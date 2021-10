Däniken Modelleisenbahn-Firma bringt Lok namens «Däniken» in der Spur HO auf den Markt Die Modelleisenbahn-Firma Hag bringt die SBB-Lokomotive der Gattung Re 620 mit dem Däniker Spaten auf dem Markt. Das freut den Gemeindepräsidenten Matthias Suter. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident Matthias Suter vor den Lok-Wappen im Gemeindehaus Gemeindeverwaltung Däniken Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Dänikens Gemeindepräsident Matthias Suter lacht am Telefon: «Ich habe viele Hobbys, aber Modelleisenbahn gehört nicht dazu!» Dennoch wisse er natürlich, dass es eine Güterzugslokomotive mit dem Namen Däniken gebe: «Jedes Mal, wenn ich in mein Büro gehe, sehe ich den Abguss des Wappens, das an der richtigen Lokomotive befestigt ist. Die Gemeinde erhielt dieses bei der Einweihung und hält es bis heute in Ehren.»

Modell zählt bereits zu den Senioren

Die Re 620 032, früher als Re 6/6 11632 bezeichnet, zählt bereits zu den Senioren auf dem Schweizer Schienennetz. Gebaut von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) und der BBC, wurde sie am 28. Juni 1977 in Oerlikon abgeliefert, damals noch in roter Farbe. Heute trägt sie eine Cargo-Beschriftung auf der Seite, neben den beiden Führerstandtüren prangt je ein Däniker Spaten. Die Front ist nach wie vor in Rot gehalten. Getauft wurden die Lokomotiven der Re 6/6-Serie nach Orten mit regem Güterverkehr. So gibt es beispielsweise auch eine Re 6/6 mit den Gemeindewappen von Schönenwerd und Dulliken.

So wird sich das Modell der Re 620 032 Däniken präsentieren. Zvg

Nun produziert die Firma Hag im nidwaldnerischen Stansstad eine Auswahl von elf unterschiedlichen Gemeinden der Re 6/6-Lokomotiven, darunter auch jene mit dem Däniker Wappen. «Wir generieren 80 Prozent Wertschöpfung in der Schweiz», erklärt Geschäftsführer Heinz Urech. Vor Ort erfolgt unter anderem die Beschriftung und Lackierung der Gehäuse aus Aluminium-Zinkguss sowie die Montage.

30 bis 40 Stück werden ausgeliefert

Wie viele Däniker Loks ausgeliefert werden, kann Urech noch nicht sagen. Er schätzt so etwa 30 bis 40 Stück. Von anderen Orten gibt es grössere Serien: «Sehr gefragt sind Wappen von Orten, wo SBB Cargo sehr präsent ist, im Tessin oder auch in Olten.» Bis Mitte Oktober werden Bestellungen entgegengenommen, danach beginnt die Produktion, die etwa zwei Monate dauern wird. Hergestellt werden so viele Loks, wie bestellt wurden und ein kleiner Lagerbestand für Nachbestellungen. «Wir rechnen damit, die Lokomotiven vor Weihnachten auszuliefern», so Urech.

Von den Kunden werden etwa 70 Prozent die Lok auch auf ihren Anlagen fahren lassen, etwa 30 Prozent weisen ihr einen Platz in der Vitrine zu. «Unsere Modelle sind auf Anlagen sehr beliebt, weil sie auch unnatürlich starke Steigungen gut bewältigen können. Zudem lassen sich alle Lichtvariationen einstellen, sogar auch die Park-Stellung im Bahnhof oder in Doppeltraktion. Auch der Führerstand kann beleuchtet werden, wie echt», erklärt Urech. Immer mehr gefragt seien die Sound-Versionen des Modells: «Wir haben Tonaufnahmen einer richtigen Re 620 eingebaut. So quietschen etwa die Bremsen oder ein Pfiff ertönt.»

Verschiedene Ausführungen sind zu haben

Vom Modell gibt es verschiedene Ausführungen: entweder in Gleich- oder Wechselstrom, analog oder digital steuerbar, mit einem Motor oder deren zwei. Die Preise bewegen sich zwischen 795 und 875 Franken. Nebst Däniken sind weitere zehn Gemeinden in dieser Serie vertreten, von Bussigny über Dornach-Arlesheim bis Wetzikon.

«Wir wollten die verschiedenen Regionen der Schweiz berücksichtigen», begründet Urech die unterschiedliche Auswahl. Dänikens Gemeindepräsident Suter könnte sich vorstellen, dass die Gemeinde ein Lokomotive-Modell erwirbt und in einem Schaukasten ausstellt. «Doch dazu muss ich erst noch meine Ratskolleginnen und Ratskollegen befragen.» Diese Ikone der Schweizer Lokomotivproduktion wäre bestimmt ein Blickfang.