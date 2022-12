Däniken: Sachschaden bei Brand in Schützenhaus

Niederamt Däniken: Brand in Schützenhaus hinterlässt grossen Sachschaden Bei einem Brand im Schützenhaus in Däniken am Samstagabend entstand ein grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand. 04.12.2022, 11.32 Uhr

Kapo Solothurn

Am Samstagabend brach beim Schützenhaus in Däniken ein Brand aus, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Meldung ging kurz nach 22 Uhr ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn ein. Die Gäste, die sich zum Brandzeitpunkt im Schützenhaus aufhielten, konnten das Gebäude selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen, hiess es in der Mitteilung. Verletzt wurde niemand.