberichte schreiben können. Basierend auf Tripadvisor-Daten, einschliesslich Bewertungen, Fotos und Beliebtheit, erstellt die Website ein Ranking.

Die Alte Brücke als das Oltner Wahrzeichen. Bruno Kissling

In Olten thront die Alte Holzbrücke auf Platz eins im Tripadvisor-Ranking der Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Bei Google erhält sie 4,6 von 5 möglichen Sternen bei 94 Rezensionen. «Wunderbarer Anblick der alten Brücke vom Uferweg an der Aare hinüber zur Altstadt», schreibt ein Nutzer.

Platz zwei des Tripadvisor-Rankings belegt die Stadtführung von Region Olten Tourismus: Diese Aktivität erhält 4,5 Sterne. Ein User schreibt: «… Wir haben alle nicht gewusst, dass Olten eine so schöne Altstadt hat. Wir verstehen nun nicht mehr nur Bahnhof im Zusammenhang mit Olten, sondern haben nun eine schöne Altstadt in Erinnerung.»

Drei Museen in einem Haus und Schwimmen in der Aare

Auch das Naturmuseum ist hoch im Kurs bei den Touristen, es erreicht Platz drei. Bei Google wird das Oltner Haus der Museen, in dem sich das Naturmuseum befindet, mit 4,5 Sternen und 64 Rezensionen bewertet.

«Sehr gut gelungen! Drei Museen in einem Haus. Sehr freundlicher und kompetenter Empfang. Nettes Café im Hause. Gute Lage im Herzen der Stadt Olten. Gute Parkmöglichkeiten in der Nähe. Immer wieder ein Besuch wert», kommentiert ein User. Etwas weniger löblich schreibt eine Nutzerin: «Kleines Museum. In einer Stunde alles gesehen. Viel mehr erwartet.»

Platz vier belegt das Oltner Strandbad. Die Badi wurde bei Google satte 378 Mal bewertet und erhält 4,1 Sterne. Geschätzt wird vor allem der grosse Liegeplatz, die Schwimmmöglichkeiten in der Aare, die Sauberkeit und der Bereich für Kinder.

Der Fabrikladen mit dem Kakaomassenwerk von Lindt & Sprüngli im Hintergrund. Bruno Kissling

Viel Resonanz zum Fabrikladen von Lindt & Sprüngli

So wie Schoggi in der ganzen Schweiz grosse Beliebtheit geniesst, ist es in Olten nicht anders. Der liebliche Schokoladengeruch, in den die Stadt teilweise eintaucht, kommt vom Kakaomassenwerk der Lindt & Sprüngli aus dem Industriegebiet.

Der dazugehörige Fabrikladen belegt beim Ranking von Tripadvisor den Platz fünf. Er erhält bei Google 4,7 Sterne und wird mit 327 Rezensionen bewertet. «Riesige Lindt-Auswahl im Fabrikladen. Immer Top-Aktionen. Freundliches und zuvorkommend Personal. Genügend Parkplätze vorhanden», schreibt ein Nutzer.

Olten als Kulturstadt

Es gibt weitere Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die es nicht in die Top fünf bei Tripadvisor geschafft haben: Darunter befindet sich das Haus der Fotografie des Vereins International Photo Festival Olten mit 5 Sternen und 17 Bewertungen bei Google. «Tolles Gebäude, nette Leute und eine inspirierende Ausstellung», schreibt ein Nutzer. Es befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des Naturmuseums.

Auch der Schriftstellerweg, mit dem Olten seinen Ruf als Literaturstadt begründet, zieht regelmässig auswärtige Besuchende an. «Erkunden Sie die äusserst breite und vielfältige Literaturszene von klassisch über Kabarett bis Poetry Slam», lautet die Beschreibung bei Tripadvisor. Auch Schweiz Tourismus schlägt diese Aktivität den Touristinnen und Touristen vor.

Kunstmuseum: «Ein hübsches kleines Museum»

Das Oltner Kunstmuseum geniesst bei Google eine solide Bewertung von 4,4 Sternen bei 51 Rezensionen. «Ein hübsches kleines Museum, dessen Ausstellung sich über mehrere Stockwerke verteilt befindet. Am eindrücklichsten fand ich, dass die Museumsangestellten ein Gespräch mit meiner Gruppe begannen und uns Hintergrundinformationen zu den Künstlern in einem guten Gespräch vermittelten», lautet eine Rezension.

Die Oltner Stadtkirche wurde aufwendig renoviert. Bruno Kissling / Archiv

Die frisch renovierte, imposante Stadtkirche im Zentrum ist auch ein Oltner Wahrzeichen, welches auf der Plattform Tripadvisor erwähnt wird. «Ein Kleinod inmitten der Stadt Olten. Neu und sehr gut saniert ohne die Patina zu nehmen. Interessante Gemälde und neue Sprüche an den beiden Längswänden regen die Gedanken an. Ein Ort um kurz zu verweilen und etwas innezuhalten», schreibt ein Nutzer über die Kirche der christkatholischen Gemeinde.

Bei Google schneidet sie mit 4,4 Sternen und 54 Rezensionen ab. Allerdings kommt die Kirche nicht nur gut weg bei den Bewertungen – das hat aber nicht viel mit dem Gebäude zu tun: «Schöne Kirche. Leider sehr viele Randständige, Besoffene und Pöbler vor dem Eingang der Kirche. Zu Schade», kommentiert ein Nutzer.

Der Eingang zum Energietunnel Aaredüker. Der Tunnel führt unter der Aare hindurch und verbindet die beiden Oltner Stadtteile. Bruno Kissling

Energietunnel, der unter der Aare durchführt

Ebenfalls überregional bekannt ist der Energietunnel Aaredüker. Er verbindet die beiden Oltner Stadtteile und führt Versorgungsleitungen von Strom, Gas und Wasser unter dem Fluss hindurch. Er befindet sich auf der Höhe des Bahnhofs und ist begehbar. Die angebotenen Führungen durch den Tunnel werden bei Google kommentarlos von vier Personen mit 4,3 Sternen bewertet.

Das Restaurant Orient liegt in der Innenstadt und bietet syrische sowie kurdische Spezialitäten an. Bruno Kissling

Orientalisches Restaurant thront auf Platz eins

Auch Gastronomietipps gibt es auf Tripadvisor. Platz eins belegt keines der einschlägig bekannten Lokale, sondern das Restaurant Orient in der Solothurnerstrasse.

Geschäftsführer des Restaurants Orient ist Shaheen Haj Ali. Bruno Kissling

Das Lokal bietet Spezialitäten aus Syrien und Kurdistan: «Man fühlt sich direkt in den nahen Osten versetzt, wenn man hier diniert. Die Besitzer trinken nebst dem Servieren zusammen Tee und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Eine willkommene Abwechslung in unserer Schweizer Hektik. Sehr schön war der offerierte Schwarztee zur Abrundung», lautet eine der 267 Googlerezensionen.

«Es gibt Leute, die kommen extra für uns nach Olten»

Insgesamt bekommt das Restaurant 4,8 Sterne. Der Geschäftsführer Shaheen Haj Ali freut sich über die guten Rezensionen: «Ich bin sehr stolz auf die Leistung von meinem Team; wir kochen alles frisch und achten dabei auf Qualität.» Er selbst ist Syrer, stammt aus kurdischem Gebiet und steht gemeinsam mit einer Angestellten in der Küche.

«Ich verkaufe den Gästen nichts, was ich nicht meiner Familie zu essen geben würde. Wir kochen mit Liebe», erzählt Shaheen Haj Ali. Das Restaurant gibt es seit 2016 und ist überregional bekannt: «Es gibt Leute, die kommen extra für uns nach Olten», sagt Shaheen Haj Ali.

