Dank Mikrochip Vor acht Jahren entlaufen, kehrt Kater Banusch zu Besitzerfamilie Hänggi in Hägendorf zurück Im Winter 2015 ist sie spurlos verschwunden, nun ist die Katze der Familie Hänggi aus Hägendorf wieder in ihrer Obhut. Der Kater lebte anscheinend im Säliquartier in Olten und wurde von zwei Frauen jahrelang versorgt. Fabian Muster 1 Kommentar 04.01.2023, 12.00 Uhr

Katze kehrt nach acht Jahren zu ihren Besitzern zurück: Susi und Thomas Hänggi mit dem nun 16-jährigen Kater Banusch. Bruno Kissling

«Wir haben unser Wunder für das 2023 bereits ... unglaublich», schreibt Thomas Hänggi in seinem Facebook-Post. Der Hägendörfer und seine Frau Susi können es auch zwei Tage danach kaum fassen, dass ihr geliebter Kater Banusch nach rund acht Jahren wieder zu Hause ist. «Wir sind aus allen Wolken gefallen», sagt er am Telefon.

Am Neujahrstag erhielten sie abends einen Anruf, dass ihre Katze im Oltner Säliquartier aufgegriffen worden sei und nun in der Tierklinik Aarau West durchgecheckt werde. Sofort fuhren sie ins aargauische Oberentfelden und schlossen ihren Kater in die Arme. Er hatte ein paar Flöhe und entzündete Augen – ansonsten war das 16-jährige Tier in gutem Zustand. «Wir haben ein komplettes Blutbild von unserem Banusch machen lassen», sagt Hänggi. Der Kater fresse schon wieder wie ein Mähdrescher.

Es war im Februar 2015, als Banusch eines Morgens plötzlich nicht mehr nach Hause kam. Normalerweise sei er auf seinen Streifzügen nicht sehr weit in der Gegend herumgekommen, sagt Hänggi. Die Familie sei sehr traurig gewesen, weil er ein lustiger und selbstbewusster Kater gewesen war. Hänggi erzählt eine Episode, die dies unterstreicht: Der knapp zehn Monate alte Banusch habe jeweils den Familienhund an seinem Platz so lange angestarrt, bis dieser das Feld von sich aus räumte – und der Kater sich ins Körbli setzen konnte.

Kater Banusch wurde von zwei Frauen versorgt

Wie die Katze von Hägendorf nach Olten ins Säliquartier kam, kann Hänggi nicht mehr rekonstruieren. Wie lange hat dieser Weg gedauert? Hat ihn vielleicht jemand unabsichtlich im Auto mitgenommen? Etwas klarer ist, wie Banusch in Olten überlebt hat: Anscheinend wurde er von zwei Frauen, die zeitlich nacheinander in der gleichen Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses lebten, gefüttert. Zudem haben sie eine Box als Schlafplatz herausgestellt. «Wir haben bereits mit der einen Frau gesprochen und uns für die Fürsorge bedankt.»

Die Augen hat der Kater leicht entzündet. Bruno Kissling

Das einzige, was Hänggi schade findet: Dass man nicht früher auf die Idee gekommen sei, die Besitzerfamilie des herrenlosen Tiers auszumachen. Das wäre nämlich relativ einfach gewesen: Dem Kater ist wie so vielen Katzen ein Chip implantiert, mit Angaben zu sich und den Besitzenden. «Dann hätten wir unseren Banusch schon viel früher wieder in die Arme schliessen können.»

Tierdörfli-Gründerin ruft zum Chippen aller Haustiere auf

Die Meldung, dass eine schlecht gepflegte Katze im Säliquartier herumstreunen würde, erhielt das Tierdörfli in Wangen bei Olten. Das Team um Gründerin Susanne Klein kennt sich mit solchen Fällen aus: Sie schickte den Pikettdienst los und liess die Katze in die bereits erwähnte Tierarztklinik in Oberentfelden bringen. Dort konnte man dank des implantierten Chips die Besitzerfamilie ausfindig machen und hat mit ihnen das weitere Vorgehen für die angeschlagene Katze besprochen.

Susanne Klein mit ihrem Hündchen Dancy im Tierdörfli in Wangen bei Olten. Bruno Kissling

«Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass jede Katze gechippt wird», sagt Susanne Klein. In ihrem Tierheim würden restlos alle Tiere mit dem reiskorngrossen Transponder mit eindeutiger Identifikationsnummer ausgestattet. So kann man jederzeit nachschauen, wem ein Tier gehört oder wie alt dieses ist. «Das Implantieren eines Chips sollte bei Haustieren in der Schweiz endlich zur Pflicht werden», findet Klein.

Unklar, ob der Kater bei der Familie Hänggi bleibt

Kater Banusch ist seit Montagabend, dem Berchtoldstag, wieder zu Hause. Die Tierarztrechnung von 425 Franken ist bezahlt und das Zimmer für den Racker mit Kratzbaum und Katzenkörbli eingerichtet, wo er sich in den nächsten Tagen aufhalten soll – rausgelassen wird er nämlich vorerst nicht.

Ob der Kater aber bei ihnen bleibt, ist derzeit nicht sicher: «Wir wissen bisher nicht, ob er mit den beiden Hunden auskommt», sagt Hänggi. Zwar hätte Banusch den einen Hund schon gekannt, den anderen aber nicht, den sie erst später angeschafft hätten. Die Familie werde aber alles unternehmen, damit der Kater ein schönes, restliches Leben geniessen könne.

