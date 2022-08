Crowdfunding Rehkitzretter aus Hägendorf wollen dank einer Drohne mit Wärmebildkamera noch effizienter Jungtiere retten Diese Saison hat das zehnköpfige Team bisher vier Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt. In einem Crowdfunding suchen sie nun nach Spenden, um ihr Equipment mit einer neuer Drohne inklusive Wärmebildkamera aufrüsten zu können. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Die Rehkitzrettung Hägendorf sammelt Geld, um noch effizienter nach Rehkitzen zu suchen. zvg

Christoph Studer aus Boningen rettet seit über 20 Jahren Rehkitze. Nach einer kleinen Überlegungspause sagt er schmunzelnd: «Eigentlich mache ich das, seit ich denken kann.» Zusammen mit seinem Team der Rehkitzrettung Hägendorf hat Studer ein Crowdfunding gestartet, um im nächsten Sommer mit neuem Equipment nach Rehkitzen suchen und um sie vor dem Mähtod retten zu können.

Das Problem: Wenn ein Bauer eine Wiese mäht, flüchten die Rehkitze nicht aus dem Feld, sondern suchen Schutz im hohen Gras. Dafür brauche das Team nun eine Wärmebildkamera. Studer:

«Das effizienteste und beste Mittel dafür ist die Drohne.»

Mit der integrierten Wärmebildkamera könne er auch in der Nacht hoch über die Felder fliegen und genau sehen, wo sich ein Rehkitz befinde.

Die dafür benötigte Drohne mit einer Einsatzhöhe von 100 Metern koste 6500 Franken. Da sei das nötige Zubehör noch nicht miteinberechnet. Studer durfte bei seinem Rehkitzrettungskollegen Markus Singer aus Langenbruck BL bereits ein Blick auf die gewünschte Drohne (Mavic 2 Enterprise Advanced) werfen.

So sah eine Rehkitzrettung in Langenbruck BL aus. zvg / Markus Singer

Die Rehkitzrettung hat bislang ihre erste Finanzierungsschwelle von 6000 Franken erreicht. Das Finanzierungsziel beläuft sich auf 12'000 Franken. Falls die Summe mithilfe des Crowdfundings nicht vollumfänglich zusammenkommen würde, dann kaufe man weniger Reserveakkus und verzichte auf weiteres Zubehör, sagt Studer. Die bisherigen Ausgaben für die aktuelle Ausrüstung habe die Gruppe selber getragen.

Im Mai und Juni werden die Rehkitze gerettet

Rehkitze werden Ende Mai/Anfang Juni geboren. In dieser Zeit werden in der Regel auch die Wiesen gemäht. Das seien intensive Monate mit langen Nächten, sagt Studer. Das gut zehnköpfige Team um Studer sei dann in Hägendorf gefordert, «wenn die Bauern anrufen.» Im besten Fall würde ein solcher Anruf vom Bauern zwei Tage vor dem Mähen kommen.

Bislang arbeitete die Rehkitzrettung Hägendorf mit dem Verblenden des Feldes. Das heisst: Das Team stellte weisse Fahnen im Feld auf und verwendete zusätzlich ein «Rehkitzrettungsspray» in der Hoffnung, dass die Rehkitzmutter ihre Jungen herausnimmt oder in der Nacht nicht in der Wiese gebärt. Wenn sie ein Rehkitz kurz vor dem Mähen des Feldes finden, tragen sie es aus der Wiese heraus in ein anderes Feld, welches nicht gemäht wird, oder in den Wald.

Wie effektiv diese Methode wirklich sei, wisse man nicht. Denn der Landwirt merke in der Regel nicht, wenn noch ein Rehkitz im Feld sei und durch das Mähwerk den Tod finde. Dadurch werde nicht jeder Rehkitztod gemeldet. Entsprechend hoch sei die Dunkelziffer, erklärt Studer.

Die Rehkitzen flüchten nicht, wenn ein Bauer eine Wiese mäht, sondern suchen Schutz im hohen Gras. zvg

Bislang flogen Studer und sein Team am Morgen zusätzlich vor dem Mähen mit einer alten Drohne über die Felder. Doch das Modell könne nur 20 Meter in die Höhe fliegen und sei schwach in der Leistung. Denn bei einer solchen Flughöhe müsse man schauen, dass die Drohne nicht in die Bäume fliege und runterfalle. Dies habe zur Folge, dass die Wiese nicht komplett kontrolliert werden könne, so Studer.

Zeitersparnis und Nachtflüge

Mit der neuen Ausrüstung und der Wärmebildkamera spare man Zeit, sodass künftig in der Nacht die Wiese mit der Dohne nach Rehkitzen abgesucht werden kann. Das Verblenden müsse dann nicht mehr gemacht werden. Wenn auf der Kamera ein Rehkitz zu sehen ist, werde man es mit einer markierten Kiste zudecken, damit der Landwirt am nächsten Morgen um die Kiste mähen kann. Diese wird nach dem Mähen wieder entfernt.

Dieses Jahr habe das Team mit dem alten Equipment vier Rehkitze retten können – beim Besuch in Langenbruck BL seien mit der Drohne in einer Nacht sechs gerettet worden. Studer gibt sich hoffnungsvoll:

«Die Erfolgschancen sind grösser, wenn die Ausrüstung besser ist.»

