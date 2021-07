Olten Crowdfunding für Pumptrack-Anlage ist gestartet Bis zu 450'000 Franken braucht der Bike Club Olten, um die ersehnte Pumptrack-Anlage realisieren zu können. Einen Teil des Geldes soll via Crowdfunding zusammenkommen. 12.07.2021, 16.12 Uhr

So könnte die Pumptrack-Anlage im Oltner Kleinholz auf der ehemaligen Minigolfanlage dereinst aussehen. Visualisierung: zVg

Um die geforderten Mittel in der Höhe von 400'000 bis 450'000 Franken für die neue Pumptrack-Anlage im Kleinholz zu beschaffen, lotet die Trägerschaft mit lokalen Unternehmen verschiedene Sponsoring-Optionen aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Erste Kontakte mit Unternehmen stiessen auf ein sehr positives Echo. Antonia Orlik, bei der Trägerschaft zuständig für die Finanzen, zeigt sich zuversichtlich: «Wir rennen mit unserem Projekt viele offene Türen ein und konnten bereits mehrere Partnerschaften aufgleisen. Die Finanzierung der nächsten Phase, die Erstellung der Detailpläne, ist bereits heute sichergestellt», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren.