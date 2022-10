Daten-Analyse Unfall-Hotspots: Das sind die zwanzig gefährlichsten Stellen auf den Strassen rund um Olten und im Niederamt Wir haben anhand der Unfalldaten des Bundes untersucht, wo in der Region die meisten Unfälle mit Verletzten oder gar Toten passieren. Auffällig: Fast jeder Dritte Unfallhotspot ist ein Kreisel. Doch auch eine Tankstelle gehört dazu. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Gäustrasse bei der Usego in Olten kollidierten 2015 zwei Autos frontal, wohl weil die Lenkerin des schwarzen Nissan das Rotlicht überfuhr. Kapo Solothurn

Allein in der Stadt Olten gibt es pro Jahr durchschnittlich 53 Unfälle mit Verletzten. Das zeigt ein Blick in die nationale Unfallstatistik. Doch wo «chlöpft» es besonders oft? Auf welchen Strassenabschnitten in Olten und im Niederamt sollten Verkehrsteilnehmende besonders vorsichtig sein? Auch diese Fragen lassen sich mithilfe der Unfalldaten beantworten.

Auf einer Karte verzeichnet das Bundesamt für Strassen Astra nämlich alle polizeilich registrierten Unfälle von 2011 bis 2021. Auch Details zu den einzelnen Unfällen wie die Tageszeit oder ob Fussgänger oder Velofahrerinnen verwickelt waren, sind so einsehbar.

Um die gefährlichsten Verkehrsstellen der Region zu eruieren, hat diese Zeitung nach Orten mit besonders vielen Unfällen mit Personenschaden gesucht und die Schwere der Unfälle gewichtet (die Methode wird in der Box am Ende des Artikels genauer erklärt).

An drei Stellen gab es über 20 Unfälle

Gemäss unserer Analyse sind die Top-3-Unfallhotspots die Bahnhofsbrücke in Olten, der Kreisel bei der Coop-Tankstelle in Dulliken und der Sälikreisel in Olten. An allen drei Stellen ereigneten sich im untersuchten Zeitraum von 2011 bis 2021 über 20 Unfälle, wovon mindestens deren zwei Schwerverletzte forderten.

Als schwerverletzt gelten im Unfallprotokoll Personen mit sichtbaren Beeinträchtigungen wie Bewusstlosigkeit oder Knochenbrüchen, die mindestens einen Tag im Spital bleiben müssen. Hingegen haben sich Leichtverletzte nur leichte Blessuren wie Schürfwunden zugezogen und können den Unfallort selbstständig verlassen.

Insgesamt haben wir die 20 gefährlichsten Verkehrsstellen zusammengetragen (siehe Tabelle am Ende des Artikels). Wie zu erwarten, liegt der grösste Teil der Unfall-Hotspots innerhalb der Stadt Olten oder auf den stark befahrenen Hauptstrassen der Agglomeration:

Auffällig ist, dass sich 6 von den 20 Unfall-Hotspots bei Kreiseln befinden. Marcel Hausheer von der Verkehrstechnik der Kantonspolizei Solothurn überrascht dies nicht. Weil bis zu vier Strassen in einen Kreisel münden, vor allem aber auch wegen der vielen Fussgängerstreifen direkt neben dem Kreisel, sei die Verkehrssituation relativ komplex.

«Wenn Autolenkerinnen unerwartet bremsen müssen, führt das gerade auf dicht befahrenen Strassen schnell zu Kollisionen mit dem Folgeverkehr.»

Tendenziell seien Verkehrsteilnehmende weniger vorsichtig, wenn sie eh schon langsam unterwegs sind. Das Positive: Weil Kreisel das Verkehrstempo verglichen mit Kreuzungen drosseln, würden sich Unfallbeteiligte meist nur leichte Verletzungen zuziehen.

Unfälle mit Toten treten oft einzeln auf

Eine weitere Auffälligkeit der Datenanalyse: An keinem der identifizierten Unfallhotspots ereigneten sich Unfälle mit Toten. In Olten gab es innert elf Jahren nur einen Todesfall auf den Strassen, in kleineren Gemeinden wie Walterswil, Winznau und Erlinsbach deren zwei. Generell passierten schwere Unfälle eher ausserorts oder auf Autobahnen, so Verkehrsexperte Hausheer. Denn:

«Je tiefer die Geschwindigkeit, desto weniger Schaden.»

Vielfach würden bei einem tödlichen Unfall mehrere unglückliche Zufälle aufeinandertreffen, die Verkehrssituation spiele eher eine untergeordnete Rolle. Oder es sei Grobfahrlässigkeit im Spiel. Der Raserunfall 2008 vor dem Ortseingang in Schönenwerd, bei dem eine 21-Jährige ums Leben kam, sei dafür das beste Beispiel. «In solchen Fällen wird der Tod in Kauf genommen», so Hausheer.

Wo überall Verkehrsunfälle in den vergangenen elf Jahren Todesopfer forderten, hat diese Zeitung auf einer separaten Karte visualisiert.

Auf der Oltner Bahnhofsbrücke sowie auf den Kreuzungen davor und danach kam es von 2011 bis 2021 zu insgesamt 29 Unfällen mit verletzten Personen. Auf der Brücke passieren meist Auffahrunfälle (grün), was sich wohl durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der Hauptachse durch die Innenstadt erklären lässt.

Besonders gefährlich scheint die Kreuzung vor dem Bahnhof, wo der Verkehr vom Postplatz, Gösgen und der Innenstadt zusammentrifft. Ein Grund für die vielen Unfälle könnte der Fussgänger kurz nach dem Lichtsignal auf der Gösgerstrasse sein, vermutet Verkehrsexperte Marcel Hausheer.

Vom Bahnhof her würden immer wieder Leute den Fussgänger bei Rot überqueren. Direkt nach dem Anfahren wieder abrupt bremsen zu müssen: Darauf seien wohl viele Verkehrsteilnehmende nicht gefasst. Immer wieder ereigneten auf der Kreuzung auch Einbiege- (türkis) und Abbiegeunfälle (hellblau). Einer der schlimmsten Unfälle trug sich im November 2018 am späten Abend zu.

Nach der Kollision schlitterte der schwarze Volvo weiter und kam erst auf dem Veloparkplatz beim Bahnhofsquai zum Stehen. Kapo Solothurn (05.11.2018)

Ein Lenker eines schwarzen Volvos, der auf der Gösgerstrasse in Richtung Postplatz fuhr, übersah ein weisses Auto, das auf der vortrittsberechtigten Strasse vom Bahnhofquai her auf die Bahnhofsbrücke einbiegen wollte.

Der Unfallfahrer prallte in die Absperrung des Veloparkplatzes auf dem Bahnhofsquai, blieb aber unverletzt. Hingegen zogen sich die beiden Insassen des korrekt fahrenden Autos bei der Kollision Verletzungen zu.

Rund um den Kreisel auf der Niederämterstrasse in Dulliken, unweit der Coop-Tankstelle, gab es von 2011 bis 2021 insgesamt 18 Unfälle mit Verletzten. Im Kreisel selbst passieren meist Einbiegeunfälle, davor und danach vor allem Auffahrunfälle.

Mit einem durchschnittlichen Tagesverkehr von über 15’000 Fahrzeugen gehört die Niederämterstrasse zu den am stärksten befahrenen Strassen in der Oltner Agglomeration. Symptomatisch für den dichten Verkehr scheint, dass sich drei von insgesamt fünf Unfällen mit Fussgängerinnen und Fussgängern auf den Zebrastreifen um den Kreisel ereigneten.

Von drei Unfällen mit Schwerverletzten gehören deren zwei in die Kategorie Selbst-/Schleuderunfälle. Zuletzt stürzte hier im Oktober 2020 frühmorgens ein Motorradfahrer und musste schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden.

Wie die Bahnhofsbrücke zählt auch der Sälikreisel in Olten zu den zentralen Verkehrsknoten der Stadt. Via der neuen Brücke trifft hier seit 2013 der Verkehr der Entlastung Region Olten (ERO) wieder auf die Kantonsstrasse in Richtung Aarburg oder Postplatz.

Auffällig sind an diesem Unfall-Hotspot insbesondere die vielen Einbiege- und Abbiegeunfälle im Innern des Kreisels. Mit dem Bau der ERO wurden die Zufahrtstrassen wie auch der Kreisel selbst auf zwei Spuren erweitert, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Beim Bau der ERO wurde der Sälikreisel um eine zweite Spur ausgebaut. Bruno Kissling (Archiv)

Die beiden Fahrstreifen im Kreisel seien aber relativ eng, insbesondere wenn ein Lastwagen und ein Auto nebeneinander führen, so Verkehrsexperte Hausheer. So passiere es immer wieder, dass Lastwagen beim Abbiegen innen vorbeifahrende Verkehrsteilnehmende im toten Winkel haben und diese streiften.

2016 und 2019 kam es zu je einem Einbiegeunfall mit Schwerverletzten. In einem der Unfälle war ein Velo, im anderen ein Motorrad verwickelt. Insgesamt sind bei fast der Hälfte der Unfälle mit Leichtverletzten Zweiräder oder Fussgänger involviert.

Obschon die Überführung bei der Usego in Olten erst 2013 gebaut wurde, steht sie weit oben auf der Rangliste der Unfall-Hotspots der Region . Vor allem die Einfahrt oder Ausfahrt der Überführung – dem Verbindungsstück zwischen Solothurnerstrasse und der Entlastungsstrasse ERO – ist gefährlich. Insgesamt passierten hier 15 Unfälle mit Personenschaden.

Bei der Einmündung der Überführung in die ERO kam es innert fünf Jahren zu zwei Unfällen mit Schwerverletzten. 2015 überquerte die Lenkerin eines schwarzen Nissans von Olten her wahrscheinlich bei Rotlicht die ERO. Sie kollidierte dabei mit einem gleichzeitig von der Überführung her einbiegenden Auto, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein weiteres entgegenkommendes Auto.

Selten gibt es am Ortsrand eine derart auffällige Häufung von Unfällen mit Personenschäden wie auf der Oltnerstrasse in Gretzenbach. Der Grund wird beim genaueren Hinschauen schnell klar: Die Fredy's Tankstelle ist bekannt als einige der günstigsten Tankstellen der Region. Auch der angrenzende Beck Maier ist beliebt bei Pendlerinnen und Pendlern.

Wenn Autos nach dem Tanken wieder auf die Hauptstrasse einbiegen, behindert das den Verkehrsfluss. So lassen sich vermutlich die vielen Auffahrunfälle erklären. Bei der grossen Mehrheit der Unfälle trugen die beteiligten Personen jedoch nur leichte Verletzungen davon.

Vor der Fredy's Tankstelle in Gretzenbach gibt es immer wieder Blechschäden, wohl auch weil das Benzin hier besonders günstig ist. Kapo Solothurn (17.08.2022)

Rund um den Kreisel auf der Hauptstrasse in Däniken kam es zwischen 2011 und 2021 zu insgesamt 13 Unfällen mit Personenschaden. Auffällig ist, dass die meisten Unfälle auf der Fahrseite in Richtung Olten passierten.

Gefährlich scheint der Kreisel insbesondere für Lenkerinnen und Lenker von Zweirädern: Bei fünf Unfällen war ein Velo involviert, bei deren zwei ein Töff. 2015 wurde zudem ein Fussgänger oder eine Fussgängerin schwer verletzt.

Am östlichen Stadtrand Oltens, auf der Aarauerstrasse auf Höhe des Friedhof Meisenhard, passiert im Schnitt einmal pro Jahr ein Unfall mit Personenschaden. Viele Unfälle an dieser Stelle passierten bei der Einmündung des Meisenhardwegs auf die Hauptstrasse.

Gefährlich scheint vor allem der Zebrastreifen kurz vor der Zweigstelle zu sein, weil es Fahrzeuge aus drei Richtungen zu beachten gilt. 2014 wurde hier ein neunjähriges Mädchen von einem Auto angefahren.

Auch einige Meter weiter vorne, auf der Fahrseite in Richtung Olten, wo der Busstreifen und die normale Spur zusammenkommen, ereigneten sich fünf Unfälle. Deren vier waren Auffahrunfälle.

Die meisten der insgesamt 14 Unfälle auf der Unterführungsstrasse in Olten sind Auffahrunfälle. Berüchtigt ist die Unterführung vor allem unter einheimischen Velofahrenden. Der Velostreifen auf der Unterführungsstrasse Richtung Dulliken ist schmal. Die Ampel an der Kreuzung schaltet schnell um, weshalb drängelnde Autos nicht selten Velos touchieren.

Kolumnistin Jessica Foschini schilderte kürzlich in dieser Zeitung, dass sie für die Stadtquerung meist nicht die «offizielle» Route über die Unterführungstrasse nutze, sondern die für Fussgänger vorgesehene Winkelunterführung – obschon sie den Drahtesel dort stossen muss. Bei 4 von den insgesamt 14 Unfällen im Umkreis der Unterführung war denn auch ein Velo involviert, bei deren 5 ein Motorrad.

Mit elf Unfällen mit Personenschaden gehört auch der Kreisel auf der Oltnerstrasse in Hägendorf zu den Top-Ten-Unfallhotspots. Auffällig ist, dass sich sechs Unfälle auf den Fussgängerstreifen um den Kreisel oder kurz davor ereigneten.

Nicht nur der Kreisel im Zentrum von Hägendorf, sondern auch jener am östlichen Ortsausgang, wo der Thalackerweg einmündet, gehört mit insgesamt sieben Unfällen zu den Hotspots der Region. Auf den Fussgängerstreifen auf der Solothurnerstrasse ereigneten sich in den letzten vier Jahren zwei Unfälle mit Schwerverletzten.

Ein besonders schlimmer Unfall geschah im Dezember 2018: Der Lenker eines schwarzen Peugeots, der den Kreisel in Richtung Olten verliess, fuhr eine Jugendliche an, welche wegen Verdachtes auf schwere Verletzungen mit der Rega ins Spital geflogen werden musste.

Beim Kreisel auf der Baslerstrasse in Trimbach ereigneten sich von 2011 bis 2021 insgesamt neun Unfälle. Kritisch scheint besonders die Einmündung der Baslerstrasse in Richtung Olten zu sein, vielleicht wegen der vielen Geschäftsparkplätze unweit der Kreiselausfahrt.

Der Kreisel entstand erst 2011, zunächst als Provisorium. 2016 wurde der bisherige Kreisel, der lediglich durch Markierungen auf der Strassenfläche als solcher erkennbar war, durch einen richtigen Kreisel mit einer Mittelinsel aus Beton ersetzt.

Die zwei Unfälle mit Schwerverletzten ereigneten sich jedoch nach der Sanierung des Kreisels. In einen der Unfälle war ein Velo, beim anderen ein Töff verwickelt.

Bei der Kreuzung Baslerstrasse/Belchenstrasse bei der Firma SIX in Olten passierten seit 2011 gleich drei Unfälle mit Schwerverletzten auf engem Raum. Bei all diesen Unfällen war ein Motorrad involviert.

Im September 2011 bog eine Automobilistin von der nicht vortrittsberechtigten Belchenstrasse nach links auf die Baslerstrasse ein und übersah einen Töfffahrer. Obschon dieser eine Vollbremsung einlegte, kam es zur Kollision. Der schwer verletzte Lenker des Töffs musste ins Spital eingewiesen werden.

Eine Autofahrerin, die von der nicht vortrittsberechtigten Belchenstrasse einbog, rammte im September 2011 einen entgegenkommenden Töfffahrer. Kapo Solothurn (23.09.2011)

So haben wir die Unfallhotspots identifiziert Der Bund stellt die Daten aller polizeilich registrierten Unfälle mit Personenschaden der Jahre 2011 bis 2021 zur Verfügung. Um Strassenabschnitte mit besonders vielen Unfällen zu erkennen, haben wir mit Hilfe eines Computerprogrammes zunächst ein Netz von 100 x 100 Metern über die Schweiz gelegt. In den so entstandenen Kacheln haben wir die Unfälle gezählt und jene Kacheln mit den meisten Unfällen gesammelt. Anschliessend haben wir das gleiche Netz dreimal leicht verschoben über die Schweiz gelegt und auf andere Hotspots geachtet. So vermeiden wir, dass eine Häufung unter unserem Radar bleibt, weil die Kachelgrenze mitten durch einen solchen Hotspot läuft. Die Verkehrssituation und Unfälle der so eruierten Stellen haben wir einzeln analysiert und Experten dazu befragt. Um eine Rangliste der gefährlichsten Hotspots zu erstellen, haben wir einen Score entwickelt, der nicht nur die Zahl der Unfälle, sondern auch deren Schwere berücksichtigt. So vergaben wir Unfällen mit Schwerverletzten je 3 Punkte und Unfällen mit Leichtverletzten je 1 Punkt.

Welche Unfallhotspots in der Region Olten und im Niederamt kennen Sie? Wir würden es gerne wissen, schreiben Sie es uns doch in die Kommentare.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen